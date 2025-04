O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 01

São Pedro da Aldeia

O grupo Carone realiza nesta quinta e sexta-feira, através do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia a seleção de 63 vagas de emprego para o atacarejo Sempre Tem, que está sendo construído no bairro Campo Redondo. Serão distribuídas 100 senhas por dia. É obrigatório o comparecimento com o currículo impresso no Horto Escola Artesanal, localizado no bairro Balneário, das 08h30 às 17h. O empreendimento deve gerar cerca de 250 empregos diretos e tem inauguração prevista para julho. Estarão disponíveis vagas para confeiteiro, padeiro, auxiliar de precificação, cartazista, promotor de vinhos, promotor de vendas, fiscal de caixa, operador de empilhadeira e fiscal de prevenção de perda.

Saquarema

Pelo quinto ano consecutivo a Praia de Itaúna, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, será palco do REMA WSL Saquarema Surf Festival, entre os dias 12 e 20 de abril. Apresentado pela Prefeitura de Saquarema e realizado pela 213 Sports/V3A, em memória a Léo Neves, o maior evento de cultura do surfe à beira mar da América do Sul chega com novidades e deu origem ao REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Mais que um festival, é um grande encontro do estilo de vida ao ar livre. Nascido do surfe, incorporou também o skate e a música.

Búzios

A Secretaria de Saúde de Búzios realiza nesta quarta-feira o Dia Nacional de Conscientização sobre Autismo, através Clínica Beija-Flor a primeira Mostra Artística Inclusiva do município, em parceria com o Estúdio Mattias (cursos de desenhos e pinturas). A exposição, cujo tema é “Arte no Nível Altíssimo” , será realizada das nove da manhã às seis da tarde, na sede da OAB, no centro da cidade. A Mostra reúne desenhos e pinturas de portadores de Transtorno do Espectro Autista assistidos pela Beija-Flor, um espaço que foi criado com o propósito de oferecer um ambiente propício ao bem-estar e desenvolvimento dos autistas. A exposição não apenas destaca o talento e a criatividade dos assistidos da Beija-Flor, mas também reforça o compromisso do município com a promoção de um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos. Abril Azul é o mês de Conscientização sobre o Autismo.

Búzios

O Ministério Público Federal ajuziou ação civel pública com pedido de liminar, pedindo a demolição dos quiosques da orla da Praia das Palmeias, em Cabo Frio e que os proprietários sejam condenados a recuperar a área degradada e pagar indenização por danos morais coletivos. A ação se baseou em investigação do MPFque constatou a construção de seis quiosques, sobre a Faixa Marginal de Proteção da laguna de Araruama e em terreno acrescido de marinha (bem da União) sem as devidas autorizações na orla das Palmeiras. O SPÙ confirmou que os quiosques se encontram em area de terreno acrescido de marinha e que não foram identificadas autorizações para ocupação e edificação dosestabelecimentos comerciais. O MPF constatou ainda que o Município cobra dos quiosqueiros taxa de uso do solo e emitiu autorizações provisórias para o exercício de atividades nos quiosques apesar das irregularidades.

Arraial do Cabo

E por falar em tradição, um dos festivais gastronômicos mais aguardados está chegando na Praia Grande! O Festival da Lula promete uma experiência única, com pratos deliciosos à base do molusco. Além do festival, o mês traz também a emocionante Encenação da Paixão de Cristo, um momento de fé e reflexão que revive uma das histórias mais marcantes da humanidade. Tem ainda eventos esportivos e a nossa querida Feira do Xaréu, reunindo música ao vivo, artesanato e gastronomia local.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, vai iniciar a campanha de imunização contra a gripe nessa quarta-feira, 2 de abril. A vacinação ocorrerá em 14 postos de saúde do município e tem como objetivo proteger os grupos mais vulneráveis à doença, reduzindo, assim, os casos graves e as internações. A imunização será destinada aos seguintes grupos prioritários:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

• Trabalhadores da saúde;

• Gestantes e puérperas;

• Professores do ensino básico e superior;

• Povos indígenas;

• Idosos com 60 anos ou mais;

• Pessoas em situação de rua;

• Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

• Profissionais das Forças Armadas;

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Caminhoneiros;

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso;

• Trabalhadores portuários;

• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

• Trabalhadores dos Correios.

As autoridades de Saúde esclarecem que a vacina contra a gripe é essencial para prevenir complicações da doença, que podem evoluir para casos graves, chegando à morte, principalmente em pessoas mais vulneráveis. Em Araruama, a vacina estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nos seguintes postos de saúde: • PSF Ponte dos Leites; Policlínica Mataruna; Policlínica Praia Seca; Policlínica Bananeiras; PSF São Vicente; Policlínica Fazendinha; PSF Sobradinho; Policlínica Morro Grande; PSF Itatiquara; Policlínica Iguabinha; PSF Sobara; Policlínica Boa Perna; Policlínica 15 de Novembro; PSF Vila Canaã.

Iguaba Grande

Hoje a Câmara Municipal de Iguaba Grande esteve em festa. O Vereador Roberto Antunes celebra mais um ano de vida. Felicidades e muito sucesso na jornada!