O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 08

Arraial do Cabo

O desfile cívico de aniversário de Arraial do Cabo ganha, neste ano, dimensão de espetáculo. No próximo dia 13 de maio, a cidade comemora seus 41 anos de emancipação com uma apresentação que reúne mais de duas mil pessoas na Avenida Leonel de Moura Brizola, em um evento cheio de cultura, educação e participação popular. Com o tema “Cultura Oceânica”, o desfile traz para a avenida a relação histórica do cabista com o mar, as raízes ligadas à pesca e os saberes passados de geração em geração. Alunos da rede municipal, educadores e moradores são os protagonistas de uma narrativa construída por quem vive a cidade no dia a dia. Na avenida, o público vai participar de um verdadeiro encontro de gerações. Crianças que participam pela primeira vez dividem espaço com moradores que acompanham a evolução da cidade há décadas. Bandas marciais, grupamentos e alas temáticas ajudam a contar essa história, das origens aos desafios atuais de preservação de um dos destinos naturais mais importantes do país. E como toda festa cabista, o desfile também promete surpresas ao longo do percurso. A concentração está marcada para as 17h, nas proximidades da rodoviária. A orientação é que o público chegue cedo para acompanhar o desfile com conforto.

Araruama

A Prefeitura realiza neste sábado (9), no PAM, o terceiro mutirão de consultas promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em 2026. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados e acelerar a redução da fila de espera no município. Nos dois primeiros mutirões realizados este ano, mais de 800 pacientes já foram atendidos. Os pacientes desta nova etapa foram previamente agendados pelas equipes das unidades de saúde, seguindo os encaminhamentos e os critérios de prioridade estabelecidos pela rede municipal. Segundo o secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara, os mutirões representam um avanço importante na reorganização da saúde pública do município.

São Pedro da Aldeia

Em um encontro marcado por memórias, emoção e conexão, o CRAS Palmiro Gomes realizou uma atividade especial com idosos acolhidos em uma Instituição de Longa Permanência localizada na Praia da Pitória, no bairro Porto da Aldeia. A ação foi conduzida pelo facilitador social Pablo Marques, responsável pela oficina de música, e proporcionou um momento de troca de experiências, expressão de sentimentos, resgate de memórias e fortalecimento de vínculos. Durante a atividade, canções que marcaram diferentes épocas estimularam lembranças, afetos e reflexões, fortalecendo vínculos e promovendo bem-estar entre os participantes.

Búzios

A prefeitura de Búzios retirou, ontem, dois quebra-molas localizados na reta da Marina, em frente ao Instituto Dominus de Educação. A medida foi adotada devido aos transtornos causados no trânsito, principalmente durante feriados, finais de semana e também no período da manhã, quando moradores se deslocam para o trabalho. No local, será construída uma faixa elevada em frente ao colégio, com o objetivo de garantir mais segurança para pedestres e estudantes, sem comprometer o fluxo do trânsito. Segundo a prefeitura, os redutores de velocidade provocando congestionamentos e dificultando: fluidez dos veículos na região, considerada uma das principais vias de acesso da cidade. A instalação de quebra-molas pelo DER em outubro do ano passado na região da Marina foi feita sem o conhecimento da prefeitura, além disso os motoristas reclamaram da altura das lombadas, fora dos padrões técnicos.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio confirmou, em nota, nesta sexta-feira, que Jehann Costa, deixa a presidência da Comsercarf para assumir a Casa Civil no governo do prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho. O vereador Johnny Costa, irmão de Jehann, assume a presidência da Companhia de Desenvolvimento. O também vereador Vanderlei Bento vai assumir a Secretaria de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autismo. Com essas mudanças, assumem a Câmara de Cabo Frio a suplente de vereadora Carol Midori no lugar de Vanderlei. No lugar de Johnny, volta a Câmara o ex-vereador e agora suplente Davi Souza. A Câmara aprovou as mudanças na estrutura governamental, sem acréscimo em folha de pagamento, já publicadas no Diário Oficial Eletrônico da prefeitura. Entre as mudanças está a extinção da Secretaria da Cidade do vice prefeito Miguel Alencar.

Iguaba Grande

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, assinou ontem, em Iguaba Grande um acordo de Cooperação com o Consórcio Intermunicipal, do Rio São João e Zona Costeira para a implantação de hidrovias e instalações portuárias na Laguna de Araruama. O DNIT será responsável pelo desenvolvimento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para a criação de rotas de transporte aquaviário entre os municípios ligados pela lagoa. Em contrapartida, o Consórcio doará os Projetos Básico e Executivo, alem do Estudo Ambiental para a obtenção da Licença Prévia Entre as propostas em estudo está a utilização de barcos elétricos, alternațiva que busca reduzir impactos ambientais e econômicos, especialmente para pescadores da região. O acordo estabelece prazo de 30 meses para a execução das atividades.