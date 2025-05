O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 06

Arraial do Cabo

No próximo dia 13 de maio, Arraial do Cabo viverá um momento histórico com o desfile cívico e cultural em celebração aos 40 anos de sua emancipação político-administrativa. O evento acontecerá às 16h30, na Avenida Leonel de Moura Brizola, próximo à Rodoviária. O tema escolhido para 2025 é “40 Anos de Emancipação Político-Administrativa e 100 Anos da Educação Cabista”. Além disso, o município comemora também os 522 anos de história. O desfile contará com a participação de alunos e servidores das unidades de ensino, militares, bandas marciais, e representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer. A Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais também fará uma apresentação especial. Diversas alas temáticas irão desfilar, destacando elementos marcantes da cultura local, como as rendeiras, salgadeiras, povos originários, lendas cabistas e ex-colaboradores da Álcalis. Esse conjunto de representações criará uma linha do tempo viva que narra a trajetória do município ao longo dos anos.

Araruama

As más línguas contam em Araruama, que tem uma nuvem sobre a Câmara da cidade. Um nobre edil da casa, que pediu anonimato, disse que o presidente, o vereador Magno Decho, anda preocupado pelos corredores. Aliás, a política em Araruama, anda cheia de “babados” quentes. Loucura, loucura!

Iguaba Grande

Depois que deixou a prefeitura de Iguaba Grande o ex-prefeito Vantoil Martins tem se dedicado à culinária. Outro dia ele preparou uma panqueca que deixou o vereador Alan Rodrigues com água na boca. Tem gente dizendo que em breve Vantoil vai parar no programa de Ana Maria Braga.

Cabo Frio

Quem passou pela Praça Porto Rocha, no centro de Cabo Frio, na manhã desta quarta-feira, ou pela Praça Praça da Cidadania, na Praia do Forte, se assustou com cenas de acidentes autmobilísticos. Um Logan, parcialmente destruído, estava sobre a Porto Rocha e um Peugeot capotado na Praça da Cidadania. Não foi acidente. Os cenários foram montados ainda na madrugada para lembrar o Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a segurança no transito através de campanhas de conscientização e ações educativas, que buscam chamar a atençao para o respeito as leis de trânsito. O experimento social chamou atenção de moradores. Responsabilidade Humana tema “Mobilidade Humana”, reforçando que o transito deve ser pensado por todos: pedestres, ciclistas, motoristas e passageiros — estão seguros.

Búzios

O desembargador Jose Muinos Pinheiro Filho, da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou pedido de Habeas Corpus da defesa e manteve a prisão preventiva de Yagio da Silva Lima que atropelou é matou a estudante Maria Eduarda Augusto, de 18 anos, em janeiro. O desembargador, conhecido por ter atuado ainda como promotor no caso do assassinato da atriz Daniella Perêz, pelo então colega de elenco Guilherme de Pádua, contestou o argumento da defesa e frisou que o simples fato de Yago estar proibido de dirigir veículo automotor, á que sequer possui CNH, não é suficiente para a sua liberdade e lembrou que ele não prestou socorro à vítima após o atropelamento. José Muiños ressalta ainda ma decisão que o processo á se encontra em fase de alegações finais, e a jutiça de Búzios deve pronunciar o réu, indicando que ha elémentos oara que Yago seia levado a julgamento por júri popular.