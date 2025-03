O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 21

São Pedro da Aldeia

O Movimento de Preservação da Laguna encaminhou oficio ao Ministerio Público pedindo a anulação da audiência pública realizada na Câmara de São Pedro. O Movimento alega uma série de irregularidades e pede a convocação de uma nova audiência com o acompanhamento e fiscalização do MP. O movimento alega que a audiência foi realizada sem a prévia divulgação das regras e ressalta que o regimento interno da Camara e a Lel Orgânica do municipio determinam que as pautas das audiencias públicas sejam previamente divulgadas, o que nao ocorreu. O movimento frisa, ainda, no ofício que a realização de audiências públicas, exige ampla publicidade e a publicação no Diário Oficial do Município, o que também não ocorreu, comprometendo, segundo o Movimento, a legitimidade da audiência e a ampla participação dos cidadãos no debate.

Arraial do Cabo

Depois que o Prefeito Marcelo Magno designou o vice Diego de Hilda para cuidar do planejamento da cidade, o homem se multiplicou. Ontem ele estava em cursos no Tribunal de contas para entender tudo da máquina, chegou com fôlego, hoje cedo e já se reuniu num café com a secretária de Administração, conferiu o andamento do planejamento do Governo Digital junto à sub secretaria de Ciência e Tecnologia, tomou um café na Comunicação e correu pro gabinete, incansável. O homem, tá na corrida… 2028 é logo ali.

Araruama

A prefeita Daniela Soares conta hoje com apoio de quinze vereadores. Inclusive, o vereador Anderson Moura disse que está muito feliz ao lado da prefeita. Vale lembrar que Anderson Moura se elegeu na oposição.

Cabo Frio

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio vai vacinar crianças e adolescentres de 10 a 18 anos contra a dengue, neste sábado, durante o Dia D de enfrentamento à dengue que acontece nos bairros Jardim Esperança e Unamar.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou ontem a nova estrutura administrativa da prefeitura. O prefeito Alexandre Martins desmembrou a secretaria de Ordem Pública da Segurança e criou as Secretarias da Causa Animal e da Agricultura e da Juventude. O impacto financeiro com a extinção e reorganização de cargos, de acordo total mensal com pessoal é de R$ 1 milhão 718 mil, o que representa, de acordo com o governo, uma economia mensal de pouco mais de R$ 128 mil em relação a atual estrutra administrativa da prefeitura. A Câmara também aprovou anistia de multas e juros par de 2024.

Iguaba Grande

Nesta quinta-feira (20), a secretaria de Educação, por meio da subsecretaria de Inclusão Educacional, promoveu uma ação especial com os alunos da rede municipal, para celebrar o Dia Internacional da Trissomia do Cromossomo 21, comemorado nesta sexta (21). Foi um momento de muita conscientização e aprendizado, com atividades de contação de histórias e musicalização, que exploraram, de forma lúdica, a importância da diversidade. Estavam presentes na ocasião a secretária de Educação, Camila Lessa, o subsecretário de Inclusão, Júnior Negão, e os coordenadores de Educação Especial e Inclusiva, Lucas Silva e Elane Santana, prestigiando mais esse passo em direção a uma educação inclusiva para todos! Afinal, o amor não conta cromossomos.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta semana um importante palestra sobre bullying para os alunos da Escola Municipal Edilson Vignoli Marins, no bairro Rio de Areia. A iniciativa teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre os impactos do bullying, promovendo um ambiente escolar mais seguro e respeitoso. Durante a palestra, profissionais especializados e equipes de Promoção da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, abordaram formas de prevenção, a importância do respeito mútuo e o papel dos alunos na construção de uma convivência saudável. Os alunos também receberam material educativo e tiraram dúvidas sobre os temas abordados com agentes de saúde. As palestras e visitações nas unidades escolares são realizadas através da parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Saúde.