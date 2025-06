O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 13

Araruama

As inscrições para a confecção dos tapetes de sal para a tradicional Festa de Corpus Christi ainda estão abertas e devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, até o dia 18 de junho, na sede da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Ary Parreira, nº 51, Centro. Para se inscrever, é necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a asilos e abrigos da cidade, além de apresentar documento de identidade (no caso de pessoa física) ou CNPJ (no caso de pessoa jurídica).

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio vai retomar a travessia de barco entre o Centro da cidade – a partir do Boulevard Canal e a Gamboa. O processo da contratação de empresa especializada em serviços de transporte aquaviário de passageiros para o trecho já foi iniciado. O objetivo é diminuir o congestionamento de veículos entorno da Ponte Feliciano Sodré e reduzir o tempo de percurso para os condutores que desejam acessar o Boulevard Canal partindo da Rua dos Biquínis. De acordo com a prefeitura, a proposta para reativação do serviço vai ampliar a mobilidade do município. O usuário que se desloca, autalmente, utilizando o transporte individual motorizado leva em média três minutos entre o Canal e a Gamboa e dez minutos, em média, da Gamboa ao Canal. O trajeto entre o Boulevard no centro e a Rua dos Biquínis na Gamboa realizado por barco levar em média dois minutos.

Búzios

Buzios abre hoje a temporada de festas juninas na região com a segunda edição da “Anarriê Búzios”. O evento acontece na Praça Tia Uia, no bairro da Rasa, daqui a pouco, a partir das cinco da tarde com entrada gratuita. A programação inclui apresentaçoes musicais, quadrilha, comidas típicas e decoração temática, promovendo o resgate das tradicões uninas e a valorizacão da cultura popular Hoje a festa começa com a apresentação da Quadrilha do Centro de Convivência do Idoso as serte da noite. Em seguida, grupo Afroribeirinhos comanda o palco com um repertório que mistura ritmos afro-brasileiros e elementos regionais..

A festa continua amanha com o cantor Tony Lima e um show que promete animar o público com forro, xote e baião. Durante os dois dias, barracas montadas na praça vão oferecer uma variedade de comidas típicas, como milho cozido, canjica, bolos, caldos e doces tradicionais.

Arraial do Cabo

Na noite de segunda-feira (9), um grupo de devotos da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, em Arraial do Cabo, iniciou uma emocionante jornada de fé. Os paroquianos Ana Bezerra, Cristina Cavalcante, Breno Silva e Antonio Carlos partiram de bicicleta rumo à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada no interior de São Paulo. A peregrinação, com previsão de chegada para quinta-feira (12), começou após uma bênção especial concedida pelo padre Helcimar Sardinha na noite de domingo (8), reunindo fiéis e familiares em um momento de oração e envio. Para Ana Bezerra, a experiência representa mais do que um desafio físico: é uma verdadeira expressão da fé. “Somos ciclistas, e essa é uma experiência única que une fé, emoção e devoção. É a primeira vez que fazemos esse trajeto, e estamos com o coração cheio de esperança”, declarou Ana. Familiares, amigos e demais fiéis já se mobilizam em oração e expectativa por esse momento de encontro e espiritualidade. A iniciativa dos ciclistas tem inspirado a comunidade cabista e reforça o espírito de devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

São Pedro da Aldeia

Faltam três anos e meio para um novo pleito municipal, mas em São Pedro a lista com nomes para a cadeira de prefeito é grande. O advogado Carlos Magno foi quem deu a largada, na inauguração de seu escritório. Logo apareceram na lista os nomes de Mislene de André de Gilson, Jean Pierre, Paulo Lobo e Zezinho vereador.

Iguaba Grande

A tão sonhada creche de Sapeatiba Mirim está prestes a se tornar realidade. As obras já estão a todo vapor e a expectativa de entrega é para dezembro de 2025. Serão 92 novas vagas de educação infantil, que atenderão à população do bairro e adjacências. A nova creche seguirá os padrões das creches Rosa Homobono (São Miguel) e Ezilar Maria (Vila Nova) e contará com 5 salas, berçário, cozinha, refeitório e ala administrativa.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as ações do Junho Violeta com uma importante iniciativa de conscientização promovida pelo PAISPI. Durante a primeira semana do mês, foram realizadas atividades em diversos espaços de atendimento da rede municipal, como a Clínica do Diabético, Vascular, dos Olhos e o Laboratório Municipal. A ação teve como objetivo informar e orientar as pessoas idosas sobre os tipos de violência que podem enfrentar e os canais de apoio e denúncia disponíveis. Destaques da ação: Panfletagem educativa: Distribuição de materiais informativos sobre os tipos de violência contra a pessoa idosa e os meios de denúncia.Sala de Espera Informativa: Espaço dedicado à escuta, informação e orientação sobre os direitos da pessoa idosa.