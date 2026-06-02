O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 02

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realizará entre os dias 12 e 14 de junho mais uma edição do Araruama Moto Rock. O evento acontecerá na Praça de Eventos da Pontinha. Com uma programação musical diversificada, o Moto Rock contará com apresentações de bandas e artistas que prometem animar o público durante os três dias de evento. A abertura, na sexta-feira (12), terá shows de Rota Sound, Dona Katia, Os Caravelhos e Iorius. No sábado (13), as atrações começam à tarde com apresentações de Yawê e Sanctuarium. A programação também prevê a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, proporcionando ao público a oportunidade de acompanhar a partida durante o evento. A noite segue com shows de Edu Gomes e Rock Sound Machine. Já no domingo (14), encerrando a programação, sobem ao palco as bandas Novo Noz, Volantis, Beatles Club e Rock Forever.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, nesta terça-feira (02/06), o ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Rivetla Edipo Araujo, em uma agenda institucional voltada ao fortalecimento da pesca artesanal e da aquicultura em São Pedro da Aldeia. A visita marcou a primeira passagem do novo titular da pasta pela Região dos Lagos desde que assumiu o ministério e reuniu autoridades federais, representantes da categoria e lideranças do setor em uma programação dedicada ao diálogo, à escuta das demandas dos trabalhadores e à construção de perspectivas para o desenvolvimento da atividade pesqueira.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (5), em razão da programação de Corpus Christi. Os ritos religiosos e culturais são celebrados na quinta-feira (4), quando já é ponto facultativo nacional. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (1º) e vale para todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. Estão garantidos os serviços e atividades essenciais, como o atendimento médico de urgência nas unidades de saúde que funcionam 24 horas, incluindo a UPA e o Hospital Central de Emergência (HCE), além da limpeza urbana e das ações das equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, que envolvem a Guarda Civil Municipal, a Guarda Marítima e Ambiental e a Defesa Civil. Esses serviços operarão em regime de plantão ou prontidão para garantir o atendimento à população.

Arraial do Cabo

O segundo dia da Abertura da Temporada de Baleias 2026 reuniu estudantes, pesquisadores, educadores ambientais e representantes de instituições ligadas à conservação marinha em uma programação dedicada à ciência, à educação ambiental e à proteção dos oceanos. O evento acontece no Estádio Barcelão e marca o início oficial da temporada de avistamento de cetáceos em Arraial do Cabo. Ao longo desta terça-feira (2), o público participou de palestras, atividades educativas e apresentações conduzidas por especialistas de diferentes áreas, abordando temas como biodiversidade marinha, conservação de espécies, cultura oceânica e a importância da pesquisa científica para a preservação dos ecossistemas costeiros. Entre os destaques da programação estiveram as ações voltadas à sensibilização ambiental e à aproximação da população com o universo marinho. As atividades reforçaram o papel de Arraial do Cabo como referência nacional em conservação marinha, pesquisa científica e turismo de observação de baleias. A programação será encerrada nesta quarta-feira (3) com uma série de palestras voltadas ao protagonismo feminino na ciência e na conservação ambiental. Com o tema “Meninas e Mulheres nas Ciências (STEM)”, o último dia do evento reunirá pesquisadoras, cientistas e especialistas de diferentes áreas para discutir temas relacionados às mudanças climáticas, gestão pública, conservação marinha e desenvolvimento sustentável. As atividades começam às 8h30 com a pesquisadora antártica Dra. Fran Piera, presidente do Instituto Gelo na Bagagem, que apresentará a palestra “Mulheres com Gelo na Bagagem”, compartilhando experiências em expedições científicas à Antártica e reflexões sobre a participação feminina na produção do conhecimento científico.

Búzios

A Câmara de Búzios vai mudar de lugar. Segundo informações, em breve a população buziana vai poder assistir as sessões em espaço mais aconchegante. O prédio onde funcionava a loja de materiais de construção, Casa do Pedreiro, será ocupada pelos vereadores.

Iguaba Grande

Na próxima segunda-feira (08), a Praça da Estação recebe o Expresso do Consumidor Social, trazendo diversos serviços gratuitos, para facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais. Das 9h às 13h, os moradores poderão contar com serviços do PROCON-RJ, SEDCON, Detran, Enel, Prolagos, CRAS, CEDAE e Poupa Tempo, incluindo orientação ao consumidor, negociação de dívidas, emissão de documentos, atualização do CadÚnico, serviços de saúde e muito mais.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará a 8ª edição da Feira do Produtor Rural Itinerante, levando à população produtos frescos da agricultura familiar, artesanato e gastronomia local. A feira acontecerá no dia 06 de junho (sexta-feira), das 9h às 15h, na Rua 28 de Setembro, na Basiléia (Praça do Campo Sintético). A iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção rural do município, incentivar o empreendedorismo local e aproximar produtores e consumidores, valorizando o trabalho dos agricultores da região e promovendo o desenvolvimento sustentável.