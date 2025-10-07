O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

São Pedro da Aldeia

O projeto “Ballet com afeto e para todos” contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc é realizado pela professora Rafaella Grilli. O projeto nasceu em 2023, no Distrito Federal, com a missão de ser uma “Escola Para Todos”. Em São Pedro da Aldeia, o público-alvo são crianças a partir de 10 anos com deficiência que, ao final do curso, apresentarão uma coreogratia em espaço público. De acordo com Rafaella Grilli, o diferencial do projeto é proporcionar uma educação inclusiva de qualidade e gratuita, mostrando que a dança é acolhimento. Com 25 anos dedicados à arte e 15 anos de atuação em São Pedro ela frisa que o balé pode ser um espaço de encontro, respeito e conquistas coletivas.

Saquarema

Saquarema é o município da Região dos Lagos mais bem avaliado no Estado do Rio na nova edição do Indice de Transparência e Governança Pública divulgada pela Transparência Internacional – Brasil. Saquarema conquistou nível “bom” de transparência com 66,8 pontos eocupa a quarta colocação no ranking do Estado, enquanto Búzios e Araruama, outras duas cidades avalidas ficaram no nível de transparência “regular”.

Búzios

O Ministério Público de Búzios está oferecendo um acordo de não persecução penal para pessoas que trabalharam no gabinete da ex-vereadora Gladys Nunes, desde que confesem terem participado de um esquema criminoso de “rachadinha”. A investigação do MP que tenta provar que a ex-vereadora desviava parte dos salários de assessores, cometendo crime de peculato, se arrasta desde 2019 sob o comando do promotor Rafael Dopico, depois que o MP desencadeou, após uma denuncia anônima, operação de busca e apreensão na casa de Gladys. Quem aceitar o acordo, escapa da ação criminal mas tera que pagar cesta básica durante um ano ou multa no valor de R$ 3 mil Reais. Gladys Nunes diz que o processo já era pra ter sido arquivado e que as investigações não conseguiram provar nada contra ela. A ex-vereadora acusa o MP de perseguição e de tentar silenciá-la.

Cabo Frio

O Governador Claudio Castro e o secretário de Estado de Meio Ambiente Bernardo Rossi estiveram em Cabo Frio está tarde para dar início as obras da Praça do Pontal de Santo Antônio e a dragagem do lodo da enseada da Praia do Siqueira.

Araruama

Nesta semana, 24 agentes da Guarda Civil de Araruama concluíram o Curso de Capacitação em Polícia de Choque, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) e o Batalhão de Choque da PMERJ. A iniciativa integrou o Projeto Choque Itinerante, desenvolvido pelo Batalhão de Polícia de Choque, com o objetivo de ampliar o alcance do conhecimento técnico entre as forças municipais e estaduais por meio de instruções práticas, oferecendo assistência técnica e capacitação. A finalidade foi fortalecer a integração entre os órgãos de segurança e padronizar procedimentos em situações críticas. O curso teve início na segunda-feira (29) e contou com um cronograma diversificado, que incluiu aulas de defesa pessoal, técnicas de imobilização, combate corpo a corpo e procedimentos de controle de distúrbios civis, como formações, progressão e contenção. Os guardas receberam instruções sobre o uso e manejo de equipamentos não letais, como dispositivo eletroincapacitante (taser), sinalizadores, granadas, munições fumígenas, gás lacrimogêneo, espargidores e spray de pimenta. Além de aprender a operar esses recursos, os alunos vivenciaram na prática os efeitos do taser e do spray de pimenta, treinando também técnicas de descontaminação. A capacitação incluiu ainda noções de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH), voltado ao atendimento médico em cenários de alto risco, como operações policiais, com procedimentos como a utilização de torniquetes. Os agentes também receberam instruções sobre abordagens a pessoas e veículos, realizaram disparos com espingarda calibre 12 com munição de borracha e aprenderam táticas específicas de Operações de Controle de Distúrbios. No último dia de atividades, nesta sexta-feira (3), os guardas participaram de simulações práticas integradas, colocando em ação todo o conhecimento adquirido ao longo da semana. Logo em seguida foi realizada a cerimônia de formatura, que marcou oficialmente a conclusão do treinamento. A formação faz parte do Projeto Segurança em Foco, da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil. O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta da Guarda Civil, ampliando a atuação preventiva e contribuindo para que Araruama tenha um modelo de segurança pública mais moderno, eficiente e integrado às necessidades da população.

Arraial do Cabo

A Procuradoria-Geral do Município de Arraial do Cabo (PGM), reafirmando seu compromisso com a técnica jurídica e a qualificação permanente de sua equipe, concluiu nesta terça-feira (7) o curso “Teoria Geral da Responsabilidade Civil”, ministrado pelo desembargador e professor doutor Sérgio Cavalieri Filho, promovido pela Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. Participaram da formação a procuradora-geral do município, Milena Alcântara, a procuradora Amanda Andrade e a assessora de gabinete Isabella Rocha. Ao longo de treze semanas, o curso abordou a evolução histórica e os fundamentos da responsabilidade civil, com ênfase especial na responsabilidade civil do Estado e dos agentes públicos, tema essencial à atuação jurídica municipal por envolver a proteção do patrimônio público e a responsabilização ética e legal da administração. “Foi uma experiência realmente muito especial participar deste curso. Doutor Sérgio é uma de nossas principais referências. Foi juiz por muitos anos, desembargador, presidente do TCE, e quem cursou Direito, com certeza estudou esses temas pelos livros dele”, contou Milena, procuradora-geral. A participação dos membros da PGM reforça o compromisso do Município de Arraial do Cabo com o aprimoramento técnico e a formação jurídica contínua, pilares fundamentais para uma atuação eficiente, responsável e orientada pelo interesse coletivo.

Iguaba Grande

Na manhã desta segunda-feira (06), a equipe do programa Segurança Presente esteve em Iguaba Grande para acompanhar de perto o andamento das obras da nova base, que será instalada na Praça da Estação. O local foi escolhido estrategicamente para garantir mais proximidade com a população e facilitar a atuação das equipes em toda a cidade. A base, que está prevista para inaugurar em dezembro, contará com uma equipe preparada para atuar com proximidade, diálogo e eficiência. A chegada do Segurança Presente representa um reforço significativo na proteção e bem-estar da nossa cidade, promovendo mais tranquilidade para quem vive, trabalha ou visita Iguaba Grande.