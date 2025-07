O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 01

Cabo Frio

Contribuintes e empresas que possuem pendências financeiras junto ao município ganharam mais um tempo para regularizar a situação. A Prefeitura de Cabo Frio prorrogou a campanha de negociação de débitos com desconto de até 100% nos juros e multas até 30 de setembro. A extensão do prazo é válida por meio do Decreto Municipal n° 7.563, de 26 de junho de 2025, assinado pelo prefeito Dr. Serginho e publicado na última sexta-feira (27), na edição n° 1.249 do Diário Oficial do Município. As condições e benefícios fiscais estão previstos pela Lei Municipal n° 4.467, de 31 de março de 2025. A adesão ao programa de perdão fiscal pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas com débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024, inscritos ou não em Dívida Ativa. Para o caso de pagamento da dívida principal à vista, está previsto o desconto total nos juros e nas multas que incidem sobre o valor. Para o caso do pagamento em até seis parcelas, o desconto será de 70%; em até 12 parcelas, será de 50%; e entre 13 e 36 parcelas, será de 30%. O valor mínimo da parcela é de R$ 100 para pessoa física e de R$ 200 para pessoa jurídica. Os interessados em negociar os débitos em condições especiais devem ir à Secretaria de Fazenda, na Rua Major Belegard, 395, São Bento, ou à Secretaria Adjunta de Fazenda de Tamoios, no Shopping Unapark – Bloco A – Loja 10. O horário de atendimento é das 8h30 às 17h.

São Pedro da Aldeia

A Educadora de São Pedro da Aldeia Elizabethe Gomes foi convidada para palestrar sobre inclusão da educação no Japão. A professora levará método inode ensino de matemática para crianças autistas. A será na Universidade de Sankai, em Osaka. Parabéns!

Araruama

A prefeita de Araruama Daniela Soares marcou para o próximo sábado, p7 de julho, às três da tarde, reunião com a direção do Sindicato dos Servidores do municípío para discutir a pauta emergencial da categoria, ou seja, Piso Nacional do Magistério, data-base, gratificação funcional e enquadramentos. A direção do sindicato decidiu reagendar a data da assembleia da categoria, que estava prevista para acontecer na próxima quinta-feira já que, de acordo com o sindicato, as propostas que governo apresentar durante o encontro serão submetidas a aprovação da catgoria. A reunião entre governo e o sindicato foi acertada durante audiência em maio. Na ocasião a direção do sindicato apresentou a pauta de reivindicações a prefeita e um novo encontro ficou definido para junho. A direção do sindicato informou que espera que o governo apresente propostas concretas para as reivindicacões dos servidores.

Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios vem a público alertar a população sobre a circulação de mensagens fraudulentas, enviadas por e-mail ou outros meios digitais, que simulam intimações judiciais em nome da Prefeitura. De acordo com as denúncias recebidas, os golpistas encaminham comunicações eletrônicas que informam ao cidadão a suposta existência de um processo judicial, solicitando que o destinatário compareça em determinada data e horário ao Fórum da cidade, sob alegada determinação de um juiz responsável. A Administração Municipal esclarece que não envia intimações ou notificações de caráter judicial por e-mail, tampouco determina ou orienta o comparecimento de munícipes ao Fórum. Toda comunicação referente a processos judiciais deve ser feita por meio dos canais oficiais do Poder Judiciário, observando os trâmites legais. A Prefeitura reforça que se trata de uma tentativa de golpe, com o objetivo de induzir o cidadão ao erro e, possivelmente, capturar dados pessoais ou disseminar arquivos maliciosos por meio de links suspeitos. Orientações à população: Desconsidere qualquer mensagem com esse conteúdo que aparente vir da Prefeitura. Não clique em links nem baixe anexos enviados por remetentes desconhecidos. Em caso de dúvida, entre em contato com os canais oficiais da Prefeitura ou do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Armação dos Búzios permanece atenta e comprometida com a segurança da população, e reforça a importância da informação correta como ferramenta de prevenção a fraudes e golpes digitais.

Arraial do Cabo

A Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com o Senac Rio, lançou nesta segunda-feira (30), o edital para capacitação em espanhol aplicado ao turismo. Ao todo serão oferecidas 200 vagas para a população cabista, com foco especial aos prestadores de serviço do turismo, que atuam no município. O curso é gratuito e faz parte do Qualificatur, projeto de lei que instituiu o maior programa municipal de qualificação de profissionais do turismo, desde sua criação mais de 3 mil pessoas já foram beneficiadas. A capacitação tem duração de três meses e as aulas serão ministradas no campus da Faetec, Travessa João José de Andrade, nº23, Prainha – Arraial do Cabo. Para mais informações sobre inscrição e horários disponíveis, acesse o edital no link da Bio da Prefeitura de Arraial do Cabo ou da Secretaria de Turismo.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, convida para a Oitiva – Ciclo 2 da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). O encontro será no dia 07 de julho, às 18h, no Teatro Municipal Mário Lago, com o objetivo de dialogar com os agentes culturais e construir de forma coletiva os editais de fomento à cultura.

Iguaba Grande

O 1º semestre de 2025 foi inesquecível em Iguaba Grande! Teve Iguaverão, Iguafolia, Canta Sapeatiba, Beach Sprint, Festival do Pescado, Adventure Day, Frescobol e a comemoração dos 30 anos da cidade E segura essa: o próximo semestre promete ainda mais! Vem aí vários eventos esportivos, a aguardada FLIG, Iguapira, e novidades como o Iguaba Wine & Jazz!