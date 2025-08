O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 05

Araruama

Rola na Praça de Araruama, que o vereador Oliveira Zagueirão é o mais novo apaixonado da cidade. Claro que paixão política! Depois dos vereadores Aridinho, Nelsinho e Amigo Valmir, o Zagueirão por onde passa diz está apaixonado pela prefeita Daniela Soares. Coisas da política.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou esta semana no bairro Prainha, o projeto Ações Integradas — uma força-tarefa que reúne diversas secretarias municipais em uma grande mobilização pelos cuidados com a cidade e com as pessoas.A proposta é aproximar os serviços públicos do dia a dia da população, melhorando o ambiente urbano e promovendo qualidade de vida. Entre as ações, estão a retirada de entulhos, limpeza, pintura, melhorias na iluminação pública, poda de árvores, sinalização viária, atendimento social e orientações sobre leis municipais, além de estratégias de saúde e bem-estar. Falando em Saúde, um verdadeiro mutirão foi organizado para atender aos mais de 5 mil moradores da região, com foco na prevenção e na promoção da saúde, com mobilização das equipes da Atenção Primária, Vigilância Ambiental, Programa de Saúde Bucal, Centro de Doenças Infecciosas, entre outros setores. Entre os serviços oferecidos estão vacinação (com foco na influenza e em doses em atraso), testagens rápidas de HIV, sífilis e hepatites, combate ao mosquito Aedes aegypti com aplicação de larvicida nos imóveis, atendimentos odontológicos e orientações sobre prevenção de ISTs e câncer de boca.

Búzios

E quem chegou de viagem foi o prefeito Alexandre Martins para a felicidade de vários amigos. Segundo informações da Praça Santos Dumont, o piloto Chocolate estava em “depressão” e Marcão em greve de fome tamanha a saudade. O que significa isso Ricardo?

Iguaba Grande

Bairro em Movimento chegou ao Parque dos Desejos. As ruas da Tranquilidade, Aroeira, São Paulo e Rua do Sossego no bairro Parque dos Desejos passaram por patrolamento, um serviço essencial, que melhora a mobilidade, dá mais segurança e facilita o dia a dia de quem vive em áreas sem pavimentação. E na próxima semana, tem mais bairro e mais ação chegando!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema vai iniciar o processo de inscrição para as novas vagas do Transporte Universitário. As inscrições ocorrerão nos dias 11 e 12 de agosto de 2025, das 9h às 16h, e o resultado será divulgado no dia 14/08/2025, no site da Prefeitura. Nesta rodada de inscrições, serão disponibilizadas 120 novas vagas! Para efetuar o cadastro, os alunos deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça, (Centro Administrativo, sala 12), em posse da cópia dos documentos pessoais, acadêmicos e da ficha de inscrição!

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, saiu em defesa do ex-presidente e aliado Jair Bolsonaro, que teve a prisão domiciliar decretada, ontem, por ordem do Ministro do STF Alexandre de Moraes. Numa rede social, o prefeito Cabofriense criticou quem co a prisão de Bolsonaro, saiba que seus direitos também estão sendo relativizados. “Não tem nada de jurídico nisso”. Serginho, que é advogado, até então, ainda não tinha tomado posição na guerra entre o ex-presidente e o Ministro do Supremo. Após a prisão de Bolsonaro, em outra publicação, o prefeito escreveu: “Dar aula de Direito hoje no Brasil é quase um exercício de ficção. Você explica o que é o devido processo legal, imparcialidade do juiz, ampla dejesa… e vem a realidade e bagunça tudo”. O prefeito encerra a postagem com mensagem para Flávio Bolsonaro: “Força, meu irmão” e para o ex-presidente: “Força, Jair Bolsonaro”.

São Pedro da Aldeia

O Grupo Carone anunciou para amanhã, às nove da manhã, a inauguração do Superatacado Sempre Tem instalado em uma área de 5 mil metros quadrados no bairro Campo Redondo em São Pedro da Aldeia. Carone, originário do Espírito Santo, inaugurou em Cabo Frio a primeria loja fora do estado de origem e além do superatacado em São Pedro da Aldeia, o grupo anunciou a construção em Campos de um mall de 24 mil metros quadrados que vai abrigar um supermercado Carone com mais de 3 mil metros quadrados de área de venda. O projeto ainda está em fase de aprovação por parte da prefeitura. William Carone Júnior, diretor do grupo, diz que a Região dos Lagos tem um relevante dinamismo econômico e concentra quase 700 mil habitantes, sem contar periodos de alta temporada, assim como norte do Rio. O Carone também deve chegar, em breve, a Araruama, onde o grupo tem um terreno.