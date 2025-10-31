O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos, nesta sexta-feira, dia 31

Araruama

A Araruama Expo Agro 2025 começou nesta quinta-feira (30) consolidando-se como o maior evento agropecuário e cultural da Região dos Lagos. Unindo tradição rural, entretenimento, gastronomia e negócios, a feira promete atrair cerca de 200 mil pessoas em quatro dias e já movimenta toda a economia local. A rede hoteleira está com 100% de lotação, e o comércio teve um aumento estimado em até 60% nas vendas e geração de centenas de empregos. A Expo reforça o compromisso da nova gestão com eventos seguros, organizados e acolhedores, estabelecendo um novo padrão de grandes eventos públicos no município. Com a presença de 134 profissionais atuando diariamente, a edição de 2025 conta com a maior estrutura de segurança da história da cidade, reunindo Guarda Civil Municipal, Polícias Civil e Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Além disso, este ano, pela primeira vez o evento vai contar com uma central de monitoramento móvel com drones e câmeras de reconhecimento facial e regimento de Polícia Montada da PM. O parque conta ainda com dupla revista nas entradas, cães farejadores, posto integrado de segurança, ambulâncias de prontidão e acessibilidade completa. Eventos como a Expo Agro, a Araruama Literária, o Festival Gastronômico, o Desafio Brasileiro de Kitesurf, entre outros, vêm transformando Araruama em um polo regional de turismo, lazer e negócios. O reflexo é direto na economia: segundo dados do CAGED, o município registrou 1.520 novas vagas formais até outubro de 2025, um crescimento de 57,7% em relação a 2024. O número de MEIs também aumentou 9,9%, com mais de 2 mil empreendedores ativos. “Araruama vive um momento de prosperidade e desenvolvimento econômico. A Araruama Expo Agro é o retrato do nosso trabalho e do amor pela nossa cidade. Foram mais de 60 dias de organização cuidadosa, com todas as secretarias envolvidas, para oferecer um evento seguro, familiar e acolhedor. Nossa rede hoteleira está 100% ocupada, o comércio aquecido e os produtores locais têm aqui um espaço especial. Queremos que todos aproveitem com alegria e responsabilidade esses quatro dias de festa”, afirma a prefeita Daniela Soares. Com programação diversificada, parque infantil, minifazenda, shows e gastronomia, a edição de 2025 celebra o melhor momento econômico e social da história de Araruama.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo e Governo & Eventos, realizou a entrega do Guia Gastronômico físico aos estabelecimentos participantes do Festival de Frutos do Mar, Gastronomia e Chopp. Para ter acesso a um exemplar, é só ir até um dos restaurantes e estabelecimentos participantes e garantir o seu. Prepare-se para uma verdadeira imersão de sabores! O guia reúne todas as delícias que vão fazer parte do festival, que acontece na próxima semana, na Orla da Praia Grande. É o mapa perfeito para quem quer saborear Arraial do Cabo de ponta a ponta, sem perder nenhum prato irresistível pelo caminho. O material ainda conta com uma harmonização de vinhos especial para cada prato!

Cabo Frio

O leilão do Hospital Santa Isabel, de Cabo Frio, anunciado para o dia 15 de dezembro foi suspenso ontem pelo Tribunal Regional do Trabalho. O leilão é consequência de dívidas trabalhistas que se arrastam por 25 anos. O valor da avaliação é de R$ 68 milhões, 653 mil Reais. A direção da Irmandade Santa Isabel, tão logo tomou conhecimento do aviso de leilão, iniciou entendimentos numa corrida contra o tempo para para selar um acordo que impedisse o pregão.o leilão previa a venda dos três prédios de dois pavimentos com 30 quartos, oito enfermarias, uma UTI com 13 leitos, farmácia, capela, centro cirúrgico, laboratório de análise, pronto socorro, além de área administrativa e área de estacionamento que ocupam um terreno de cinco mil metros quadrados.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou, ontem, em primeiro turno, o Projeto de Lei que cria a Taxa de Turismo Sustentável no municipio. A proposta do governo preve a cobrança sobre o transito de veículos e a permanência de pessoas em Búzios, de 20 de dezembro até cinco dias após o Carnaval. Veículos de moradores, de prestadores de serviço e de pessoas que trabalham no município estão isentos da taxa. De acordo com o texto, cada hóspede deverá pagar o equivalente a R$ 14,80, podendo a cobrança ser diária ou única. Já veículos em circulação, os valores variam conforme o porte e capacidade de R$ 14, 80 para motocicletas e carros de até dois lugares a R$ 111 para ônibus e veículos com mais de trinta e três lugares. Os recursos arrecadados com a taxa serão destinados a ações ambientais e turísticas. O Projeto de Lei ainda deverá passar por segunda votação e, se aprovado, a lei entra em vigor a partir de janeiro.

São Pedro da Aldeia

A Praça Agenor Santos, na Praça da Igreja Matriz, em São Pedro, vai receber amanhã às quatro da tarde as nove da noite, mais uma edição da FeirArt. O evento contará com uma programação variada com música ao vivo, artesanato, moda, gastronomia e atividades culturais. A participação e gratuita. A terceira edição traz novidades. A praça de alimentação foi ampliada e contara com opções de caldos, batata recheada, pães artesanais, drinks com e sem álcool, além de uma grande variedade de sobremesas. Ja a música ficará por conta do cantor Marcelo Santa Fé, com um repertório especial de brasilidade e pop rock nacional e internacional, garantindo o clima animado da feira. Em São Pedro da Aldeia, a feira realizou três edições em 2023, sediadas na Casa dos Azulejos. Atualmente, o projeto acontece três vezes por mês em diferentes cidades da Região dos Lagos.

Iguaba Grande

A contagem regressiva já começou! Neste sábado (1º), a nossa Lagoa de Iguaba será tomada por muita técnica e espírito esportivo com mais uma edição do Torneio de Pesca Desembarcada. Serão 50 duplas participando dessa disputa tradicional que reúne pescadores experientes e amantes da natureza em um ambiente de confraternização, lazer e respeito ao meio ambiente. Horário da competição: das 16h às 20h. Premiação: no domingo (2), às 10h, na sede da Secretaria.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, realizará o evento “GeoSaqüá como Ferramenta de Planejamento e Gestão de Políticas Habitacionais”. Data: 12 de novembro, das 9h às 12h, na Casa do Educador (Av. Saquarema, nº 911, bairro Porto Novo). A iniciativa reforça o compromisso do município com o planejamento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.