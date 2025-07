O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 11

Arraial do Cabo

A segunda fase do projeto de implementação do Parque Educativo Integrado Hermes Barcellos, na Prainha, foi tema da audiência pública realizada na noite desta quinta-feira (10), no auditório do Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo. Na ocasião, a equipe técnica da Secretaria de Educação apresentou a nova etapa do projeto, para a comunidade presente, que pode tirar dúvidas, opinar e fazer sugestões. O projeto de reforma e readequação do Parque Educativo Integrado Hermes Barcellos é o maior investimento da atual gestão que vai transformar a realidade da área hoje conhecida como Parque Público. A expectativa é que o novo Parque Educativo Integrado seja entregue em até dois anos. A primeira fase do projeto foi a construção da Escola Municipal Henrique Sérgio Melman, que tem capacidade para atender a mil alunos. O Parque Educativo Integrado faz parte do projeto de educação integral e vai atender aos 6.200 alunos da rede municipal. A área receberá 40 mil metros quadrados de obra e revitalização. No local, serão construídos a sede administrativa, quadra poliesportiva, quadra de futebol de areia, campo de futebol, pistas de atletismo e de saltos, skate parque, parquinho infantil, concha acústica com capacidade para até cinco mil pessoas, área molhada, sala de aula e cinema ao ar livre, redário, jardim sensorial, cozinha de apoio, ciclovia, área de caminhada, espaço pet, deck musical integrativo, bosque, horta educativa para cultivo dos alunos. O projeto prevê o tratamento, revitalização e drenagem da lagoa. Para evitar o alagamento, será instalado um sistema de bombeamento, que será acionado conforme o volume de água. A apresentação do projeto para os presentes na audiência, foi feita pela equipe técnica composta pelo subsecretário de Ciências e Tecnologia, Victor Fontes; a Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação, Carina Nogueira; a diretora pedagógica, Suzana Ribeiro; o coordenador de projetos e engenheiro, André Batisti. A chefe de Gabinete Carina Nogueira destaca que o projeto é inovador e vai elevar a Educação a um novo patamar. “Arraial do Cabo saindo na frente mais uma vez, com um parque integrado à educação e que também vai atender à população”, afirma. Após concluída a obra, o epaço vai atender a todas as escolas da rede municipal de ensino. A população também terá acesso ao espaço, que enquanto as obras estiverem acontecendo ficará totalmente fechado. A Prainha vai receber outros investimentos de infraestrutura. A obra de drenagem do bairro será realizada, assim como a nova feira de artesanato e a área do pescador. O secretário de Educação, Bernardo Alcântara, que também participou da audiência pública, destaca a importância da obra para o município. “Nossa rede de ensino está crescendo e precisamos pensar a Educação de forma integral, oferecendo para nossos alunos espaços de qualidade e segurança fora da sala de aula. Não tenho dúvidas que o Parque Educativo Integrado vai elevar o padrão da nossa rede e a qualidade do ensino em nosso município. Trouxemos esse projeto, mesmo sem obrigatoriedade legal, para discutir e apresentar para a população, principalmente para os moradores da Prainha, para que pudessem opinar e tirar dúvidas. O saldo dessa audiência foi muito positivo, a comunidade compareceu e participou do debate”, finaliza o secretário.

Araruama

A prefeita de Araruama Daniela Soares anunciou, ontem, em w divulgado numa rede social que vai encaminhar a Câmara, nos próxmos dias, para votaçao antes do recesso dos vereadores, Projeto de Lei que cria o abono de incentivo aos profissionais da educação básica. A prefeita explicou que o objetivo do abono é equilibrar a diferença entre o salário inicial da categoria e o piso nacional do magistério. O projeto é resultado de uma reivindicação do sindicato dos servidores durante reunião com o governo, esta semana, que propôs a criação de um complemento salarial até a implantação do piso nacional. Daniela Soares ressaltou que o piso é um direito legítimo e merecido da categoria e um compromisso dela que será cumprido. Ela lembrou que esta colocando a casa em ordem com planejamento, transparência e prometeu além de um novo tempo de respeito e valorização de verdade dos servidores.

Cabo Frio

Está marcado para o dia 12 de agosto, às nove da manhã, a licitação para escolha da empresa de engenharia e arquitetura que será responsável pela reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Parque Burle. A prefeitura marcou para o dia seguinte, 13 de agosto, a concorrência pública para escolha da empresa de engenharia e arquitetura que sera responsavel pela reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio. De acordo com edital de concorrência, a nova UPA de Cabo Frio tem valor estimado de pouco mais de R$ 8 milhões e 100 mil Reais. A UPA do Segundo Distrito tem valor estimado de R$ 8 milhões e 400 mil Reais. A licitação será realizada atavés do site Licitanet. Para se ter uima ideia a UPA da Rasa, em Búzios, a primeira Unidade em alvenaria do Estado, terá investimento estimado em R$ 14 milhões pelo Estado em parceria com a prefeitura local.

São Pedro da Aldeia

Gegê, figura conhecida em São Pedro da Aldeia e defensor do governo de Fábio do Pastel, anda bravo com o vereador Jackson Souza. Segundo informações do canhão da fofoca, o motivo seria um vídeo feito pelo vendedor no Posto de Saúde de Três Vendas.

Iguaba Grande

Na Flig, a da Palestra do Cafu, ex-capitão da Seleção Brasileira e campeão do mundo, teve um trecho de destaque. “O medo de perder tira a vontade de ganhar. Se você sabe onde quer chegar, vai saber o que precisa fazer.” Ele enfatizou que quando deixamos o medo de falhar tomar conta, perdemos a motivação para buscar vitórias. Mas, se tivermos clareza de nossos objetivos, conseguimos agir com foco, disciplina e coragem. Além desse insight, Cafu também compartilhou histórias da própria vida, como o fato de ter sido reprovado nove vezes em testes (peneiras) e ter compensado treinando o dobro dos outros, o que exemplifica sua resiliência.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, convida para mais uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar: o seminário Saúde no Campo, que será realizado neste sábado, dia 12 de julho, das 09h às 17h, no Parque de Exposições Marcos Catharino, em Sampaio Corrêa. O evento faz parte do Projeto Sebrae – Quintais Produtivos, uma ação que une conhecimento, capacitação e cuidado com a saúde dos produtores rurais do município. O projeto é fruto de um convênio entre o SEBRAE Rio e a Fundação Banco do Brasil, com realização do Sebrae e parcerias com o SENAR, a Universidade de Vassouras e a própria Prefeitura de Saquarema. A programação começa às 10h com a oficina “Vendas no Campo”. No período da tarde, será realizada a oficina “Higienização e Manipulação de Alimentos”. Durante todo o evento, profissionais da Universidade de Vassouras nas áreas de Nutrição e Enfermagem estarão oferecendo serviços de saúde como aferição de pressão, testes rápidos, vacinação, entre outros atendimentos. O espaço também contará com recreação e brinquedos para as crianças.