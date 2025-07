O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 25

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio demoliu, ontem mesmo logo após a reintegação de posse determinada pela justiça e cumprida pela polícia militar, o imóvel que estava ocupado pelo Movimento de Mulheres onde funcionava a Casa Inês Etienne de apoio a mulheres vítimas de violência. A desocupação foi marcada por protestos e truculência e mobilizou dezenas de policiais militares e Guardas municipais. Ativistas se recusaram a cumpir a determinação Juidicial, pediam o adiamento da reintegração e decidiram resitir. Um grupo de mulheres, desde cedo, formou uma barreira no portão de entrada da casa. O impasse se transformou em tensão. As ativistas exigiam a presença do prefeito mas ao meio-dia a polícia iniciou a operação de despejo. Foram momentos de gritaria e empurra-empurra. Uma mulher precisou de atendimento médico. As ativistas após a desocupação sairam em passeata pelas ruas até a porta da prefeitura.

Búzios

A Secretaria de Finanças e Arrecadação de Búzios promove, na próxima quarta-feira, as nove da manhã, uma reunião com contadores e prestadores de serviços do município para apresentar o novo Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). O sistema foi desenvolvido para otimizar processos, garantir mais segurança e atender as exigências fiscais com mais agilidade e praticidade. A reunião será realizada na Escola Municipal Darcy Ribeiro. Durante o encontro, serão apresentadas as principais funcionalidades do siste-ma, esclarecidas dúvidas e demonstrado como ele pode beneficiar diretamente o dia-a-dia dos profissionais. A prefeitura de Búzios espera a participação de todos os profissionais da área. A iniciativa representa um passo importante para a modernização da gestão fiscal do muni-cípio, garantindo mais facilidade e confiança no relacionamento entre a administracão pública é os contribuintes.

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, e o deputado Estadual Pedro Ricardo se reuniram com o Secretário de estado de polícia militar e Comandante-Geral da PM, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira para iniciar as discussões em torno da viabilidade da construção de um novo Batalhão da Polícia Militar na região. A prefeita anunciou numa rede social, após a reunião, que nos próximos dias vai receber uma equipe técnica e engenheiros da corporação para, junto com os profissionais da prefeitura, discutir o projeto e as ações que devem viabilizar a construção do Batalhão.

São Pedro da Aldeia

Us motoristas que trafegam pela RJ-124, rodovia que liga Rio Bonito a São Pedro da Aldeia vão pagar mais caro pelo pedagio a partir de primeiro de agosto. O Conselho Diretor da AGETRANSP vai definir o índice de aumento na próxima terça-feira, dia 29, as onze da manhã na chamada sessão regulatória. O Contrato de Concessão estabelece que o valor da Tarifa Básisca de Pedágio será reajustado anualmente. Já a Tarifa Básica com adicional cobrada entre o meio-dia de sexta e o meio-dia de segunda custa R$ 30 Reais e 20 centavos. O Conselho diretor da AGETRANSP pode autorizar também aumento dos pedágios da Rota 116 e da Arteris Fluminense.

Saquarema

O município de Saquarema enfrenta um apagão de energia desde a mafrugada desta sexta-feira. A situação afeta diretamente serviços essencias e o funcionamento do comércio na cidade, inclusive a Rua Professor Francisco Fonseca, em Bacaxá principal via comercial da cidade. Moradores relatam dificuldades com o sinal de celular em diversos bairros, o que dificulta ainda mais a comu-nicação. Nas redes sociais, os registros de reclamações e questionamentos sobre a ausência de luz elétrica são constantes. Em nota, a Enel informou que uma ocorrência em uma linha de alta tensão entre Araruama e Bacaxá causou a interrupção no fornecimento de energia em Saquarema e parte de Araruama. Segundo a concessionária, devido à complexidade da situação, a previsão de normalização é por volta dao meio-dia.

Iguaba Grande

Esse final de semana será agitado em Iguaba Grande, de 25 a 27 de julho, a cidade será palco de duas grandes atrações que prometem movimentar a orla e o coração da população! A Praia do Centro, está pronta para muita emoção com a edição nacional do Brazil Cup de Moto Aquática! Serão três dias de adrenalina, com treinos e disputas que valem pontos para o Campeonato Brasileiro! Tudo isso com transmissão ao vivo pelo canal “Usina do Jet”, mostrando para o Brasil inteiro a potência das águas de Iguaba! E ao anoitecer é hora de vestir o traje caipira e correr para o Iguapira 2025, o arraiá mais animado da região, que acontecerá na Praça da Estação com comidas típicas, quadrilhas, música boa com Fabrine Shuysen, Raiz do Sana e Thaeme e Thiago!