O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 12

Saquarema

O padre Ademar Ermelindo Pimenta afastado esta semana, da paroquia de Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, após denuncias de abuso, foi alvo de novas acusações, que revelam o comportamento reçorrente do sacerdote. O técnico em prótese odontológica Andrew Silva, de 28 anos, relatou a revista Veja ter sido víțima do padre há uma década, quando frequentava a igreja Nossa Senhora do Amparo, em Marica. Andrew conta que tinha 18 anos na época, participava do Movimento de Adolescentes com Cristo quando o padre chegou a cidade. Ele revela que Ademar se aproximou e aproveitando de um momento de vulnerabilidade dele não demorou a tentar carícias e beilos durante uma confissão a ponto de se mostrar excitado. Segundo Andrew, na ocasião denúncias anônimas circularam pela cidade denunciando o caso do padre com coroinhas e a exemplo do que ocorreu em Saquarema, ele também foi afastado das funcões em Maricá.

São Pedro da Aldeia

O trânsito em São Pedro da Aldeia terá esquema especial nos dias de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A medida tem como objetivo garantir mais segurança e conforto ao público que acompanhará as partidas na Praça Agenor Santos, a Praça da Matriz, no Centro. A Avenida São Pedro será fechada apenas no sentido de descida no trecho entre a Rua Nilo Peçanha (em frente ao Cartório do 1° Ofício) e a Praça Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão). A interdição terá início às tês da madruagada nos dias dos jogos, para instalação dos brinquedos infantis. C acesso ao Centro pela pista de subida da Avenida sac Pedro permanecerá liberado durante todo o período, inclusive durante as transmissões. A programação começa neste sábado quando o Brasil enfrenta o Marrocos. O esquema será repetidonos demais jogos da fase de grupos.

Cabo Frio

“Receitas de Família” é o tema do décimo segundo Festival Sabores de Cabo Frio que acontece de 4 de setembro a 4 de outubro. O maior festival gastronômico da região promete novamente, atrair milhares de turistas e movimentar a economia local com pratos exclusivos criados especialmente para o evento. A diretora do Sabores de Cabo Frio, Maria Inês Oliveiros, diz que a edição deste ano celebra a trajetória de sucesso, do festival iniciada em 2015 trazendo o melhor da gastronomia. Maria Inês lembra que ao longo dos anos, o evento cresceu, ganhou novos temperos e conquistou o coração de moradores e turistas. O Festival, a no passado reuniu mais de 60 estabelecimentos locais, entre restaurantes, cafeterias e docerias.

Araruama

A Prefeitura Municipal de Araruama em parceria com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, vão realizar na próxima semana uma importante capacitação voltada às equipes técnicas da Secretaria Municipal de Política Social (Sepol). A formação será destinada aos profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), responsáveis pelos atendimentos relacionados ao CadÚnico e à atualização cadastral das famílias do município. O objetivo da capacitação é atualizar e qualificar as equipes sobre as regras da Tarifa Social de Energia Elétrica e do novo benefício denominado Desconto Social. Durante os encontros, os profissionais receberão orientações técnicas e informações detalhadas sobre os critérios de acesso, manutenção e atualização dos benefícios, garantindo um atendimento mais eficiente e preciso à população que busca esses direitos.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Comissão de Avaliação de Documentos e Acompanhamento do Credenciamento de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura, realizará na próxima terça-feira (16/06) o sorteio público que definirá a ordem de convocação dos participantes habilitados no Edital de Credenciamento nº 002/2026. O procedimento acontecerá às 18h, no auditório do Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, que fica na região central da cidade, e será aberto ao público, garantindo transparência e igualdade de condições entre todos os credenciados. As inscrições para o credenciamento foram abertas nesta terça-feira (09/06) e têm como objetivo formar um banco de artistas e profissionais locais e regionais para atuação em eventos, projetos e ações promovidos ou apoiados pela Prefeitura de Arraial do Cabo. Conforme previsto no edital, o sorteio será realizado dentro do prazo de até 10 dias após a abertura do credenciamento. Participarão do procedimento os candidatos que tiverem concluído a inscrição e obtido a habilitação documental pela comissão responsável até a data do sorteio. O resultado definirá uma ordem de convocação específica para cada área de atuação e atividade contempladas pelo edital. A classificação obtida por meio do sorteio servirá como referência para as futuras contratações realizadas pela administração municipal, respeitando a natureza de cada evento e a posição ocupada pelo credenciado na fila de convocação. Os profissionais que se inscreverem após a realização do sorteio continuarão podendo participar do credenciamento, sendo inseridos na sequência do último colocado do respectivo campo de atuação. A iniciativa integra a política de valorização da cultura local e busca assegurar um processo de contratação pautado pelos princípios da impessoalidade, transparência e igualdade de oportunidades para artistas e profissionais da área cultural.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande realiza, de 15 a 19 de junho, na Escola Municipal Profª Maria Lúcia, a Semana do MEI, com uma programação especial e totalmente gratuita, preparada para quem deseja se capacitar, ampliar conhecimentos, descobrir novas oportunidades e fortalecer sua atuação no mercado. Durante cinco dias, os participantes terão acesso a palestras e oficinas práticas com temas essenciais para o dia a dia do empreendedor:

Reforma Tributária para o MEI

Como vender para o Governo

Marketing Digital

Formação de Preço de Venda

Direitos, benefícios e proteção social para o MEI. Uma oportunidade única para aprender com especialistas, esclarecer dúvidas, trocar experiências e adquirir ferramentas que podem impulsionar o sucesso do seu negócio. Inscrições gratuitas. Vagas limitadas! Faça sua inscrição pelo QR Code disponível no card ou pelo link: https://linktr.ee/SemanaDoMeiIguaba