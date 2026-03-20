O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 20

Búzios

A prestação de serviços da Enel será discutida em uma audiência pública, na Câmara Municipal de Búzios, marcada para o dia 8 de abril, às duas da tarde, com transmissão pelo canal oficial no YouTube e pela página do Facebook. A audiência acontece após aprovação pela Câmara de requerimento do vereador Toni Russo diante das reiteradas falhas na prestação de serviço da concessionária, caracterizada por interrupções frequentes e descumprimento de prazos. A șituação, frisa o vereador tem imposto inúmeros prejuízos materiais e extra patrimoniais a muitos moradores é comerciantes do município. O objetivo da audiênçia é avaliar o impacto que a execução indireta dos serviços de fornecimento de energia elétrica possui no âmbito do município e adoção de possíveis providências diante do que vereador classifica de violação do Código de Defesa do Consumidor.

Iguaba Grande

O vereador presidente da Câmara de Iguaba Grande, Balliester Wernek, reuniu todas os vereadores para festejar o aniversário dos colegas, Duda de Natalino e Luciano Silva na noite de ontem. Dudu de Natalino comentou mais uma primavera no dia 19 e Luciano Silva sopra as velinhas neste sábado. Tem gente dizendo que vai ter mais festa.

Búzios

A prestação de serviços da Enel será discutida em uma audiência pública, na Câmara Municipal de Búzios, marcada para o dia 8 de abril, às duas da tarde, com transmissão pelo canal oficial no YouTube e pela página do Facebook. A audiência acontece após aprovação pela Câmara de requerimento do vereador Toni Russo diante das reiteradas falhas na prestaçao de serviço da concessionária, caracterizada por interrupções frequentes e descumprimento de prazos. A situação, frisa o vereador tem imposto inúmeros prejuízos materiais e extra patrimoniais a muitos moradores e comerciantes do município. O objetivo da audiência é avaliar o impacto que a execução indireta dos serviços de fornecimento de energia elétrica possui no âmbito do município e adoção de possíveis providências diante do que vereador classifica de violação do Código de Defesa do Consumidor.

Araruama

O INEA, através da Superintendência Regional Lagos São João, realizou ontem, uma operação para reprimir extração ilegal de areia e argila e desmatsamento na Região los Lagos. A ação foi desencadeada a partır de denuncia recebida pela pasta ambiental fluminense. No município de Araruama, a equipe identificou desmatamento de dois hectares (o equivalente a dois campos de futebol) de Mata Atlântica em trecho da Area de Proteção Ambiental de Massambaba, e extração ilegal de argila.

São Pedro da Aldeia

A Justiça Federal de São Pedro da Aldeia marcou para as duas da tarde desta sexta-feira, audiência de conciliação, na Comunidade Quilombola de Maria Joaquina, localizada no Município de Cabo Frio. A determinação é da juíza federal Mônica Lúcia do Nascimento Alcantara Botelho em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Em dezembro do ano passado o MPF ajuizou açao civil pública, para obrigar o município de Cabo Frio a adotar medidas imediatas e definitivas para acabar com o despejo irregular de esgoto no Brejo da Flexeira, área que integra o território da Comunidade Quilombola de Maria Joaquina. Segundo o órgão, as obras de manilhamento realizadas pela prefeitura e as inúmeras ligações clandestinas de esgoto conectadas à rede de drenagem pluvial têm provocado grave poluição no local. O MPF destaca, na ação, que a omissao dp governo compromete direitos fundamentais da comunidade, caracterizando situação de “racismo ambiental”.

São Pedro da Aldeia

O projeto de lei do prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fabio da Silva, que triplica a aliquota de ITBI do município. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, foi retirado de pauta da sessão de ontem da Câmara, após forte repercussão negativa nas rede sociais.