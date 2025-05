O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 30

Búzios

O vereador Tony Russo, também ativista da causa animal, foi um dos entrevistados do programa Bom Dia Litoral desta sexta-feira (30). Durante a entrevista o nobre edil disse que é pré candidato a deputado estadual e está focado no futuro.

Araruama

A Prefeitura de Araruama vai realizar no dia 6 de junho, a 1ª Conferência Municipal das Cidades. Com o tema “Construindo o futuro das cidades com participação social”, o evento será um espaço democrático e aberto ao diálogo, onde a população poderá contribuir com ideias, propostas para o desenvolvimento urbano sustentável e soluções para uma Araruama mais justa, acessível e inclusiva. As Conferências Municipais estão sendo realizadas em todo o País até o dia 30 de junho, e visam promover reuniões entre a sociedade civil e o poder público. Os encontros têm como principal objetivo debater cidades melhores e formar propostas sobre políticas públicas mais eficientes. A população e o Governo, juntos, participam da construção de políticas públicas para cidades mais inclusivas, sustentáveis e democráticas, com debates sobre temas como mobilidade urbana, habitação, saneamento e inclusão social. A Conferência Nacional das Cidades, que será realizada em outubro, em Brasília, é precedida pelas etapas preparatórias nos municípios, estados e Distrito Federal, que servem para consolidar as propostas feitas pela sociedade civil para desenvolver as políticas públicas urbanas. A fase nacional coloca em perspectiva a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) em busca de cidades mais inclusivas, democráticas e sustentáveis. A 1ª Conferência Municipal das Cidades será realizada no dia 6 de junho, das 8h às 17h, no Centro de Convenções, na Praça Menino João Hélio.

Cabo Frio

Ivanir dos Santos classificou de inconstitucional, preconceituoso e exemplo de intolerância religiosa o Projeto de Resolução do vereador Claudinho da Padaria que tramita na Câmara de Cabo Frio criando a “Medalha Enoch Alberto Silva”. O vereador diz a condecoração é destinada lideranças religiosas, a Padres e Pastores, que tenham prestado serviços relevantes as Igrejas e Paróquias de Cabo Frio e ignora lideranças de religiões de Matriz Africana e terreiros de Umbanda candomblé. Pastor Enoch Silva fundou mais de 100 Igrejas, chegou na Assembleia de Deus em Cabo Fro em 1954 onde permaneceu por 39 anos. A Câmara, de acordo com o projeto, vai distribuir 17 medalhas por ano que serão entregues em Sessão Solene. Ivanir dos Santos, referência nacional na luta contra a intolerância, que participa amanhã do Fórum Interreligioso em Cabo Frio.

Arraial do Cabo

O Marearte, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Arraial do Cabo, acontece nesta sexta e sábado, a partir das quatro da tarde em frente ao Centro Educacional e Cultural do município. O evento reúne atrações para toda a família e os shows com artistas locais, que acontecem a partir das nove da noite, são o destaque da programação. Além da música, o público poderá assistir as apresentações dos alunos da Subsecretaria de Cultura e conferir intervenções artísticas de jazz, balé e outras expressões culturais. A feira de artesanato também é uma atração. A feira instalada ao lado do Espaço do Escritor Cabista, voltado a valorização da produção literária local. A estrutura do evento conta ainda com uma praça de alimentação, com variadas opções gastronômicas. O Museu Castorina Rodrigues permanecerá aberto durante os dois dias de programação.

Iguaba Grande

Um Fetival de Balões vai colorir o céu de Iguaba Grande. A atração faz parte da programação oficial de aniversário de trinta anos de emancipação político-administrativa e vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de junho, no campo do Vila Nova, no bairro Vila Nova. Voos de apresentação vão marcar a abertura do festival no dia 6 as três da tarde. A noite será realizada a “Carreata de Fogo”, um desfile noturno em que as caminhonetes das equipes percorrem as principais ruas da cidade com as cestas dos balões nas caçambas. Durante o trajeto, os queimadores são acionados, lançando jatos de fogo ao céu e criando um verdadeiro espetáculo pirotécnico a céu aberto. O público, nos dia 7 e 8 poderá viver a experiência de subir a bordo de um balão. Serão realizados voos cativos gratuitos, em que o balão sobe a alguns metros ancorado por cordas, permitindo uma vista privilegiada da cidade.

São Pedro da Aldeia

A Sala do Empreendedor da Secretaria de Fazenda terá plantão de atendimento neste sábado (31/05), das 9h às 13h. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os Microempreendedores Individuais que ainda tenham dúvidas ou pendências no preenchimento da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), cujo prazo termina no dia 31. É importante destacar que o atendimento será exclusivo para preenchimento e envio da DASN-SIMEI. A Sala do Empreendedor está localizada na entrada lateral da sede da Prefeitura.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema avança com as obras do novo CEO, na Cidade da Saúde. O Centro de Especialidades Odontológicas será um marco na oferta de vagas de saúde bucal no município. Nesta etapa de construção, as equipes estão trabalhando na finalização da instalação dos aparelhos de ar condicionado, na execução do piso externo e no fechamento de instalações elétricas e de dados, além do forro de gesso. Com uma área construída de 871,73 m², o Centro de Especialidades contará com 01 sala de clínica integrada, projetada para o atendimento simultâneo de até 06 pacientes, garantindo mais agilidade e rapidez na prestação dos serviços; 01 consultório de atendimento especializado; 01 sala para pequenas cirurgias; 01 sala de recuperação anestésica; 01 sala de raio-x; e 01 completo laboratório de próteses. A unidade foi projetada para atender até 50 pacientes por dia. No local, a Secretaria Municipal de Saúde reunirá atendimentos clínicos de especialidades, além de serviços de periodontia, serviços de próteses e também realizará exames de imagem (raio x), indispensáveis para a eficácia do tratamento bucal. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a previsão de conclusão da obra é no segundo semestre deste ano.