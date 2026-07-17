O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

Cabo Frio

O preteito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, anunciou um pacote de obras em entrevista à Litoral FM. Ele revelou que assina hoje as ordens de serviço para o início das obras de reforma dos ginásios Vivaldo Barreto, no Jardim Esperança, e Joao Augusto Teixeira, em Tamoios. O pacote inclui ainda a construção de três escolas em tempo integral, no primeiro distrito; no Jardim Esperança e em Tamoios com Vila Olímpica. As unidades vão abrigar o programa Aline Azevedo, que vai unir Educação e Esporte em homenagem a primeira-dama que morreu em janeiro. Serginho também anunciou as obras do Boulevard Canal, que vão custar 12 milhões. Segundo ele, a verba já está em conta e a licitatação, atrasou por exigências do Iphan. A orla de Tamoios também será revitalizada com investimento de 9 milhões. Por fim, o prefeito anunciou para 5 de outubro a primeira inauguração da restauração da Capela de São Benedito, no Histórico bairro da Passagem.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande Luciano Silva está muito empolgado com a possibilidade de assumir a pasta do Turismo da cidade. Segundo colegas de Câmara, Luciano Silva já tem vários projetos em vista. Que de tudo certo!

São Pedro da Aldeia

As obras de infraestrutura para os bairros Parque Estoril, Balneário/Praia Linda e Porto do Carro, entre outras localidades, estiveram entre as prioridades apresentadas pelo prefeito Fábio do Pastel durante reunião com o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto. O encontro, realizado na quinta-feira (16/07), no Palácio Guanabara, também abordou a retomada de processos administrativos em tramitação junto ao Governo Estadual e o avanço de investimentos estratégicos para São Pedro da Aldeia. O encontro contou com a participação do secretário municipal de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e dos prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos).

Búzios

Búzios é a capital nacional da vela de hoje até o próximo domingo. A cidade é o palco da Búzios Sailing Week – a semana de vela da Classe Optimist, válida como O torneio é um dos mais tradicionais da base da Vela e vai reunir 93 barcos na Praia de Manguinhos e os principais velejadores de diversos estados e clubes para disputas nas categorias estreantes e veteranas. A competição funciona como etapa classiticatoria oficial para campeonatos internacionais, como Mundiais, Euro-peus e Norte-Americanos, somando pontos cruciais com o Brasileiro. A Classe Optimist utiliza veleiros recomendados para crianças e jovens de sete a quinze anos. O evento é organizado pelo late Clube de Búzios, em parceria com a Confederação Brasileira de Vela e a Associação Brașileira da Classe Optimist. Ao final, serão premiados os cinco primeiros do geral e os melhores juvenil, mirim e infantil.

Arraial do Cabo

A primeira edição do Arraiá Cabista acontece nesta sexta-feira (17/07), sábado (18/07) e domingo (19/07), no Loteamento Aroeira, em Monte Alto. Promovido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, o evento marca o início de uma programação itinerante que percorrerá bairros e distritos do município entre os meses de julho e setembro, levando música, gastronomia e tradição julina para moradores e visitantes. A programação terá início às 18h, com uma grande estrutura preparada para receber o público, incluindo barraquinhas com comidas típicas e um ambiente pensado para proporcionar momentos de lazer e confraternização para toda a família cabista e visitantes. As atrações musicais da primeira edição serão artistas da Região dos Lagos, selecionados por meio do Edital de Credenciamento de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura 2026, da Prefeitura Municipal.

Araruama

A prefeita Daniela Soares realizou uma visita técnica às obras da sede definitiva do 42º Batalhão de Polícia Militar, em Araruama. Durante a agenda nesta semana, ela acompanhou o andamento da construção da nova unidade e destacou a importância do investimento em parceria com o Estado, para fortalecer a segurança pública no município e em toda a área de atuação do batalhão. “Estamos dando mais um passo importante para fortalecer a segurança da nossa cidade. Conseguimos concretizar a implantação do nosso tão sonhado 42º Batalhão da Polícia Militar e agora iniciamos a construção da sede definitiva, que vai oferecer uma estrutura adequada para o trabalho da corporação e contribuir para uma cidade cada vez mais segura”, afirmou Daniela Soares. Enquanto as obras avançam, o 42º BPM segue funcionando normalmente em sua sede provisória, adaptada para atuação administrativa, e mantendo o policiamento em Araruama, Saquarema e Iguaba Grande, sem qualquer impacto no atendimento à população.