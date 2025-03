Arraial do Cabo

A ex-policial militar, Michele Corrêa, que é fiscal de Postura concursada em Arraial do Cabo, for presa em flagrante ontem no Parque Burle, em Cabo Frio, após tentar assassinar um homem a tiros. Segundo a Polícia Militar, Michele estaria envolvida em crimes como matadora de aluguel. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Imagens mostram o momento em que a acusada, na garupa de uma motocicleta, parou ao lado da vítima — um lutador, cuja identidade não foi divulgada — e tentou efetuar os disparos. A arma falhou, permitindo que a vitima reagisse. Houve uma luta corporal, e o homem conseguiu imobilizar a agressora ate a chegada da policia. O comparsa da suspeita, que pilotava a moto utilizada na tentativa de crime, consegulu fugir. A vítima relatou aos policiais que um PM seria o mandante. O crime, segundo ele, seria motivado por ciúmes. O calor extremo que alunos, professores e profissionais de apoio das escolas da rede municipal.

Búzios

O Ministério Público Federal recomendou que a empresa “Port of Búzios” paralise, imediatamente, as obras de constução do píer móvel, o chamado “finger” na procurador Leandro Mitidieri também encaminhou recomendação para que a prefeitura se abstenha de licença ambiental.

São Pedro da Aldeia

O Programa Forças no Esporte, uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Marinha do Brasil, sera renovado por mais um ano letivo e, dessa vez, atenderá mas de 150 jovens alunos aldeenses. As reuniões de alinhamento entre a Secretaria de Educação e a instituição militar acontecem desde fevereiro, na sede da pasta. Em 2025, serão contempladas a Escola Professora Miriam Alves de Macedo Civico-Militar, no bairro Fluminense e a Antonio Vaz da Silva no Recanto do Sol. O programa, que terá início ainda neste mês de março, é organizado pela Base Aérea Naval e pelo Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval é destinado a crianças, adolescentes e jovens, entre 6 e 10 anos, em situação de vulnerabilidade social. O o bjetivo é promover atividades esportivas e fisicas socialmente inclusivas, no contrato aceler dentro de crannizacães militares.

Araruama

Prefeitura de Araruama recebe secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que promete ampliar o Projeto Limpa Rio no município e concede a licença ambiental permanente do Botânico das Asas. Reunião também contou com equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representantes do Inea e do S.O.S Lagoas.

Cabo Frio

O fim de semana promete muita emoção com a Copa X2, um torneio eletrizante organizado pela LCFS (Liga Cabofriense de Futsal Salão), com apoio da Secretaria de Esporte.

???? Onde? Praça de Unamar

???? Quando? Sábado, 15 de março

⏰ Horário? 18h

Com um formato dinâmico e eliminatório, a competição traz regras simples e muita adrenalina para os amantes do futebol. Não fique de fora!