O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

Arraial do Cabo

O deputado Guilherme Delaroli, do PL, afirmou ontem, na Assembleia Legislativa, que os bairros Caiçara e Sabiá em Arraial do Cabo, retirados dos limites do Parque Estadual da Costa do Sol, são area de tráfico sob influência da facção criminosa Comando Vermelho. O projeto de lei que retira as duas áreas dos limites do Parque Sol foi aprovado em primeira discussãodurante a sessão de ontem. O objetivo do projeto é viabilizar a regularização fundiária para moradores que vivem na região há décadas e que estavam ameaçadas de despejo. A discussão em plenário acabou dominada pelo avanço de facções criminosas sobre territórios do Estado. O comentário de Delaroli ocorreu após o deputado Flávio Serafini, do Psol, defender mecanismos que impeçam a especulação imobiliária em áreas que passarem por regularização fundiária para evitar que à desafetação abra espaço para grupos criminosos lucrarem com a ocupação de terras.

Búzios

Búzios é uma das dezesseis cidades do Brasil que será palco da décima terceira edição do “Oito e Meio Festa do Cinema Italiano”. O festival acontece, de 25 de junho a 12 de julho, no Gran Cine Bardot, com a exibição de um filme por dia, sempre de quinta a domingo. A Festa do Cinema Italiano é uma realização do Ministério da Cultura, com o apoio da Embaixada da Itália e da rede diplomático-consular italiana no Brasil, além dos Institutos Italianos de Cultura do Rio e de São Paulo. Desde 2020, o festival conta com o patrocínio principal da Generali Seguros.

A comédia dramática “Caros Diários” abre o festival na oroxima quinta-feira. A produção tem direção de Nanni Moretti, que também é o personagem principal do filme, vencedor do Prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes de 94.

Cabo Frio

O Teatro Municipal de Cabo Frio, Inah de Azevedo Mureb, vai reabrir as portas em agosto. O anúncio foi feito pelo secretário de Cultura Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, em vídeo divulgado numa rede social. O teatro está interditado desde janeiro de 2017. O espaço foi fechado devido a graves problemas estruturais infiltrações na caixa cênica e falta de fiação elétrica, além de pendências com o Corpo de Bombeiros. Aș obras estão na reta final e a previsão é que o teatro seja reinaugurado em 14 de agosto, coincidindo com o aniversário de 29 anos do espaço.

Araruama

A torcida araruamense já tem encontro marcado para apoiar a Seleção Brasileira na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (19), a Prefeitura de Araruama promoverá a transmissão da partida entre Brasil e Haiti em três pontos do município: Praça Antônio Raposo, no Centro; Praça de São Vicente e Calçadão Cultural de Praia Seca. O jogo será às 21h30. O destaque na Praça Antônio Raposo, no Centro, será o Pagodinho do Deu Onda, que se apresenta após o jogo. A programação está prevista para começar às 20h.

Iguaba Grande

Vem aí o 1º Arraiá Arretado de Iguaba Grande! Pela primeira vez, a cidade vai entrar no clima de uma grande festa julina com três dias de muita alegria, tradição e diversão para toda a família! De 3 a 5 de julho, a Praça da Estação será palco do Arraiá Arretado, um evento especial que promete muita música, quadrilha, comidas típicas, atrações infantis e aquele clima nordestino que todo mundo ama!