O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 07

Arraial do Cabo

A culinária cabista é a principal atração do Festival de Frutos do Mar – Gastronomia é Chopp de Arraial do Cabo que acontece de hoje a domingo na Praia Grande. O festival gastronômico reúne 15 restaurantes. Os pratos principais estarão a venda a R$ 35, já as sobremesas custam R$ 25. O festival também oferece uma seleção de bebidas de qualidade, com expositores de chopp artesanal, drinks e vinhos. O público terá ainda shows e apresentações culturais. O evento contará com atrações nacionais e regionais. Quem abre a programação, é a banda Ramona Rox. Na sequência, a cantora paraense Liah Soares, sobe ao palco. O cantor FAB abre a programação no sábado. Logo depois sobe ao palco à cantora Carol Biazin, um dos principais nomes da nova geração do pop. No domingo, a cantora Lary, às sete da noite e o grupo Sal Doce, as dez, encerram o Festival de Frutos do Mar.

Cabo Frio

Cabo Frio espera 1500 atletas neste domingo, inclusive da Argentina, Uruguai e Paraguai, para a disputa dos 5, 10 e 21 quilômetros da Meia Maratona Internacional de Cabo Frio, abrindo a semana de aniversário da cidade. Esse ano a prova faz uma homenagem especial ao Convento Nossa Senhora dos Anjos, que figura nas medalhas dos atletas.

Araruama

O distrito de Praia Seca vai se transformar nesse fim de semana em um point da boa gastronomia, da música e da cultura. A Prefeitura de Araruama promove, nos dias 8 e 9 de novembro, o I Festival Gastronômico “Maré de Sabores”, um evento que promete encantar moradores e turistas com o melhor da culinária local e regional. A programação começa a partir das 11h, no Calçadão de Praia Seca, com entrada gratuita. Com pratos inspirados em cinco temáticas — Costa Mediterrânea, Porto do Camarão, Sabor das Profundezas, Maré Nordestina e Canoa do Pescador —, o festival reunirá diversos restaurantes da região, que irão explorar ingredientes frescos e sabores autênticos, celebrando a riqueza do mar e a criatividade da gastronomia araruamense. Segundo a Prefeitura, o objetivo do “Maré de Sabores” é valorizar os talentos locais, impulsionar o turismo gastronômico e movimentar a economia de Praia Seca, oferecendo uma experiência completa que une aromas, sabores e boa música em um cenário paradisíaco. O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Thiago Moura, destacou que o festival é uma vitrine para o potencial gastronômico e cultural de Araruama. “O Maré de Sabores’ é um evento que fortalece o turismo, incentiva os empreendedores locais e faz o visitante viver uma experiência inesquecível, com boa música, boa comida e o pôr do sol mais bonito da Região dos Lagos”, afirmou Thiago Moura. A programação musical promete levantar o público nos dois dias de festival. No sábado, dia 8, vão ter as apresentações de Zé Lucas, das 12h às 14h; Laís Alfradique, das 14h30 às 16h30; Nosso Nome é Pagode, das 17h às 18h30; e Dona Kátia, que encerra a noite com muito samba e MPB, das 20h às 22h. Já no domingo, dia 9, o clima de alegria continua com Rosalu, das 12h às 14h; Rodrigo Cardoso, das 14h30 às 16h; e The Sam’s, que encerra o evento com um show vibrante, das 17h às 19h.

Saquarema

Saquarema, a Capital do Surf, vai se transformar na capital da Literatura, durante os dez dias da FLIS – a Feira Literária de Saquarema que, este ano, tem como tema “Ler é abrir-se ao mundo”. O Campo da aviação será o ponto de encontro de autores, artistas e amantes da leitura de 11 a 20 de novembro. A Feira terá shows de Bia Bedran, Toni Garrido, Tiago Iorc, Lenine e Leoni, além de palestras e rodas de conversa, oficinas culturais e contação de histórias, Feira do Livro com dezenas de editoras e espaços dedicados à literatura infantil e à inclusão social. Nas mesas de bate papo nomes como Fabrício Carpinejar; Ana Paula Araujo, jornalista e apresentadora da TV Globo que vai falar sobre “Vozes Silenciadas: Jornalismo, Escuta e Reconstrução”.

Iguaba Grande

O ator, cantor e Drag Queen, Diego Martins, é a grande atração de Iguaba Pride, a primeira Parada do Orgulho LGBTI + de Iguaba Grande.

Búzios

Búzios recebe, neste mês 10 transatlânticos, trazendo mais de 35 mil visitantes aos píeres do Porto Veleiro e do Centro. As escalas reforçam a importância do turismo marítimo para a economia local, impulsionando o comércio, a gastronomia e os serviços de receptivo da cidade. As primeiras escalas de novembro já ocorreram nos dias 03 e 05, com a chegada do MSC Preziosa e do Swan Hellenic Vega, que trouxeram milhares de turistas. Ontem o MSC Preziosa voltou ao Porto Veleiro com cerca de 4 mil passageiros. Ao longo do mệs, o transatlântico fará outras cinco escalas no municipio — nos dias 09, 12, 22, 26 e 29 de novembro, consolidando-se como o principal navio da temporada. Alem dele, estão confirmadas as escalas do MSC Sinfonia, no dia 29, com 2.300 passageiros, e do MSC Seaview, no dia 30, com 5.000 passageiros. O mês de dezembro, com previsão de 20 escalas de navios.

São Pedro da Aldeia

O A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença na Oficina de Integração Intersetorial, realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro na quarta (05/11) e quinta-feira (06/11), em Armação dos Búzios. O município foi representado por servidores da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), da Saúde e da Defesa Civil. O encontro reuniu representantes de cidades da Baixada Litorânea com o objetivo de fortalecer a articulação regional e o trabalho conjunto entre os órgãos públicos. O evento teve como objetivo capacitar os profissionais para atuarem em situações de emergência e de calamidade pública que demandem a criação de abrigos temporários.