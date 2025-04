O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 11

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo, iniciou uma reestruturação completa no estacionamento destinado aos ônibus de turismo. Com a gestão do local novamente sob responsabilidade da pasta, a área passa a contar com melhorias físicas e um novo sistema de abordagem e organização dos veículos. Entre as mudanças, estão a implantação de uma lanchonete, banheiros, loja de souvenires e artesanato local. O espaço será organizado por alas, dividindo os ônibus de acordo com o tipo de visita, como day use ou pernoite, facilitando a logística e garantindo um melhor controle. Além disso, os agentes de turismo estão recebendo treinamento específico para atuar na nova estrutura, que já estará em funcionamento no próximo feriado. “Com as melhorias físicas e o novo sistema de abordagem, esperamos tornar a recepção mais ágil, organizada e acolhedora. Tudo isso pensando na valorização do turismo e na experiência de quem escolhe Arraial do Cabo como destino”, destacou Junior Chuchu, secretário de Turismo.

Cabo Frio

A Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio realizou uma reunião com a associação e moradores do bairro Foguete para apresentar a proposta de candidatura da Praia do Foguete ao selo Bandeira Azul. O encontro aconteceu no Clube Militar da Marinha, localizado no próprio bairro. Durante a reunião, foram explicados os critérios necessários para a obtenção do selo internacional, que reconhece praias sustentáveis em termos de qualidade ambiental, infraestrutura e segurança. A equipe também detalhou as etapas do processo metodológico e eleitoral envolvidas na candidatura. O Bandeira Azul é um importante reconhecimento internacional que reforça o compromisso com a preservação ambiental e a gestão sustentável das praias, além de impulsionar o turismo consciente.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esteve em Brasília cumprindo uma série de compromissos oficiais com o objetivo de garantir novos investimentos para o município e articular o retorno integral dos repasses de royalties do petróleo, atualmente recebidos em valores reduzidos. A agenda contou com visitas a gabinetes de deputados federais e reuniões com autoridades em Ministérios. Após visitar autoridades para tratar de verbas na saúde, educação e assistência social, Fábio do Pastel se reuniu com o deputado federal Altineu Côrtes para tratar da situação dos royalties do petróleo. O prefeito solicitou apoio na articulação junto à Agência Nacional do Petróleo, ANP, para garantir o retorno integral dos repasses ao município, que atualmente recebe valores bem abaixo do que historicamente era transferido. O prefeito esteve acompanhado pelo chefe de gabinete, Fernando Frauches.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou o Projeto de Lei 46/2025, que cria Funções Gratificadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios. Com a aprovação, foram instituídas 60 novas funções gratificadas, com valores variando entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00. As funções serão exercidas exclusivamente por servidores efetivos da Prefeitura, que atuem em cargos de nível médio ou superior, conforme os requisitos estabelecidos.

Saquarema

O maior festival de surfe e cultura praiana da América do Sul, o REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte), vai agitar a Praia de Itaúna, em Saquarema, a partir de amanhã, com uma programação que mistura competições de surfe de alto nível, skate com atletas da Seleção Brasileira e medalhista olímpico, shows e muitas atividades – tudo gratuito e no cenário de natureza paradisíaca da praia certificada com o selo Bandeira Azul. O REMA WSL Saquarema Surf Festival dá a largada a primeira qualificação para o Series 6.000 pontos da temporada 2025/2026, válido para o ranking de acesso da competição. Também terão etapas do Pro Junior e do Longboard Pro, com igualdade de premiação entre homens e mulheres. Nos shows já confirmados nomes como Oriente, Di Bob e Emmano, além de bandas locais, DJs e um grande nome da surf music, que irá agitar a cidade e será anunciado em breve.

Iguaba Grande

A Copa Rio Beach Sprint já começou, abrindo a programação do nosso final de semana. Mas você sabia que, além de muita competição, também vai rolar um show incrível no final da tarde, com o pôr do sol mais bonito da região?Para você que é fã dos Beatles, nesta sexta-feira (11), a partir das 18h, a Banda Beatles Club vai agitar a Praia do Popeye com muito rock. No sábado, a festa continua com a banda Biometrio, também a partir das 18h. E aí, anotou?