O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira dia 10

Cabo Frio

A posse da médica, Gabriela Azevedo, ontem, no Clube Costa Azul, agitou a cidade e os municípios vizinhos. Vereadores dos municípios vizinhos também foram ao evento. A noite foi de posse e de pré lançamento de candidatura a deputada estadual. O irmão Dr. Serginho disse que tentou tirar da cabeça de sua irmã a ideia de ser candidata, mas não conseguiu.

Búzios

A ex-vereadora de Búzios, Gladys Nunes, está em casa 43 dias depois de ser presa, numa operação do Ministério Público acusada de comandar um esquema de rachadinha na Câmara. O reencontro com a família e amigos foi marcado com a desembargadora Mara Sandra Sagua considerou que o juizo decretou a prisão sem qualquer fundamentação concreta; que o Ministério Público não trouxe informações atualizadas e que a denúncia foi apresentada seis anos após a data dos fatos, e quase quatro anos depois do depoimento do delator Vinicius Eduardo Pires, o Dudu. Gladys fez questão de mostrar a tornozeleira eletrônica. Segundo ela, símbolo da luta pelo povo de Búzios. Bem humorada disse que a prisão serviu par emagrecer e revelou que perdeu seis quilos. Contou que pretende abrir uma insitutição para apoiar mães e mulheres de presos em vulnerabilidade.

Arraial do Cabo

Cerca de dois mil atletas são esperados para Meia Maratona da Região dos Lagos neste domingo. A prova tera largada as seis da manha, na praia Grande, em Arraial do Cabo, e chegada na Praia do Forte, em Cabo Frio Os corredores seguem pela R.-140, Ministro Gama Filho, no Braga; Avenida Macário Pinto Lopes, na praia do Forte, Avenida Hilton Massa, na Passagem e retornam pela Hilton Massa até a Macário Pinto Lopes, altura da Rua Sergipe. A direçao de prova vai dısponibilizar serviço de transfer de Cabo Frio para Arraial do Cabo após a prova. As inscrições já estão encerradas, mas o público está convidado a prestigiar o evento. A programação conta com diversas modalidades: 21 quilômetros, nas categorias solo e dupla, além de corrida é caminhada de 5 quilômetros. Haverá, ainda, uma corrida destinada a crianças de 0 a 12 anos, com distâncias que variam de 50 a 400 metros.

Araruama

A Prefeitura realiza, neste sábado (11), o segundo Mutirão de Consultas Clínicas no Posto de Atendimento Médico (PAM), reforçando as ações para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e reduzir a fila de espera na rede municipal. Segundo o secretário municipal de Saúde, Jorge Mário Espinhara, a iniciativa faz parte de um conjunto de estratégias adotadas para dar mais agilidade aos atendimentos e garantir maior organização no fluxo da rede. “Estamos intensificando as ações para reduzir o tempo de espera e assegurar que a população tenha acesso mais rápido às consultas. Esse mutirão representa um esforço direto da gestão para ampliar a capacidade de atendimento e dar respostas mais eficientes a quem precisa do serviço público de saúde”, destacou o secretário. Como foi realizado anteriormente, os pacientes serão atendidos com agendamento prévio. “As equipes da Secretaria de Saúde já estão entrando em contato para organizar os horários. Todo o agendamento será feito antecipadamente por telefone, o que evita filas e proporciona mais comodidade aos pacientes”, completou o secretário. A expectativa é que este segundo mutirão repita o resultado positivo da primeira edição, realizada no fim de março, quando foram realizados mais de 300 atendimentos e exames.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, esteve no evento da irmã do prefeito de Cabo Frio acompanhado da vereadora Mislene de André de Gilson e Vitinho de Zé Maia. Quem estava gritando o tempo todo era o ex-vereador André de Gilson. O advogado Carlos Magno também marcou presença.

Saquarema

A ação de educação ambiental de soltura de tartaruga-marinha, prevista para este sábado (11/04), foi adiada devido às condições do mar. O animal foi resgatado, reabilitado e será solto pelo Instituto BW, através do Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e Espírito Santo, em parceria com a prefeitura de Saquarema e o Programa Bandeira Azul “ A realização do PMP-BC/ES é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA”. Uma nova data será informada em breve. Acompanhe nossos canais oficiais.