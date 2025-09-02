O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 02

Cabo Frio

Na manhã desta segunda-feira, dia 01, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, nomeou Camila Saraiva Souza, atual Secretária da Melhor Idade, como nova titular da Secretaria de Assistência Social do município. Apesar da mudança, João Marcelo permanecerá na pasta como secretário adjunto, garantindo a continuidade de projetos e serviços em andamento. A expectativa é que a nova gestão fortaleça programas sociais e políticas voltadas à população mais vulnerável, mantendo a experiência da equipe anterior.

Arraial do Cabo

O Instituto de Previdência Cabista (IPC), em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo, lançou nesta segunda-feira (1°), o edital nº 01/2025 do Concurso Público nº 01/2025, com vagas destinadas a candidatos de níveis médio e superior. A organização do processo seletivo ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). As provas estão marcadas para o dia 2 de novembro de 2025. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 10 de setembro e 9 de outubro, exclusivamente por meio do site oficial do IBAM. O link está disponível na bio. Os interessados devem conferir atentamente os cargos disponíveis e demais informações sobre o certame. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: concurso.ipc@ipc.rj.gov.br.

Saquarema

Saquarema vai ser palco, pelo terceiro ano consecutivo, de mais uma seletiva da maior liga internacional de skate street, a Street League Skateboarding. O municipio recebe nos dias 13 e 14 de setembro, a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Street, o SLS Select Series Saquarema, na Turfa Skatepark, localizado no Complexo Esportivo e de Lazer Eldon Armond Bravo. A programação será dividida em dois dias. No sábado 13, ocorrera o Trials Regional, onde 10 skatistas amadores das categorias feminina e masculina vão competir entre si por uma vaga no Select Series, que acontece no dia seguinte domingo, 14. Neste dia, 30 dos melhores skatistas brasileiros disputam em busca da melhor pontuação para o ranking.

Araruama

A tainha pescada da Lagoa de Araruama pode ganhar um selo de Indicação Geografica que promete transformar a realidade de centenas de pescadores da Região dos Lagos. A iniciativa busca o reconhecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que atestaria a procedência e as características da Tainha capturada na lagoa. A alta salinidade da lagoa, superior a do mar, é apontada como principal responsável pela sabor e textura incomparáveis da tainha da lagoa, O selo benefíciaria cerca de 600 famílias gerando novas oportunidades de comercialização, aumentando a renda e atraindo consumidores e restaurantes interessados com origem garantida. Outro diferencial do projeto é o investimento na rastreabilidade do pescado. A proposta prevê o uso de QR Codes que permitirão ao consumidor acessar informações sobre a origem da tainha, como local e data da captura, promovendo malor transparencia e contianca no produto.

Búzios

O Sombra descobriu que um grupo está preparando uma reunião com a primeira Dama Danieli de Alexandre para firmar sua pré candidatura a Assembleia Legislativa ano que vem. Outra do Sombra foi uma visita que o vereador Anderson Chaves teria feito ao José de DJ, na Rua da Linguiça. Dizem que a resenha foi longa.

São Pedro da Aldeia

Os moradores de São Pedro da Aldeia terão acesso aos serviços do DETRAN, sem necessidade de agendamento, nesta quarta-feira. O programa DETRAN PRESENTE chega a Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Aguas), no Centro, com atendimento das nove da manhã as quatro da tarde, por ordem de chegada. Os aldeenses poderão tirar documentos como a nova Carteira de Identidade Nacional e a Carteira Nacional de Habilitação, fazer a transferência de propriedade de veículos e o emplacamento, recorrer de multas de trânsito e resolver pendencias. A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita. É necessário que o cidadão leve a certidão de nascimento ou casamento original e tenha CPF. Sem a certidão não será possível tirar o documento mesmo que a pessoa já tenha identidade. Quem não tem mais a certidão precisa, antes, obtê-la nos cartórios.