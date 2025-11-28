O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

Araruama

Araruama, que fica na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, se prepara para assumir, neste fim de semana, a liderança de um destino obrigatório para quem busca velocidade, emoção e adrenalina. A cidade, que vem se consolidando como um dos principais polos de eventos do interior do Rio de Janeiro, recebe neste sábado (29) e domingo (30) a Copa Araruama de Velocross, atraindo mais de 130 atletas de vários estados. A competição, oficial da Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro, deve movimentar pilotos, visitantes e moradores em Morro Grande, segundo distrito de Araruama, onde as provas ganham uma atmosfera única com uma pista desafiadora e a vibração da torcida, típica de grandes eventos. As disputas começam às 10h, na Rua Honorino Coutinho, no coração do segundo distrito. Com categorias que vão de VX1 e VX2 a VX65cc, passando pela categoria local, o evento traz a combinação perfeita para quem quer ver de perto técnica, rivalidade e espetáculo sobre duas rodas. O secretário municipal de Esportes, Welliton Barros, reforça o impacto do evento e a projeção que Araruama tem conquistado: “A cada edição, mostramos que Araruama está no topo dos circuitos esportivos do interior do Rio. Eventos como esse movimentam a economia, atraem atletas de alto nível e colocam a nossa cidade no mapa da velocidade. É um convite para todos que querem viver um fim de semana diferente, intenso e inesquecível”. E para completar a experiência, a Prefeitura vai instalar no local um telão de LED para que o público possa acompanhar o jogo Flamengo X Palmeiras, pela final da Libertadores, que acontece no sábado, às 18h (horário de Brasília). Mais um motivo para você não perder a Copa Araruama de Velocross, em um fim de semana que promete unir esporte, emoção e entretenimento em alto nível.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio divulgou, ontem, edital de licitação para contratar empresa especializada em show pirotécnico para queima de fogos na cidade. O pregão foi anunciado um dia depois da publicação da lei, aprovada fogos com estampido. A contratação da empresa vai custar aos cofres públicos R$ 5 milhões de Reais. A licitacão está marcada para 10 de dezembro no site Licitanet. O contrato tem prazo de um ano e vai atender aos principais eventos do calendário do município, entre eles o réveillon nas Praias do Forte e Tamoios com duração mínima de 10 minutos. O Edital prevê ainda queima de fogos na Encenação da Paixão de Cristo, Festa da Padroeira e Aniversário da cidade. O réveillon em Cabo Frio, de acordo com o edital, terá balsas, três na Praia do Forte e uma em Tamoyos. O público estimado no Forte é de 1 milhão de pessoas.

Iguaba Grande

O projeto “Guardiões dos Cavalos-Marinhos” de Iguaba Grande forma a primeira turma na próxima segunda-feira. O primeiro de dezembro, na praia de Cidade Nova. São 31 crianças e adolescentes que participam da ação de educação ambiental que realizaram ontem o primeiro mergulho com monitoramento na praia dos Ubas. Durante os três meses de curso, os alunos visitaram o Espaço Educativo Cavalos-Marinhos, no Rio, tiveram diversas aulas que valorizaram a cultura e as belezas naturas da região. O espaço do Projeto Cavalos-Marinhos ya pouco mais sobre os animais população para conhecer A programação inclus, também, hasteamento da Bandeira Azul e atividades de stand up e vela. O objetivo do Projeto criado há 23 anos, é a conservação desses animais e os ecossistemas em que habitam, através do conhecimento técnico-científico.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, estima para 2026 as conclusões das obras da construção da barreira de contenção da lagoa de Monte Alto e de um largo às margens da Laguna de Araruama. O projeto contempla, ainda, a criação de um largo às margens da Laguna que dará lugar a uma nova área de lazer para moradores e visitantes. O espaço contará com módulos de parquinho infantil, quadra de beach tennis, academia para a terceira idade, mobiliário urbano voltado para a paisagem local e outros equipamentos que irão promover convivência, lazer e bem-estar. A obra faz parte do programa Limpa Rio Margens, do Governo do Estado.

Búzios

A Praia de Geribá será palco da etapa final do Circuito Brasileiro de Bodyboard Pro 2025, entre os dias 4 e 7 de dezembro, com quatro dias de competições do Parafina Festival. Além das disputas que definirão os campeões brasileiros da temporada, o evento oferecera oficinas, simuladores de surfe e shows. Em paralelo, ocorrerá na Rua das Pedras, o Búzios Old School Vintage, um encontro de carros antigos que promete atrair apaixonados por automobilismo. Na água as categorias em disputa são: Profissional Masculino e Feminino; Open Masculino e Feminino, Sub-18 Masculino e Sub-18 Feminino. O encontro de carros antigos, reunirá modelos clássicos, raridades e veículos restaurados por colecionadores de diversas cidades. A exposição complementa o clima festivo do Parafina Festival, oferecendo ao público uma atracão diferenciada.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia abre na próxima segunda-feira, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro reserva para contratação temporária de profissionais que atuarão na Rede Municipal de Ensino. Os interessados tem até as 23h59minutos do dia 05 de dezembro para se inscrever no site da prefeitura para os diversos cargos, entre eles, auxiliar de creche, cuidador de aluno especial, inspetor de aluno, Professor 1 e 2. Cada candidato poderá enviar apenas uma inscrição válida; em caso de múltiplos envios, apenas a última inscrição registrada será considerada. O processo seletivo dará preferência a candidatos comprovadamente quilombolas para atuação na Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira. Terão prioridade de convocação os candidatos pertencentes ao Juilombo da Caveira, em Botafogo.