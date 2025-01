O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, classificou de “canalice” e “sacanagem”, a reforma da Escola Municipal Justiniano de Souza, em Maria Joaquina, pelo governo da ex-prefeita Magdala Furtado. Serginho visitiou a unidade, ontem, e disse que o que viu foi um descaso inaceitável. A obra iniciada em abril, ao custo de R$ 1 milhão e 700 mil já deveria estar concluída mas, apesar de ter consumido R$ 1 milhão e 400 mil continua sem condições de funcionamenro. O prefeito garantiu que não vai permitir que recursos públicos sejam desperdiçados, determinou a abertura de uma tomada de contas e já denunciou o caso ao Ministério Público, Polícia Civil e Tribunal de Contas. Serginho revelou, ainda, que mobilizou a Secretaria de Educação para garantir que a escola tenha condições mínimas para receber os alunos o mais rápido possível.

Búzios

Todas as ligações de esgoto irregulares em Búzios serão mapeadas pela prefeitura e Prolagos e os responsáveis notificados. A ação foi definida em reunião realizada esta semana, onde for definido também um conjunto de medidas para resolver o problema no município. Acabar com o despejo de esgoto na praia foi apontado pelo prefeito Alexandre Martins como prioridade, e obras estão previstas para começar logo após o Carnaval. Uma das principais ações será na rua Rancho Mutã, onde será realizada a reestruturação da rede de esgoto para acabar com o lançamento no mar. O bairro Cem Braças vai ganhar uma rede separativa. As prioridades, de acordo com o prefeito são as áreas que estão impactando diretamente a qualidade das praias Além disso, Prefeitura e a Prolagos pretendem intensificar a fiscalização sobre redes irregulares, além de advertir a população sobre o despejo ilegal de esgoto.

Saquarema

A Câmara de Saquarema vai contratar seguranças particulares para os vereadores com direito a auxilio paletó. Eles terão o dever de atender os parlamentares e as famílias deles, inclusive servindo de motorista. O edital para a contratação da empresa que será a responsável pela prestação do serviço de segurança pessoal e armada, ao custo de R$ 2 milhões e 100 mil por ano para os cofres públicos está marcada para o dia 6 de fevereiro. O edital estabelece que os agentes deverão atuar em regime de dedicação exclusiva a cada um dos 13 vereadores.

Arraial do Cabo

Município comemora seus 40 anos de emancipação com uma série de atividades especiais em diversos seguimentos. A Prefeitura de Arraial do Cabo realizou, nesta quinta-feira (23), o lançamento do Calendário Oficial de Eventos para o ano de 2025. Comemorando quatro décadas de emancipação político-administrativa, o município preparou uma programação especial para marcar o ano. O calendário reúne uma série de atividades voltadas tanto para os moradores quanto para os visitantes, abrangendo áreas como esporte, cultura, lazer e gastronomia. As iniciativas visam impulsionar o turismo e a economia local ao longo do ano. O evento aconteceu no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo e reuniu autoridades, empresários, vereadores, imprensa e sociedade civil em Arraial do Cabo. Participaram representantes Secretarias de Turismo, Educação, Governo e Eventos, além do vice-prefeito, Diego Silveira. “O lançamento do Calendário Oficial de Eventos é um momento especial para Arraial do Cabo, especialmente neste ano em que celebramos os 40 anos de emancipação político-administrativa do município. Ele reflete o compromisso em valorizar a cultura local, fomentar o turismo e promover o desenvolvimento econômico. Essa programação diversificada foi pensada tanto para os moradores, quanto para os visitantes, fortalecendo a identidade da cidade e projetando-a ainda mais como um destino único e acolhedor ao longo de 2025″, afirmou Diego.

Araruama

Um projeto que vem de encontro ao conceito de sustentabilidade e trabalha o reflorestamento na prática– esse é o “Araruama Verde”, implementado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, há quase 8 anos. Na prática, a Secretaria faz a distribuição gratuita de mudas de plantas nativas e frutíferas aos moradores. Cada um tem direito de levar até 3 espécies para casa. As doações acontecem de segunda à sexta-feira, de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30, na sede da Secretaria, que fica na Rua Estados Unidos, s/n, Parque Hotel. Os critérios para levar as mudinhas para casa são:

*A pessoa deve residir em Araruama e por isso deve apresentar um comprovante de endereço

*Levar também RG e CPF

*Retorno para receber novas mudas só após 2 meses

Pra se ter uma ideia do sucesso do projeto, de 2017 até o final de 2024, já foram distribuídas aos moradores mais de 30.600 mudas de plantas nativas e frutíferas, como pau- brasil, ipê amarelo, ipê-branco, acerola, jaboticaba, caju, pitanga, amora e aroeira salsa. Além da distribuição das mudas diretamente à população, o projeto também foi implementado na Rede Municipal de Educação. Os alunos fazem o plantio das mudas, junto com os professores, nos quintais das próprias escolas ou em locais que sofreram processo de desmatamento; contribuindo, assim, para uma cidade mais verde e sustentável.

São Pedro da Aldeia

O calendário 2025 do futebol amador de São Pedro da Aldeia tem início em março. O presidente da Associação de Futebol do município, Luis Otávio Chaves, o Canhota, anunciou que a bola rola no dia 30 para a Libertadores da Ospan, disputada aos domingos. A libertadores do Canhota, que tem jogos aos sábados, tem início 12 de abril. As duas competições serão abertas com a disputa da recopa. Estrela, da Rua do Fogo e Red Bull, do Manoel Corrêa disputam o título da recopa da Libertadores da recopa da Libertadores do Canhotação. O fim de semana será de finais da base em São Pedro. Amanhã pelo título do Sub 14 Ouro jogam Vila e Búzios. Associação e Vila disputam o titulo da SUB-16. Os jogos tem início as oito e meia da manhã. Domingo é a final da SUB-10 entre Arena e W10. Por do Sol e Nova. Geração brigam pelo título da SUJB-20 no Rodoviário.

Iguaba Grande

A ANP repassou para o município de Iguaba Grande mais de R$ 8 milhões, nesta sexta-feira (24). Com isso, o município recebeu cerca de 17 milhões só este mês de janeiro. Tá podendo! Os demais municípios da Região dos Lagos, receberam bons valores.