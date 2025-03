O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 23

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio realiza, neste sábado, um abraço à Ilha do Japonês. Um mutirão vai promover o abraço simbólico a um dos pontos turísticos mais famosos de Cabo Frio e contará com a participação de alunos das redes municipal e privada de ensino, praticantes de esportes náuticos, servidores municipais e demais representantes de órgaos da sociedade civil organizada. A concentração está marcada para as sete da manhã no entorno da Ilha. Neste dia, a travessia de táxi marítimo será gratuita para o deslocamento dos participantes, das sete às oito da manhã e das dez às onze no retorno. A ilha já teve diversos nomes, como Ilha dos Pássaros, Ilha da Pomba e Ilha do Amorim, passou a ser “Ilha do Japonês” quando foi comprada por Yusaburo Yamagata.

Búzios

A Búzios Sailing Week & Campeonato Brasileiro de Oceano 2025 promete ser um dos principais eventos da vela oceânica no Brasil. A competição vai reunir as classes ORC e RGS. O evento é chancelado pela Associação Brasileira de Veleiros de Oceano e pela Confederação Brasileira de Vela. A competição acontece de 17 a 20 de abril, no late Clube de Búzios com até sete regatas previstas. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas atraves do preenchimento de formulario on line na pagina da da Confederação e entregue na secretaria do late Clube de Búzios juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição até às cinco da tarde do dia 1 de abril. Entre os barcos confirmados na RGS, destacam-se nomes resto Bello Pude, 0, ana, Sase do do, Tangar, 11 classifica Búzios como uma raia sensacional.

Araruama

O Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama lançou ontem a campanha unificada “É nosso direito”. A pauta é extensa e reúne cerca de trinta reivindicações que foram divididas em baixa, média e grande complexidade. O presidente do sindicato, Luis Marcel Loureiro Motta, expliva que a divisão é necessária devido ao acúmulo excessivo de pautas ao longo dos anos. Segundo ele, reflexo da negligência histórica dos governos municipais.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, suspendeu a realização de eventos de grande porte na cidade. A decisão foi anunciada durante uma reunião com o secretariado, esta semana, que discutiu o planejamento estratégico dos investimentos do governo. Eventos como o Fest Verão, em comemoração ao aniversário da cidade; o desfile cívico no dia 16 de maio, a cavalgada do 7 de setembro, as festas juninas e agostinas de rua, além da tradicional festa do padroeiro e o Festival do Pescado da Baleia não devem acontecer este ano. O prefeito disse que vai priorizar investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida dos aldeenses como a ampliação da Policlínica: construcão de novas unidades básicas de saúde, nas obras do Hospital Municipal, na sede própria da Escola de Educação Especial; no Centro Esportivo Re1 Pelé, e no planejamento de grandes obras estruturais na cidade.

Arraial do Cabo

Arthur Miranda, o ”Tutuba”, recebeu ontem no “Tutubas Bar” os vereadores Shogum, Galego, Togerio Simas, Bruno Carudo, Kalico, Dieguinho Presidente da Câmara,Ricardo Alexandre e o homem do chapéu para um bate papo regado a muita lula à dore. Quem também apareceu foi Thiago Fantinha e Diego Silveiro, toda semana agora tem resenha com os vereadores.

Iguaba Grabde

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, anda visitando os prefeitos da Região dos Lagos. O moço é pré candidato a deputado estadual e busca apoio de prefeitos e vereadores dos municípios da Região dos Lagos. Outubro de 2026 é logo ali!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema está oferecendo mais um curso gratuito para os moradores do município. A oportunidade da vez é o Curso Preparatório para a Escola de Sargentos das Armas. Através das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, estão sendo disponibilizadas 40 vagas, no turno da tarde, com o início das aulas previsto para o dia 07 de abril, de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 16h30. Ficou interessado? Acesse o link abaixo e confira mais informações como documentos, pré-requisitos, formulário de inscrição e muito mais!