O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 26



Arraial do Cabo

A população de Arraial do Cabo já pode se inscrever para participar da X Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no dia 22 de julho, das 8h30 às 14h, no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, localizado na Avenida da Liberdade, nº 185, na Praia dos Anjos, em frente à Prefeitura. Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”, a conferência será um importante espaço de diálogo, escuta e construção coletiva, reunindo usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhadores da saúde, gestores e representantes da sociedade civil para debater propostas e contribuir com o fortalecimento das políticas públicas de saúde do município. As conferências de saúde são fundamentais para garantir a participação popular nas decisões relacionadas ao SUS. É por meio delas que a população pode apresentar demandas, compartilhar experiências, apontar desafios e contribuir na elaboração de propostas que auxiliem no planejamento e aprimoramento dos serviços oferecidos à comunidade.

Iguaba Grande

Devido ao mau tempo e chuvas nesta sexta-feira (26), a inauguração da Praça São Miguel, Lindalva Maria dos Santos, no Bairro Cidade Nova, foi transferida para terça-feira(30), de Junho, às 17:30. Ainda sobre Iguaba Grande, o prefeito Fabinho Costa decretou ponto facultativo por conta da partida da seleção brasileira contra a seleção Japonesa.

Búzios

Com o lema “Valorizando a nova geração de heróis do mar”, Búzios celebra neste domingo (28), a partir das 8h, na Praça dos Pescadores, mais uma edição dessa tradicional festa que valoriza a cultura pesqueira, a fé e a identidade buziana. Atrações confirmadas: Samba Búzios | JV Delírio | Rabuja | Pagode do Junior | DJ Blindado. Um dos momentos mais especiais será a Procissão Marítima em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores, às 11h30, com saída do Píer dos Pescadores e acompanhamento da Banda 8 de Maio, em um ato de fé e tradição da comunidade pesqueira. Além das apresentações, o público contará com comida típica, atrações culturais e muito mais!

Saquarema

Saquarema pode assistir a terceria final masculina cem por cento brasileira da história da etapa brasileira do mundial de Surf na cidade. Yago Dora, campeão do ano passado e o saquaremense João Chianca estão nas semifinais em busca das vagas na decisão. Chiança busca o primeiro título da carreira em casa, diante da torcida. Os grandes campeões da sexta etapa do circuito que acontece na Praia de Itaúna, o Maracanã do Surfe, devem ser coroados hoje, caso as previsões se confirmem e as condições do mar permitam a retomada da competição depois de dois dias off. As semifinais estão definidas na categoria masculina. Na bateria 1 o taliano Leonardo Floravanti, em ótima fase, enfrentará João Chianca. Na bateria 2, o australiano E-than Ewing encara o atual campeão mundial Yago Dora. No lado feminino, as finais estao definidas: a francesa Tya Zebrowski enfrenta a americana Sawyer Lindblad.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o doutor Serginho, reagiu as denuncias do vice Miguel Alencar, ele afirmou em vídeo divulgado numa rede social que contactou a polícia civil e exigiu medidas imediatas para a localização dos responsáveis. Serginho, sem citar o nome de Miguel em nenhum momento no vídeo, a quem se referiu apenas como vice-prefeito da cidade, explicou que tomou conhecimento das mensagens ameaçadoras por vídeo nas redes sociais. O prefeito acredita que a pólícia vai pedır a quebra do sigılo telefônico dos números usados para as ameaças – que tem DDD do Rio e de Braspilia – das antenas para descobrir a localização dos celulares. Serginho advertiu que apesar das divergências políticas não vai aceitar de forma alguma que alguém ameace.

Araruama

Araruama promove neste fim de semana a primeira edição do Festival do Peixe que acontece na sede da Colônia de Pescadores Z-28, nà Pontinha do Outeiro. O evento substitui a Festa do Pescador, que era realizada tradicionalmente no Dia de São Pedro padroeiro dos pescadores. O objetivo é promover a tradição da pesca artesanal do nunicipio e valorizar a riqueza que vem da Lagoa de Araruama. Além da gastronomia à base de pescados como carapeba, perumbeba e tainha o festival, terá apresentações musicais, espaço kids e feira de artesanato sempre das onze da manhã as seis da tarde.

São Pedro da Aldeja

São Pedro da Aldeia celebra na próxima segunda-feira cidade celebra o Dia de São Pedro, padroeiro do município. A programação terá início às seis da manhã de segunda-feira com a reza do Santo Terço, na Igreja Matriz Histórica. As Missas serão celebradas às 7, 9 e 11 da manhã, com benção dos veículos, após a missa das onze. Já a tradicional procissao marıtima e terrestre esta programada para sair às qatra da tarde, da Capela de São Pedro, no bairro Porto da Aldeia. A procissão segue em direção ao pier da Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, e continua até a Igreja Matriz Histórica, localizada na Praça Agenor San-tos, onde será celebrada Missa Campal. A programação segue com show ao vivo da banda Um Só Louvor.