O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 09

Cabo Frio

A Secretaria de Fazenda de Cabo Frio orienta as empresas do município que possuem inscrição estadual a fazer o envio da Declaração Anual de Índice de Participação dos Municipios referente ao ano-base de 2024, até o próximo dia 20 de maio. Para fazer a declaração e obter novas informações, basta acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda. E possível enviar a versão retificadora da DECLAN-IPM até o dia 27 de maio. A entrega da declaração é fundamental para o cálculo do ICMS a ser repassado pelo Governo do Estado ao município. O secretário de Fazenda, Kleber Ferreira, explica que as informações enviadas pelas empresas cabofrienses determinam o índice de participação de Cabo Frio na arrecadação estadual. Quanto maior a precisão nas informações, mais recursos a cidade recebe.

Arraial do Cabo

A Banda Paralamas do Sucesso abre as comemorações dos 40 anos de emancipação político-administrativa de Arraial do Cabo. A icônica banda de rock dos anos 80 liderada por Herbert Vianna sobe ao palco da Praia dos Anjos no próximo domingo e promete enfileirar sucessos que marcaram gerações. No dia 12, a programação tem início com um espetáculo no céu de Arraial do Cabo com os ares da Esquadrilha da Fumaça na Praia Grande. A noite, o cantor João Gomes agita a Praia dos Anjos com muito piseiro. A programação no dia do aniversário, será aberta com alvorada e a banda Furiosa. Na sequência, haverá o hasteamento das bandeiras e missa na Igreja Nossa Senhora dos Remédios. O desfile cívico está marcado para às quatro e meia da tarde na Avenida Leonel Brizola e pra encerrar com chave de ouro, o cantor Belo promete emocionar o público na Praia dos Anjos com diversos sucessos.

Búzios

O secretário municipal de Ambiente e Urbanismo de Búzios, Evanildo Nascimento, disse, ontem, ao ser sabatinado pelos vereadores na Câmara que até o momento nenhuma licença foi expedida pelo município autorizando a construção de um píer flutuante na Praia do Canto. O secretário admitiu, entretanto que o pedido entrou na secretaria para avaliação dos técnicos e explicou que autorizou a realização de um estudo de impacto nos moldes do projeto aual, a licença para construção seria negada. O Ministério Público Federal recomendou a paralisação das obras e solicitou a empresa responsável e à prefeitura a suspensão das atividades.

Iguaba Grande

Os proprietários de imóveis em Iguaba Grande que concluíram as obras sem licença habite-se até dezembro do ano passado já podem regularizar a situação através do “PROGRAMA IMÓVEL LEGAL”. O prefeito Fábio Costa, o Fabinho, lembrou que a leia provada pela Câmara e sancionado por ele, atende muitas famílias do município que sonham em ter seus imóveis regularizadosm, um processo, ressaltou, que por muito tempo fpoi marcado por dificuldades impsotas pela burocracia e altos custos. O prefeito clasifica o Programa de alternativa acessível, segura e simplificada para que as pessoas possam ter o seu imóvel reconhecido e registrado no cartório. Como incentivo a regularização das edificações o Programa “Imóvel Legal” ainda garante 50% de desconto sobre todos os tributos, entre eles, licença ambiental; Certidão de Licença de Obras e Habite-se.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, intensificou as ações de patrulhamento e monitoramento em áreas estratégicas da cidade. Com base em análises detalhadas dos registros de ocorrências criminais, foi elaborado um corredor estrutural de patrulhamento, focado nas regiões com maior incidência de delitos. Esse planejamento visa otimizar a presença das equipes de segurança nos pontos mais críticos, garantindo uma atuação preventiva e eficaz. A Secretaria implementou um sistema de mapeamento criminal, identificando os locais de maior vulnerabilidade. A partir dessas informações, foram estabelecidos corredores estratégicos para atuação da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), um programa do Governo do Estado que visa integrar as ações de segurança pública em diversos municípios do Rio de Janeiro, proporcionando apoio logístico e operacional às forças de segurança locais.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu um importante passo na qualificação dos seus profissionais de saúde. Na quinta-feira (08/05), o município se tornou o primeiro da Região dos Lagos a oferecer um curso avançado de Primeiros Socorros voltado especificamente para a área da Odontologia. A iniciativa inédita foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS). O curso gratuito aconteceu no Centro de Formação Continuada da Secretaria de Educação (CEFOR) e contou com a participação dos profissionais da rede municipal de saúde bucal.

Saquarema

Alô, Saquarema! O show de abertura do Country Fest, neste sábado, é com a cantora Ana Clara. Ela vai com tudo para a abertura dos trabalhos no sábado, dia 10, no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa!