O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 07

São Pedro da Aldeia

Três novas linhas de ônibus circular começam a operar na próxima segunda-feira em São Pedro da Aldeia atendendo a uma reivindicação da população. 519-B Centro x Bota-fogo e Circular. 501-C Baleia x Boa Vista e Circu-Olar. 510-C Centro x Balneário. A 519-B fará o trajeto Centro x Botafogo. O ônibus fará retorno na RJ-140 (próximo à obra do novo Hospi-tal, na altura do bairro Morro do Milagre), para atendfer aos estudantes da Escola Miriam Alves de Macedo e segurspic Bacia x a bista de a esmo itinerário da 501 – Praia do Sudoeste x Boa Vista, ampliando a o-ferta de horarios para os moradores. Por fim, a 510-C – Centro x Balneário, terá o mesmo itinerário da 510 – Centro x Balneário com retorno no Morro do Milagre, atendendo aos estudantes da Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, participou do programa Bom Dia Litoral. Entre os temas discutidos, destacou-se a situação da RJ-140, especialmente a curva da Vila. O chefe do Executivo cabista informou que está em contato com o DER para encontrar a melhor solução para reduzir o número de acidentes no trecho. Uma das medidas em análise é a instalação de um radar de controle de velocidade próximo ao local. Além disso, será realizada uma campanha de conscientização para alertar os condutores que trafegam pela via. Também serão instaladas novas placas de sinalização, complementando as que já existem.

Búzios

Pelo visto, as coisas estão chegando a calmaria depois de uma reunião que teria acontecido dos vereadores Aurélio Barros, Victor e Dida Gabarito com o prefeito Alexandre Martins. O resultado de imediato foi a volta de Aziel e Marcão aos postos de trabalho. Que seja assim!

Cabo Frio

Moradores e turistas de Cabo Frio vão poder curtir a estação mais quente do ano com uma programação repleta de atrações gratuitas. Nos dias 07 (sexta) e 08 de fevereiro (sábado), a Praia do Forte (altura da Praça da Cidadania) recebe uma Arena da 7ª edição do Sesc Verão 2025 – projeto que leva atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows a espaços públicos e de parceiros no estado do Rio de Janeiro. O evento conta com o apoio das prefeituras e dos Sindicatos Varejistas locais. A programação está sujeita a alteração. A Arena Sesc Verão da Praia do Forte contará com diversas atividades para toda família. No sábado, às 16h, acontecem Vivências Esportivas com atletas de elite de diferentes modalidades – Skate com Nilo Peçanha, Frescobol com Vinicius Lira e Luiz Negão, Futmesa com Rafinha Futmesa, e Futevôlei com Munique. O palco musical da Arena recebe como atrações os shows dos cantores Dudu Nobre (sexta) e Vítor Kley (sábado). As duas apresentações estão previstas para começar às 21h.

Araruama

Plateia vai ao delírio com a queima de fogos em comemoração aos 166 anos de emancipação de Araruama. Parabéns para os municípis, políticos e empresários araruamenses.

Iguaba Grande

Davi Quaresma já deixou avisado que nesta sexta-feira (07), a partir das 22h, o pagode vai tomar conta da Praça Edyla Pinheiro, com muita diversão e música boa para toda família. Lembrando que o nosso Esquenta inicia a partir das 20h com Dj e estandes espalhados pela praça. Venha curtir com a gente!