O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

Cabo Frio

O Secretário de Serviços Públicos de Cabo Frio Jefferson Vidal acabou com o domínio das funerárias da cidade sobre as capelas do Cemitério Santa Isabel ao proibir a realização de verlórios fora do horário comercial. Jefferson revelou que funerárias estavam usando para guardar corpos de forma inadequada. O secretário ressaltou que a responsabilidade pela guarda do corpo não e do município, mas da funerária contratada pela família e disse que as capelas nao serão mais usadas como depósito de corpos. Vidal revela ainda que a maioria das funerárias da cidade não dispõe, por exemplo, de câmaras frigoríficas nem de local para realizar o preparo do corpo. O secretário se reúne com proprietários de funerárias na quarta-feira para discutir discutir o assunto.

Búzios

A Câmara de Búzios realiza hoje sua primeira sessão ordinaria do ano, e um dos principais pontos da pauta é a discussão do Projeto de Lei que autoriza o pagamento do Incentivo Financeiro caos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes Comunitários de Endemias. A proposta visa desburocratizar o repasse já previsto na Le1. Outro importante projeto em pauta é o propõe disciplinar o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas unidades escolares com o objetivo de garantir um ambiente mais focado e produtivo para os estudantes. Também será discutido Requerimento de autoria do vereador Felipe Lopes que solicita informações sobre o licenciamento de instalação da plataforma flutuante com ponte retratil para cruzeiros no Centro de Búzios. O requerimento pede cópia integral dos processos relacionados ao projeto.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, realiza amanhã uma reunião com prefeitos da região para debater a situação sanitária da Laguna de Araruama. Foram convidados os prefeitos de Araruama, Daniela Soares; Búzios, Alexandre Martins; Arraial do Cabo, Marcelo Magno; Cabo Frio, Dr. Serginho, e Iguaba, Fabio Costa. A reunião acontece depois que o MPF encaminhou ofícịo as prefeituras de São Pedro e Aaruama, e às concessionárias Prolagos e Aguas de Juturnaíba pedindo explicações para a a poluição das praias de Camerum, Mossoró, Poço Fundo, Balneário, Baleia, Boqueirão e Ponta da Areia. O Procurador Leandro Mitidieri, quer saber a origem da poluição e as providencias para sanar o problema. O encontro será na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia de prevenção e fiscaliero, alea de compartilhar. as ações que a Prefeitura aldeense está realizando em prol da laguna e unir forças para garantir soluções eficazes.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fabio Costa, o Fabinho anunciou um pacote de medidas de combate a violência no município em parceria com o comando do Vigésimo Quinto Batalhão que inclui o aumento no efetivo policial do município. A ideia é criar bases fixas da PM em alguns bairros mais afastados, para garantir mais segurança aos locais, além de uma maior proximidade com a população.

Araruama

Araruama tem um Calendário Oficial de Eventos que valoriza nossa cultura, turismo e economia local. Com festividades tradicionais, eventos esportivos e atrações para toda a família, nossa cidade ganha ainda mais força como destino turístico e ponto de encontro para grandes celebrações.

Arraial do Cabo

Os servidores do município de Arraial do Cabo que tiverem interesse em cursar uma pós-graduação no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) têm a oportunidade de se inscrever no curso de Ciências Ambientais em Áreas Costeiras. Graças ao Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura e o IFRJ, 50% das vagas do curso estão destinadas ao funcionalismo municipal que poderão chegar a 100%, caso não haja procura por candidatos externos à PMAC. Na tarde desta segunda-feira (3), o diretor do campus do IFRJ em Arraial do Cabo, David Barreto de Aguiar, entregou o Edital nº 01/2025 e o Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação Técnica ao vice-prefeito, Diego Silveira, ao secretário municipal de Educação, Bernardo Alcântara e a secretaria Adjunta, Ingrid Silveira. As inscrições para o curso começam nesta terça-feira (4) e vão até o dia 18 de fevereiro. O curso é presencial, com carga horária de 360 horas, e aulas às terças e quintas-feiras, das 17h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h. Para se inscrever, basta enviar uma carta de intenção e currículo Lattes (modelo CNPq), no formato PDF, para o e-mail contato.cac@ifrj.edu.br, informando no assunto o número do edital, o nome completo do candidato e o curso, conforme os anexos do edital. A confirmação da inscrição será divulgada pelo IFRJ de 19 a 21 de fevereiro. No dia 27, será divulgado o resultado preliminar da análise do currículo e da carta de intenção. No dia 28 será possível interpor recursos. A classificação final será divulgada entre os dias 10 e 12 de março. A matrícula será efetuada via e-mail, entre os dias 13 e 21 de março. A reclassificação será realizada após 30 dias do início das aulas.