O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 14

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo entrou para um grupo seleto de municípios brasileiros ao receber, nesta quinta-feira (13), o Selo Azul nas escolas da rede municipal, tornando-se a 3ª cidade do país a conquistar a certificação. O reconhecimento destaca instituições que se sobressaem pelas boas práticas pedagógicas, pela educação ambiental e pela integração da cultura oceânica ao currículo escolar. A entrega ocorreu durante o Fórum Futuro 3D – Cidades Sustentáveis, Resíduos e Circularidade, promovido pela Prefeitura. A cerimônia contou com a participação, por vídeo, do professor Ronaldo Christofoletti, da UNIFESP, presidente do Grupo de Especialistas em Cultura Oceânica da UNESCO e responsável pelo Programa Escola Azul.O professor parabenizou o município e destacou a relevância do momento: “É uma alegria ver movimentos como este, em plena Década do Oceano. Arraial do Cabo tem estado sempre um passo à frente”, disse. O especialista também ressaltou o impacto da iniciativa: “O Currículo Azul garante o direito a uma educação atual, que entende o momento que estamos vivendo e nos ajuda a dar um passo para o futuro”, concluiu.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira, dia 21 de novembro, em razão do Dia da Consciência Negra, feriado nacional celebrado no dia 20 de novembro (quinta-feira). Os serviços essenciais e emergenciais, como saúde e segurança, obedecerão a determinações dos respectivos secretários municipais. O atendimento no Pronto-socorro Municipal e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) será mantido. O Decreto nº 155 está disponível no Boletim Informativo do município, publicado no Portal da Transparência.

Saquarema

Mais um dia de FLIS com muita música, alegria e boas vibrações! Toni Garrido chega com seu carisma contagiante pra um papo especial apresentado por Maurício Pacheco. No dia 19, às 18h. Um encontro pra cantar, se inspirar e celebrar a arte!

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande vai relizar concurso público no próximo ano. O prefeito Fabio Costa, o Fabinho, autorizou que seja iniciado um estudo técnico para identificar, as vagas para cargos efetivos da administração. O prefeito anunciou o concurso em vídeo divulgado numa rede social ao lado do Secretários de Governo, Jales Lins, e do Chefe de Gabinete, Marcello Costa, levantamento será conduzido pelas áreas responsáveis e servirá como base para a definição do número de vagas a serem ofertadas. Após essa etapa, o município iniciará o processo de escolha da banca organizadora e, em seguida, publicará o edital oficial do concurso. O objetivo do concurso, de acordo com o prefeito de Iguaba, é modernizar a administração, valorizar o serviço público e fortalecer o quadro de servidores efetivos. Fabinho quer garantir maior estabilidade, continuidade das políticas públicas e melhoria dos servicos à população.

Cabo Frio

O carnaval 2026 de Cabo Frio vai celebrar os trinta a-nos da ABACAF – a Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio – com o tema “ABACAF 30 Anos de Folia”. A associação tem 32 blocos filiados, mas o carnaval deve reunir trinta agremiações. O anúncio foi feito pelo presidente da associação.

Araruama

O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, contra a União e o município de Araruama, visando a proteção do melo ambiente e do patrimônio imobiliário da União na região da Lagoa Viveiro de Peixes (também conhecida como Lagoa de Pernambuca), no Bairro Praia Seca. O MPF requer que os réus sejam obrigados a demolir construções irregulares erguidas em terrenos de marinha, faixa marginal de proteção e area de preservação permanente, bem como adotem medidas urgentes de fiscalização e reparação ambiental. A ação foi proposta pelo procurador da República, Leandro Mitidieri, após a constatação de cercas, decks e residências construídos irregularmente na orla da lagoa, impedindo o acesso público e provocando degradação ambiental. O procurador aponta omissão do SPU e do município de Araruama no cumprimento do dever.

Búzios

A Câmara de Búzios realiza amanhã a Sessão Solene, em comemoração aos 30 anos de emancipação político-administrativa da cidade. O tema deste ano é “Contando a História de quem fez a História”, e presta homenagem a todos os parlamentares que ja passaram pela Casa egislativa Buziana, deixando seu legado no município. Durante a Solenidade, os vereadores vao entregar os Títulos Honoríficos de Cidadã e Cidadão Buziano, as Medalhas Doutor José Bento Ribeiro Dantas e as Moções de Congratulações e Aplausos aos agraciados. Neste ano serão 66 títulos de cidadão buziano, 11 medalhas e 13 moções.