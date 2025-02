O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 14

Cabo Frio

A Câmara de Armação dos Búzios realizará, na próxima quarta-feira, às duas da tarde, Audiência Pública para discutir o planejamento do Carnaval no município. O evento ocorrerá no Plenário da Casa Legislativa e será conduzido pelo vereador Felipe Lopes, presidente da Comissão de Turismo e Cultura. A proposta é promover um debate a que reúna representantes do poder público, setores envolvidos e a população em geral para apresentar e discutir soluções que garantam um Carnaval seguro, bem estruturado e que minimize impactos no tráfego e na organização da cidade. oram convidados representantes das secretarias de Turismo, Segurança e Ordem Pública, Guarda, além dos vereadores e os representantes dos blocos carnavalescos do município. A participação da comunidade poderá acontecer presencialmente, ou pelas redes sociais.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho anunciou, ontem, a criação de um comitê multidisciplinar dedicado a desenvolver e implementar políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. O objetivo é garantir uma atenção imediata e eficiente aos alunos com autismo. O prefeito se reuniu com secretários e representantes da sociedade civil, da APAE e da Casa Azul. O prefeito ressaltou que apesar dos desafios desse inicio de ano letivo Ler oferecer respostas rápidas, com um atendimento individualizado para cada família. O objetivo, de acordo com ele, é otimizar os recursos públicos por meio da integração das secretarias, para minimizar os problemas atuais e, ao mesmo tempo, apresentar propostas que realmente façam a diferença na vida dessas crianças, jovens e suas famílias.

Arraial do Cabo

Moradores dos bairros Caiçara e Sabia, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, terão acesso a vários serviços do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) na próxima segunda-feira. A ação CRAS Itinerante, vai acontecer das nove da manhã às quatro da tarde na Primeira Igreja Batista do Caiçara, na AvenidaSol e Mar, 16. O evento é gratuito. Moradores poderão tirar a segunda via de documentos, receber orientação sobre os programas sociais e se inscrever no CAD-Unico do Governo Federal e também no Gira Renda Cabista. A equipe do Desenvolvimento Social também vai realizar atendimentos, encaminhamentos e suporte para famílias em situação de vulnerabilidade no município. O Balcão de Empregos também vai participar da ação, assim como a Superintendência da Juventude, com a emissão do ID Jovem.

Saquarema

Saquarema recebe, neste sábado e domingo, mais de 1.500 atletas de diversas partes do Brasil inscritos no Sun Challenge, um evento que reúne esporte, saúde e entretenimento. O Sun Challenge, além do CrossFit, contará com corridas de 5 e 10 quilômetros, caminhada de três quilômetros e — para as crianças — a cornda Kids garantindo diversão para toda a família. Todas as competições acontecerão na orla da Lagoa de Saquarema, no bairro Areal. O evento também conta com arrecadação de alimentos.

Araruama

Uma manifestação de protesto contra o colapso da Lagoa de Araruama está marcado para às quatro da tarde, na praça do Canhão, em São Pedro da Aldeia. O ato público está sendo convocado por moradores e associações de pescadores que pedem que os participantes compareçam vestidos de preto em sinal de luto pela lagoa. O protesto acontece após denúncias e imagens que circulam nas redes sociais e que mostram trechos da Lagoa. em São Pedro da Aldeia e Araruama com uma espessa camada de algas, lama e esgoto lembrando um pântano. As imagens, além de revolta, também provocaram a reação do Ministério Público Federal. O procurador da República Leandro Mitidieri questionou às prefeituras de São Pedro e Araruama e as concessionárias Prolagos e Aguas de Juturnaíba, exigindo esclarecimentos sobre a poluição em Camerum, Mossoró, Poço Fundo, entre outras e as medidas adotadas para responsabilizar culpados e resolver o problema.

Araruama

O caldeirão político ferve em Araruama. A última cena da novela pós eleição rolou ontem na Central de Medicamentos. Segundo o vereador Oliveira Zagueirão, seus colegas Magno Dheco, Thiago Pinheiro, Carlos Russo, Amigo Valmir e Fernando Daniel, teriam empedido de entrar para exercer a função de vereador. E agora?