O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 20



Araruama

A segunda-feira de Carnaval em Araruama foi marcada por muita alegria e ousadia. A orla do Centro se transformou em um verdadeiro mar de foliões. Considerado o maior bloco da cidade e um dos maiores do interior do Estado do Rio de Janeiro, o tradicional Bloco das Piranhas arrastou cerca de 150 mil pessoas para a orla do Centro, segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Ao som do trio elétrico e do cantor Zozi, a multidão se jogou na folia sem economia de alegria. No Bloco das Piranhas, a regra é clara e já virou tradição: homens se fantasiam de mulher, mulheres se vestem de homem, e a criatividade corre solta. Entre perucas coloridas, maquiagens extravagantes, vestidos rodados e figurinos inusitados, o que não faltou foi ousadia e bom humor.

Arraial do Cabo

Para os amantes das atividades artísticas, uma excelente notícia: as inscrições para as oficinas do Projeto Tecendo Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Arraial do Cabo, terão início na próxima semana. Na segunda-feira (23) e na terça-feira (24), das 9h às 17h, serão realizadas as rematrículas dos alunos que já participam do projeto. Já para os novos interessados, as matrículas começam na quarta-feira (25) e permanecem abertas até o preenchimento das vagas, também das 9h às 17h. Moradores de outros municípios também poderão se inscrever. As inscrições devem ser feitas presencialmente na recepção do Centro Cultural Manoel Camargo, mediante a apresentação das seguintes cópias de documentos:

– Documento de identidade do aluno e do responsável;

– CPF do aluno e do responsável;

– Certidão de nascimento (caso o aluno não possua documento de identidade);

– Comprovante de residência.

O Projeto Tecendo Talentos tem como objetivo ampliar o acesso à cultura, estimular o desenvolvimento artístico e fortalecer a inclusão social por meio da arte. Entre as oficinas oferecidas estão aulas de violão, dança do ventre, capoeira, teatro, entre outras atividades culturais.

Iguaba Grande

O verão ganhou um brilho especial no Mirante Dona Célia! A roda gigante e o carrossel se tornaram verdadeiros protagonistas da temporada, encantando moradores e visitantes de todas as idades. A combinação perfeita entre diversão, cenário encantador e clima familiar tem feito do mirante um dos pontos mais movimentados da cidade neste início de ano. Importante: as atrações permanecem no Mirante Dona Célia somente até o dia 22 de fevereiro. Será a última chance de aproveitar a roda gigante e o carrossel,para garantir aquela foto especial e viver essa experiência única!

Búzios

Búzios entrou em alerta após registrar aumento no número de escorpiões-amarelos, considerados os mais venenosos do Brasil nos Centro, Ferradura e João Fernandes. Segundo a Vigilância Ambiental, o calor e a umidade favorecem a proliferação da espécie. As chuvas também contribuem para que os escorpiões deixem áreas de vegetação e busquem abrigo em locais habitados, elevando o risco de contato com moradores.Os escorpiões têm sido encontrados em ambientes que fazem parte da cadeia alimentar natural, onde predadores como gambás e cuícas atuam no controle biológico.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio vota hoje, em regime de urgência, Decreto Legislativo que autoriza o prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho, a deixar o país pelo prazo de dez dias em viagem de carater particular no período de 20 de fevereiro a 05 de março. Em mensagem enviada ao presidente da Câmara, vereador Wagne Azevedo Simão, o Waguinho, o prefeito esclarece que a ausência dele não ocasionara qualquer prejuízo a continuidade dos serviços públicos ou ao regular funcionamento da administração e asseguira a normalidade das atividades administrativas. Serginho, sem citar o nome do vice, o ex-vereador Miguel Alencar, ressalta que durante o periodo, as funções do Chefe do Poder Executivo serão exercidas na forma prevista na Lei Orgânica do Município, garantindo a plena observância do interesse público e da legalidade. A informação é que o prefeito viaja a Disney com as duas filhas de férias.

Arraial do Cabo

A judoca Karoline Duarte, moradora de Arraial do Cabo, foi convocada para a primeira fase de treinamento da Seleção Brasileira de Judô. A atleta integra a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, conforme o calendário oficial da entidade. Os treinamentos acontecerão no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, entre os dias 20 e 26 de fevereiro. Karoline é uma das seis atletas que representam o estado do Rio nesta convocação. Ao todo, 27 Judocas foram chamadas pela comissao técnica. A atleta é campea brasileira de judô paralímpico, vice-campeã do Grand Prix Internacional de Ibiza e campeã do Circuito Hajime, nas quatro etapas disputadas em 2024. Ao longo da carreira, Karoline já foi convocada mais de dez vezes pela Contederaçao e acumula participaçoes internacionais em competiçoes de grande porte. A Judoca diz aue a segue treinando forte e feliz pelo reconhecimento.

Saquarema

A Secretária dos Direitos dos Animais de Saquarema Adriana da Vander pediu a quem tiver qualquer informação que ajude a escolher a morte do cão comunitário procure a delegacia ou entre em contato com a secretaria.