O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

Cabo Frio

Mistério em Cabo Frio: onde foram parar os medidores de pressão? A pergunta é da jornalista Berenice Real, esse é o último escândalo de Magdala Furtado. Segundo a jornalista, em 30 de dezembro, último dia de expediente bancário de 2024, e véspera do fim do mandato de Magdala, a Prefeitura de Cabo Frio pagou um boleto de R$ 4 milhões de Reais, referentes à compra de insumos e equipamentos de saúde — entre eles, 2.300 medidores de pressão arterial. Berenice Seara diz que até agora, nenhuma unidade de saúde viụ o material, ou mediu a pressão arterial de qualquer paciente com o equipamento pago pelo governo passado e o paradeiro dos aparelhos de pressão vịrou um mistério. A jornalista lembra, anda, que a ex-prefeita deixou apenas R$ 2 milhões nos cofres e uma dívida de R$ um bilhão e meio de Reais.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia contabiliza cerca de R$ 1 mil imóveis inadimplentes com o IPTU, o Imposto Predial, Territorail e Urbano. A informação é do secretário de Fazenda, Reinaldo Martins, em entrevista ao Bom Dia Litoral. Segundo ele, a cidade tem cerca de 62 mil imóveis cadastrados. Os contribuintes do município já podem retirar as guias para pagamento do imposto de forma on-line. A população pode emitir os boletos por meio do WhatsApp ou Telegram com a ajuda do Pedrinho, o assistente virtual que atende no número (22) 9.9776-0633. Para isso, basta que o contribuinte envie a palavra “IPTU” por mensagem de texto ou áudio. O contribuinte que optar pelo pagamento a vista da cota única ate 2o de fevereiro tem direto a dez por cento de desconto do valor do imposto. Quem preferir pode pagar parcelado, em dez vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela no dia 10 de março.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Fazenda, informa que o prazo para o contribuinte pagar o IPTU com 10% de desconto termina na próxima sexta-feira, 24. Já o contribuinte que optar pela cota única que pode ser paga até o dia 25 de fevereiro, o desconto é de 5%. O imposto também pode ser parcelado em até 9 vezes. O interessado pode pegar a guia de IPTU pessoalmente na sala de Tributos, na sede da prefeitura, que fica na Rua John Kennedy, Centro. Nos distritos de São Vicente e Praia Seca a pessoa também tem a opção de pegar a guia de IPTU nas subprefeituras. Além disso, o contribuinte pode fazer a retirada através da internet, no site da prefeitura, por meio do link abaixo. https://www.araruama.rj.gov.br/iptu/

Arraial do Cabo

Quem curtiu o primeiro final de semana do Janeiro Musical, já sabe que a programação está repleta de muito show. A gente quer te convidar para prestigiar o terceiro dia do festival que continua neste sábado (18), na praça Maria Peres, em Monte Alto, a partir das 18h abertura com a banda Solaris e show de Milton Guedes às 22h. E para completar essa festa maravilhosa, uma das atrações mais queridas da cidade, a Feira de Massambaba reúne o talento de artesãos locais e o melhor da gastronomia cabista. Explore o espaço montado na praça e encante-se com o artesanato criativo e os sabores únicos da região. O Janeiro Musical em Arraial do Cabo já é um sucesso! Com shows renomados e praça lotada, é o evento perfeito para curtir o verão. Venha, participe.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Tikinho não é mais “aquele”. O moço colocou um tapete estilo o ex-presidente, Itamar Franco. Pela cidade não se fala em outra coisa.

Búzios

O vereador Anderson Chaves surpreendeu seus pares com seu discurso na Câmara. O nobre edil disse que agora não situação é nem oposição. Depois de discursar, a curiosidade bateu e o Sombra, perguntou e ele respondeu dizendo que virou centrão. Que coisa!