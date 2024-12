O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 20

Cabo Frio

O prefeito eleito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor serginho, anunciou hoje os nome de mais quatro secretários do juturo governo: Mobilidade Urbana, Serviço Público, Agricultura e Fazenda. Os vereadores Josias da Swell assume a Mobilidade Urbana e Jefferson Vidalo Serviços Públicos. Wellington Escatura a Secretaria de Agricultura e Kleber Ferreira de Souza, atual subsecretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Bárbara Caetano será Secretária da Mulher; Beatriz Trindade, a Bia, de Saúde; Jéssica Guimarães Procuradoria e Camila Saraiva Idoso. Rafael Bernardo Esporte; Flávio Moreira Assistência Social; Jehann Costa COM-SERCAF; Victor Escapini Governo; Kiko Jorge no Gabinete e o publicitário Paulo Becker na comunicação.

Araruama

A Prefeitura de Araruama já está com tudo organizando para o evento da chegada de 2025. A festa de Réveillon vai ser realizada na Praça de eventos da Pontinha. O evento vai ter início às 20h, como o Dj Danilo, que promete animar o público com os hits do momento. A festa segue com show do grupo Sambará, a partir das 22h. E o show da virada será comandado pela cantora Cátia Valois. Para a festa ficar ainda mais linda e iluminada, haverá a tradicional queima de fogos, totalmente silenciosa, que esse ano terá duração de 10 minutos e, claro, vai colorir os céus de Araruama e encantar adultos e crianças. O público vai poder acompanhar a contagem regressiva para a virada do ano direto de um telão de led que será montado no local. A Guarda Municipal vai montar um trabalho de logística para garantir a segurança do público e a ordem no local.

Búzios

O presidente da Câmara de Búzios, vereador Rafael Aguiar, negou ontem qualquer possibilidade de revisar a votação que reduziu de 50% para 5% o limite de remanejamento do orçamento para o próximo ano.

Arraial do Cabo

O Ministério do Turismo (Mtur), em colaboração com a Unesco e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), anunciou a abertura de um edital voltado para a realização de estudos técnicos que visam diagnosticar e subsidiar potenciais parcerias para a exploração de atividades de visitação na Reserva Extrativista (Resex) de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Recentemente, a pasta lançou edital para fortalecer visitação em áreas de conservação. A iniciativa busca promover o turismo sustentável na região, aliando conservação ambiental ao desenvolvimento econômico local. As empresas interessadas têm até o dia 15 de janeiro de 2025 para submeter suas propostas por meio da plataforma de licitações da Unesco. “Este edital é mais um passo fundamental para garantir que a sustentabilidade além de valorizar o modo de vida das comunidades tradicionais, pode, ainda, promover a educação ambiental e a conservação da biodiversidade. Esse trabalho envolve todo um ecossistema, com o poder de transformar o destino, respeitando e valorizando seus ativos locais. Esta diretriz é uma prioridade para o ministro do Turismo, Celso Sabino”, reforçou Carlos Henrique Sobral, secretário nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo do MTur.

Iguaba Grande

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, por meio da Secretaria de Saúde, irá inaugurar no próximo sábado (21) a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro São Miguel. A cerimônia de inauguração acontecerá a partir das 10 horas. A unidade irá atender, inicialmente, 3.500 pessoas, com uma equipe de Saúde da Família e uma equipe de Saúde Bucal, além da equipe multidisciplinar composta por enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde e endemias, cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal, nutricionista e psicólogo. O prédio da UBS São Miguel ganhou um novo projeto arquitetônico, com estacionamento, parquinho infantil, área externa, amplos consultórios com banheiros, banheiros adaptados para PCD, além de toda a estrutura para atendimento das demandas de procedimentos.