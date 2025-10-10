O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 10

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo convida a todos para a 3º Edição do Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp. De 7 a 9 de novembro, a orla da Praia Grande será o ponto de encontro dos amantes da boa culinária cabista. A Capital do Mergulho será também a cidade dos frutos do mar. Com uma mega estrutura organizada pela prefeitura, o festival que é uma referência na Região dos Lagos, terá 15 restaurantes participantes, cada um criando um cardápio especial e irresistível. E o melhor, todos os pratos com o valor fixo de R$35,00. Para acompanhar a maré de sabores, o festival também oferece uma seleção de bebidas de qualidade, com expositores de chopp artesanal, drinks e vinhos. Além das delícias, o festival terá uma programação de shows e apresentações culturais.

Búzios

Os turistas que optarem pelas praias cinematográficas ou pelas badaladas noites de Búzios para passar as férias de verão terão que pagar uma taxa para entrar e permanecer na cidade. Está na Comissão de Constituição, Justiça e Redaço da Câmara, o Projeto de Lei do prefeito Alexandre Martins que cria a taxa de Turismo Sustentável no município. A cobrança ocorrerá de 20 de dezembro até cinco dias após o Carnaval. O projeto não define se a cobrança será diária ou única, mas estabelece que hóspedes paguem o equivalente a 4 UPFM (Unidade Padrão Fiscal) o que corresponde a R$ 14 Reais e 50 centavos, mesmo valor que vai taxar as motocicletas e carros de até dois lugares. Veículos utilitários pagarão 12 UPF Ms, 43 Reais e 78 centavos. Vans, micro-ônibus e similares 20 UPFM, R$ 72 Reais e 98 centavos. Ombus serão taxados em 30 UFPM, 109 Reais e 47 centavos.

Araruama

Os vereadores da Câmara de Araruama acompanharam a decisão do Tribunal de Contas (TCE) e reprovaram as contas da ex-prefeita Lívia de Chiquinho. Foram 16 votos para reprovar e a vereadora Roberta Barreto não compareceu. Vale lembrar que a Câmara de Araruama tem 17 vereadores.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Serginho, anunciou, ontem, uma série de medidas para acabar com a entrada clandestina de turistas que vem em ônibus de excursão, desembarcam em São Pedro da Aldeia para não pagar a taxa de R$2.500 no Terminal de Ônibus de Turismo e entram na cidade de táxis ou carros de aplicativo. O prefeito disse que vai mandar para Câmara projeto de Lei proibindo que motoristas de aplicativo. Taxistas e vans receberão da prefeitura $20 por passageiro para levar os turistas dos ônibus até os meios de hospedagens.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fabio Costa, o Fabinho, cobrou da ENEL, durante reunião com um representante da concesionária, explicações sobre as constantes quedas de energia que tem afetado o municipio. Durante o encontro, o prefeito protocolou um ofício pedindo a adoção de medidas imediatas e esclarecimentos da concessionária sobre as interrupções e oscilações no fornecimento de energia. O prefeito também questionou a concessionária sobre as medidas para garantir que a temporada de verao, período em que Iguaba Grande registra um aumento de de 30% na população local não seja marcada por apagões e picos de energia. O prefeito lembrou que o município recebe milhares de visitantes no verao e que garantir um serviço estavel é essencial para o bem-estar de todos e ressaltou que está atento e vai cobrar respeito e qualidade no atendimento.

São Pedro da Aldeia

Empenhada em incentivar o empreendedorismo feminino, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai promover as oficinas “Primeiros passos para o empreendedorismo” e “Empregabilidade”. A iniciativa será realizada no dia 20 de outubro, a partir das 10h, no Horto Escola Artesanal. As oficinas são gratuitas e voltadas exclusivamente ao público feminino com idade a partir de 18 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Horto Escola Artesanal, mediante apresentação de documento de identificação com foto. As vagas são limitadas, 25 para cada oficina, e cada participante poderá se inscrever em apenas uma delas.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema inaugura, nesta terça-feira (14/10), às 18h, o Complexo Municipal de Educação Integral da Barreira. A nova unidade vai atender diversas crianças, oferecendo: aulas em tempo integral, Sala multiuso, Refeitório e cozinha, laboratórios e espaços esportivos e muito mais. Um espaço moderno, seguro e acolhedor para garantir mais qualidade na educação infantil do município.