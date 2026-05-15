O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 15

Búzios

O desmatamento em uma área de Mata Atlântica na região de Praia de João Fernandes, em Búzios onde uma obra ligada ao setor hoteleiro está desmatando uma área em um morro próximo à praia tem provocado uma enxurrada de críticas ao governo do prefeito Alexandre Martins. Moradores dizem que o local possuía placas indicando “demolição” e “construção”, mas afirmam que a intervenção avançou rapidamente, destruindo parte do topo do morro e da vegetação nativa. A área é considerada ambientalmente sensível e abriga vegetação típica de restinga e Mata Atlântica, essencial para a proteção dos costões rochosos, prevenção da erosão. A falta de fiscalização da prefeitura de Búzios vem sendo duramente criticada nas redes sociais. Moradores cobram uma posição da prefeitua e a apresentação das licenças, e apontam diferenças no tratamento do governo entre obras populares e grandes empreendimentos.

Iguaba Grande

Os primeiros 15 contêineres trazendo dinossauros do parque temático Ilha dos Dinossauros que está sendo instalado em Iguaba Grande chegaram ontem a cidade vindos diretamente da China. O empreendimento que promete transformar o município em um dos principais destinos turísticos do país tem previsão de inauguração para agosto. A Ilha dos Dinossauros vai ocupar uma área de 220 mil metros quadrados. O empreendimento vai reunir mais de 120 espécies de dinossauros.



Saquarema

Estão abertas até 2 de junho as inscrições para a confecção dos tradicionais tapetes de sal do Corpus Christi em Saquarema, uma das celebrações religiosas e culturais mais importantes do município. Os interessados poderão se inscrever na secretaria paroquial da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, nas comunidades religiosas ou on-line. A programação terá início com o Tríduo na Capela de São João, no próximo 31 de maio. Já no dia 4 de junho, data da celebração de Corpus Christi, a confecção dos tapetes terá início a partir das seis e meia da manhã, reunindo fiéis e voluntários em um momento de fé, arte e tradição. No mesmo dia, será realizada uma Missa Campal, na Praça do Coração (abaixo da Igreja Matriz).

São Pedro da Aldeia

O cantor Tiee é a principal atração da festa de aniversário de 409 anos de fundação de São Pedro da Aldeia. Um dos principais nomes do samba e pagode da atualidade, o cantor se apresenta neste sábado dia do aniversário aldeense. A comemoração tem início às sete e meia da manhã com o hasteamento de bandeiras na Câmara, na sede da prefeitura e no monumento histórico de fundação da cidade, na Praça do Canhão. O tradicional Desfile Cívico vai tomar conta do Centro, saindo da Praça Hermógenes Freire da Costa até a Praça Agenor Santos. A cidade também vai conhecer no sabado os campeões do fest verão . As finais estão marcadas para sete da noite na Arena na Praia do Centro. A cantora Juliara Gingher, que participou do The Voice Brasil, da IV Globo abre a programação musical, oito da noite. O show de Tiee, será as onze, seguido do cantor cabofriense Arthur Pimenta.

Araruama

A Secretaria de Serviços Públicos de Araruama está avançando no projeto de modernização da iluminação pública da orla, com a substituição das antigas luminárias por modernos refletores de LED. A ação segue o padrão já adotado em outros trechos e reforça o compromisso da gestão municipal com a eficiência, a segurança e a valorização dos espaços públicos. Cada poste da orla está sendo equipado com cinco refletores de LED de 300W, totalizando 1.500W por ponto de iluminação. Trata-se de um ganho expressivo em qualidade em relação à tecnologia anterior, que já apresentava desgaste e menor rendimento luminoso. Com a nova iluminação, a orla passa a contar com uma luminosidade mais intensa e uniforme, ampliando a visibilidade no período noturno e aumentando a sensação de segurança de quem utiliza o local para a prática de esportes, lazer ou convivência.

Arraial do Cabo

A primeira noite de shows em comemoração aos 41 anos de emancipação político-administrativa de Arraial do Cabo foi marcada por muita música, nostalgia e animação na Praia dos Anjos, nesta quinta-feira (14/05). O cantor Alexandre Pires abriu a programação levando para o palco a turnê “Pagonejo Bão”, projeto que une a essência romântica e festiva do pagode com grandes clássicos do sertanejo que marcaram gerações. As comemorações continuam nesta sexta-feira (15/05), com o show de Léo Foguete, às 22h. Antes, às 19h30, quem sobe ao palco é o cantor Léo Parazi. A entrada é gratuita e a organização é da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Governo e Eventos e do Turismo.