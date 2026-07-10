O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 10

São Pedro da Aldeia

Os pescadores artresanais de São Pedro da Aldeia já podem requerer o Seguro-Defeso dos Peixes 2026, de acordo com infor,mações da prefeitua aldeense. O benefício é concedido pelo Governo Federal aos pescadores artesanais que atendam as exigências. Os pescadores aptos ao beneficio devem procurar a Secretaria Adjunta de Pesca para orientações e o suporte necessário para a realização do processo de solicitação junto ao Ministério do Trabalho. Os pescadores que ainda possuem guias do e-Social em aberto referentes ao período exigido devem procurar a Secretaria para emitir os boletos. Para dar entrada no requerimento, é necessário o cadastro biométrico realizado na conta GOV.BR e o relatório de Exercício de Atividade Pesqueira referente aos períodos entre os defesos, além da inscrição ativa no CadUnico e as guias de recolhimento do e-Social referentes ao período, devidamente pagas.

Iguaba Grande

Iguaba Grande recebeu as primeiras unidades do Implanon, um método contraceptivo subdérmico disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A iniciativa amplia as opções de contracepção oferecidas pelo SUS, fortalecendo o planejamento sexual e reprodutivo das mulheres do município. O Implanon é um pequeno implante flexível, inserido sob a pele do braço. O dispositivo libera hormônio de forma contínua, oferecendo proteção contra a gravidez por até três anos, com alta eficácia e praticidade, sem a necessidade de uso diário de medicamentos. As mulheres interessadas em utilizar o método devem procurar a UBS de referência para agendar uma consulta. A Secretaria de Saúde informa que os atendimentos de planejamento familiar com foco na oferta do Implanon terá início na próxima semana. Após essa etapa, as inserções do dispositivo começarão a ser realizadas nas UBSs.

Cabo Frio

O centenário da Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, será marcado por duas corridas de rua. O “Corre da Ponte” na terça-feira será uma prova de quatro quiômetros de corrida com largada às sete da noite no Estacionamento da Rua dos Biquínis, na Gamboa.

Araruama

Em um ano e meio, mais de 100 mil exames de imagem já foram realizados pela Prefeitura de Araruama no Centro Municipal de Imagem, consolidando a unidade como um dos principais serviços de apoio ao diagnóstico da rede pública de saúde. Com equipamentos modernos e uma estrutura preparada para atender usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o espaço ampliou sua atuação e, desde o ano passado, também passou a atender pacientes encaminhados pelas unidades de urgência e emergência do município. Para o secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara, o número alcançado demonstra o fortalecimento da rede de assistência e o compromisso da prefeitura com um atendimento cada vez mais ágil. “Ultrapassar a marca de 100 mil exames representa muito mais do que um número. Significa oferecer diagnósticos mais rápidos, garantir que os tratamentos sejam iniciados no momento certo e dar mais segurança aos profissionais de saúde e aos pacientes. Investir em diagnóstico é investir diretamente na qualidade da assistência prestada à nossa população”, destaca.

Arraial do Cabo

No próximo dia 18 de julho, Arraial do Cabo recebe uma das maiores iniciativas ambientais do país: o evento nacional “Um Dia no Parque”. Promovida pela Coalizão Pró-UCs, a ação tem como objetivo aproximar a população das Unidades de Conservação, incentivando o contato com a natureza, a valorização da biodiversidade local e o fortalecimento do turismo de base comunitária. A programação no município contará com atividades gratuitas voltadas para moradores e turistas, divididas entre uma feira de exposição aberta ao público e circuitos de vivências ecológicas com vagas limitadas.

Búzios

O Mercado do Pescador, no bairro da Rasa, será palco da Festa dos Pescadores da Rasa neste domingo (12), a partir das 9h. Promovido pela Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Pesca e Esportes Náuticos, o evento homenageará mais de 20 profissionais da pesca da localidade e destaca o papel da nova geração na continuidade de uma das atividades mais tradicionais do município. A programação reúne moradores, pescadores e visitantes em um dia de confraternização, homenagens, além de show musical, durante a tarde, com Léo do Forró.