O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27



Araruama

Morador da Rua Prefeito João Vasconcelos desde 1981, em São Vicente, Cícero Alves se emocionou ao acompanhar a conclusão das obras em frente à sua residência. Ele celebrou a chegada do asfalto e das calçadas após décadas de espera. “Estou há 45 anos esperando por esse momento. Ver o asfalto e a calçada na frente da minha casa é uma conquista enorme. Hoje, finalmente, o sonho de ter o asfalto na minha rua tornou-se realidade”, contou o morador, emocionado, enquanto observava os trabalhadores finalizando a calçada em frente à sua casa. A obra faz parte de um amplo conjunto de intervenções da Prefeitura, que vem promovendo a pavimentação, construção de calçadas, implantação de meio-fio e recapeamento em diversos pontos da cidade. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança no deslocamento de pedestres e motoristas, além de valorizar os imóveis e proporcionar mais qualidade de vida para a população. Para a secretária de Obras, Winny Magalhães, o trabalho vai além da execução de melhorias físicas. “Cada obra entregue representa mais dignidade para os moradores. Estamos garantindo melhores condições de acesso, mais segurança e valorização para esses espaços. É a Prefeitura atuando de forma contínua para levar qualidade de vida e desenvolvimento para toda a cidade”, destacou a secretária de obras. As ações integram um grande projeto de investimentos em infraestrutura urbana realizado pela Prefeitura, que está transformando a realidade de vários bairros, com ruas mais organizadas, limpas e acessíveis, fortalecendo o desenvolvimento da cidade e o bem-estar dos moradores.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo reforça que está aberto o credenciamento de imprensa para cobertura do Festival da Lula, que será realizado no feriadão da Semana Santa, de 2 a 5 de abril, no Estádio Barcelão. As pulseiras de acesso são *limitadas*, e o controle prévio é imprescindível para garantir organização, segurança e um ambiente profissional durante toda a cobertura.

Búzios

A ex-vereadora de Búzios, Gladys Pereira Rodrigues da Costa, presa há um mês, acusada de comandar um esquema de rachadinha no gabinete da Câmara, no período de 2007 a 2020, negocia uma delação premiada que envolveria, pelo menos, três vereadores com mandato. Gladys foi presa acusada de associação criminosa e peculato. O Ministério Público identificou cerca de 87 depósitos em dinheiro na conta da ex-parlamentar, totalizando aproximadamente R$ 206 mil Reais. O principal delator do suposto esquema Vinícius Eduardo Pires, o Dudu, ex- assessor e motorista de Gladys disse, em depoimento ao Ministério Público, que a prática criminosa de rachadinha acontecia de maneira comum no gabinete da vereadora e em outros gabinetes da Câmara, mas não revelou os nomes dos vereadores que também exigiam que assessores devolvessem parte dos salários recebidos na Câmara Municipal. Nomes que Glayds pode revelar.

São Pedro da Aldeia

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia aprovou, por seis votos a dois, o aumento de 20% das passagens municipais. O reajuste, é o primeiro desde a implatação do serviço. O percentual está bem acima da inflação do período. A inflação acumulada nos 12 meses encerrados em fevereiro deste ano foi de 3,81%, de acordo com o IBGE.

Cabo Frio

O cantor Oswaldo Guimarães se apresenta no Tamoyo Esporte Clube, em Cabo Frio, no dia 15 de maio com o show Canta Brasil 5. O repertório é uma viagem sonora que passeia pelos grandes sucessos que marcaram gerações, como “Lembra de Mim” e “Flor de Lis”, além de arranjos inéditos e canções mais recentes. O espetáculo retorna após alguns anos mantendo sua proposta original de reunir grandes clássicos da MPB em uma apresentação marcada pela proximidade com o público e pela força das interpretações ao vivo. A venda dos ingressos será aberta nesta sexta-feira às cinco da tarde no site “UTICKET”. Oswaldo diz que o show é um espaço de encontro, de troca com o público e o repertório traz canções que atravessam gerações, além de novas leituras que mantêm a essência do projeto, que é emocionar e criar conexão por meio da música.