O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 13



Araruama

Com o objetivo de intensificar a segurança durante o período de Carnaval, agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Arraial do Cabo realizaram, nesta quinta-feira (12/02), uma operação preventiva nas principais vias de acesso ao município. A ação contou com a atuação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), do Grupamento de Operações com Cães (GOC) e do Proeis, com abordagens a carros, motos e ônibus, visando coibir a entrada de drogas e armas na cidade. Durante a operação, uma motocicleta foi removida ao depósito público por circular sem o devido emplacamento. As ações fazem parte de uma política permanente de combate à criminalidade e de preservação da ordem pública, garantindo mais tranquilidade e segurança para moradores e visitantes durante o Carnaval.

Arraial do Cabo

São Pedro da Aldeia

A Banda de fanfarra “Tamo Junto”, se apresenta na Praça Hermógenes Freire da Costa, a Praça das Aguas, no Centro de São Pedro da Aldeia abrindo o carnaval da cidade ao som das tradicionais marchinhas. com um repertório repleto de clássicos carnavalescos a partir das oitoi da noite. A banda interpreta sucessos como Vassourinha, Mamãe Eu Quero, Me Da Um Dinheiro Ai, Saca-Rolha, Aurora, Cidade Maravilhosa e Mascara Negra, alem de músicas populares brasileiras e canções infantis em ritmo carnavalesco, garantindo animação para todas as idades. A programação desta sexta-feira tem ainda o DJ Felipe

Cabo Frio

O Parokia celebra 55 anos de história neste carnaval transformando saudade em memória viva. Este ano, o abadá do tradicional bloco, patrimônio Cultural Imaterial de Cabo Frio presta uma homenagem especial a Seu Carlos da Tuba, figurà histórica da música cabofriense que ajudou a construir a identidade sonora da bateria parokiana. A peça, criada pelo artista plástico Yurı Vasconcellos, terá tiragem limitada e já está disponivel para reserva. A relação de Seu Carlos com o bloco é profunda. Ele morreu ano passado mas fez história na bateria, atuando ativamente como músico por mais de três décadas.

Iguaba Grande

Pelo segundo ano consecutivo, Iguaba Grande conquistou o Selo Ouro do Compromisso com a Alfabetização, reconhecimento nacional que destaca as redes de ensino que garantem o direito das crianças à alfabetização. A certificação possui três categorias: bronze, prata e ouro. Nosso município alcançou novamente o nível máximo, reafirmando a excelência no Indicador Criança Alfabetizada. Esse resultado reflete o compromisso com a gestão educacional, a formação dos profissionais, o acompanhamento da aprendizagem e a implementação de ações que fortalecem a educação pública.