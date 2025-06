O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo avança mais um passo na política habitacional do município. O Projeto de Lei que institui o Programa Municipal de Melhorias Habitacionais foi enviado para apreciação da Câmara de Vereadores. Se aprovado, permitirá a realização de reformas em residências de famílias em situação de vulnerabilidade social, priorizando casos com risco estrutural e falta de saneamento básico. O objetivo é oferecer mais segurança, salubridade e dignidade para quem vive em moradias precárias. O programa prevê intervenções sobre saneamento, reforço estrutural, substituição de pisos, ajustes em portas, banheiros e itens de acessibilidade, respeitando critérios técnicos e sociais sob supervisão’ da Secretaria de Habitação.

Araruama

A Prefeitura Municipal de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (26) a implantação representativa da Sala Lilás no município. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal e marcou o início de uma nova fase de acolhimento e atendimento humanizado às pessoas em situação de violência, especialmente nas unidades de emergência da cidade. Com a implantação, as salas das assistentes sociais passarão a funcionar como salas de referência da Sala Lilás, promovendo escuta qualificada, acolhimento e encaminhamento adequado das pessoas em situação de violência. O evento teve início às 13h30, com o credenciamento dos participantes. Em seguida foi feita a abertura da mesa composta por importantes nomes da rede municipal de saúde e proteção social,

Iguaba Grande

No sábado, a diversão já começa com o Esquenta Poliesportivo, a partir das 8h, na Praia do Popeye. Uma manhã cheia de atividades esportivas, lazer e integração para toda a família. Já no domingo, nossa cidade se enche de fé e devoção com a Procissão Marítima, com saída às 10h da Praia de Cidade Nova, em homenagem ao Dia de São Pedro, o Padroeiro dos Pescadores. Um dos eventos mais tradicionais da região, que encanta moradores e visitantes, com embarcações decoradas e um lindo cortejo pelas águas da nossa lagoa. E para fechar com chave de ouro, também no domingo, tem o Circuito Águas Abertas, de volta à Praia do Popeye, reunindo atletas e amantes da natação em mais uma disputa emocionante!

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, vereador Jean Pierre de Souza, disse, em entrevista ao Bom Dia Litoral, que o projeto de Lei de reajuste salarial do magistério da rede municipal de Educação deve ir a votação em plenário na próxima teça ou quinta-feira. O projeto chegou ontem a Câmara e foi encaminhado a Comissão de Justiça e redação, presidida pela vereadora Mislene de André para parecer e prevê a atualização do piso salarial da categoria, com reajuste de 6,27%, conforme estabelecido pela Portaria do Ministério da Educação. A proposta, que vai beneficiar, de acordo com o governo, cerca de 1.300 servidores da educação foi encaminhada em regime de urgência para apreciação dos vereadores e, segundo o prefeito reforça o compromisso do governo com a educação e com a valorização dos servidores que atuam nas salas de aula do município aldeense.

Cabo Frio

Uma barqueata em homenagem a São Pedro que é organizada pelos pescadores artesanais locais, às onze da manha do Píer do bairro Praia do Siqueira.