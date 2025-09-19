O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19



Araruama

Começou hoje, na Praia da Pontinha do Outeiro, o Desafio Brasileiro de Kitesurf 2025. Entre esta sexta-feira (19) e domingo (21), Araruama recebe 120 atletas de diferentes regiões do país em duas modalidades: Kiteboard TT Race (masculino e feminino) e Kiteboard Big Air. Os competidores vão colorir o céu da Lagoa de Araruama com suas pipas e garantir um show de manobras radicais e saltos impressionantes. Realizado pela Prefeitura de Araruama e organizado pela Confederação Brasileira de Vela, o evento teve início ao meio-dia com a regata feminina, após reunião técnica entre todos os competidores e a organização. Foram apresentadas as regras de segurança, o percurso e os detalhes das provas e baterias. Ao todo, serão disputadas nove regatas. A premiação contempla não apenas os campeões: os 100 primeiros inscritos receberão medalhas de participação. Já os vencedores de cada categoria e subdivisão da TT Race ganharão troféus e vão dividir uma premiação total de R$ 30 mil, com valores que variam entre R$ 150 e R$ 2.000, conforme a colocação. A cerimônia de entrega de prêmios está marcada para domingo (21), logo após a última regata. Reconhecida como uma das melhores raias do país para o kitesurf, a Lagoa de Araruama reforça o título da cidade como Capital do Kitesurf. A Pontinha do Outeiro reúne ventos consistentes, ampla extensão, segurança e condições ideais para competições de alto nível, garantindo espetáculo tanto para atletas quanto para o público. Além das disputas esportivas, o evento também terá atrações musicais. Nesta sexta-feira (19), o palco recebe Riverton e Banda. No sábado (20), é a vez de Bruno Rigoni e Banda. Já no domingo (21), o encerramento ficará por conta da Banda Rock4ever. Todos os shows acontecem às 14h.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo convida todos os cidadãos para mais uma audiência pública de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que vai acontecer na próxima segunda-feira, 22 de setembro, às 18h30min, no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. A audiência continuará a discussão sobre a definição da estimativa de arrecadação do município, estabelecendo como os recursos públicos serão aplicados ao longo do ano de 2026.

Iguaba Grande

O suplente de vereador Junior Bombeiro era o homem mais feliz de Iguaba Grande, na manhã desta sexta-feira (19) de setembro. Segundo informações, teria ficado a noite toda esperando a chegada do deputado federal Pedro Paulo. Júnior, atual secretário em Iguaba, conseguiu com apoio do deputado um trator agrícola para os agricultores do município.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, em vídeo divulgado numa rede social, mostrou que consegue acompanhar do gabinete dele, em tempo real, o movimento na UPA, mas não gostou de constatar a demora de uma hora e 40 minutos no atendimento aos pacientes. O prefeito ligou para a unidade para reclamar e questionou se estava faltando médico. O atendente explicou que dos quatro médicos presentes na unidade apenas dois estavam no atedimento, já que um saiu para remoção e outro estava na internação de pacientes. O prefeito constatou também que a sala vermelha estava lotada e, contratado, considerou que o atendimento nas demais áreas da unidade também esta demorado. Serginho anunciou que também vai monitorar a produtividade de cada profissional, desde a assistência básica até a média e alta complexidade.

Búzios

Búzios vai realizar a primeria Corrida da Guarda Civil Municipal da região no dia 11 de outubro. As inscrições podem ser feitas pelo link: esportecorrida.com/buzios. 0 evento contará com dois percursos: corrida de 6 quilômetros e caminhada de três quilômetros. A largada da prova acontece na Praça da Ferradura.

São Pedro da Aldeia

A prefeita de Araruama, Daniela Soares e o prefeito de Arraial, Marcelo Magno, foram as únicas ausências, entre os prefeitos da Região dos Lagos, no almoço, promovido, ontem, pelo prefeito de São Pedro, Carlos Fábio da Sílva, o Fabio do Pastel, para o presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a governador Rodrigo Bacellar. Estavam lá, o prefeito de Cabo Frio Sérgio Azevedo; de Búzios, Alexandre Martins; de Iguaba Fábio Costa e de Saquarema, Lucimar Vidal. Carlos Augusto de Rio das Ostras; Marcos Abrahão de Rio Bonito e Maíra Figueiredo de Silva Jardim também compareceram, assim como Rodrigo Medeiros de Tanguá. Marcelo Magno mandou representantes: o vereador Rogerio Simas e o secretário de Saúde Jorge Diniz. Os deputados Chico Machado, Pedro Ricardo e Alexandre Knoploch também participaram. O anfitrião Fábio do Pastel disse que o encontro serviu para fortalecer laços e trabalharem juntos.