O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

Araruama

A ex-vereadora de Araruama, Penha Bernades, anda dando umas “sapatada ” no sentido político em Araruama. Dizem que a moça é pré candidata a deputada estadual e virou oposição. Só que o maridão, o vereador Oliveira Zagueirão, está na situação. E agora?

Arraial do Cabo

A Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo divulgou, nesta terça-feira (7), o balanço das operações realizadas durante o feriado da Semana Santa. O planejamento integrado garantiu a ordem tanto nas celebrações religiosas tradicionais quanto nos eventos de grande público que movimentaram a cidade e os distritos. As equipes atuaram diretamente na organização dos espaços de lazer e fé. A Comtrans, por exemplo, coordenou o fluxo viário para viabilizar a encenação da Paixão de Cristo no Marco Histórico e as procissões no Centro e em Figueira. Esse suporte logístico se estendeu ao Festival da Lula, onde o controle de acesso e o patrulhamento foram reforçados para dar tranquilidade aos moradores e turistas. A Central Integrada de Operações (Ciosp) registrou 29 atendimentos no período, incluindo a retirada de animais soltos nas pistas e o suporte à Secretaria de Posturas. No trânsito, a Guarda Municipal contabilizou mais de 50 infrações, com a remoção de seis veículos para o depósito. O trabalho preventivo também resultou na condução de um casal suspeito de violência contra uma criança. No Festival da Lula, o Grupamento de Operações com Cães (GOC) reforçou o combate a ilícitos, mantendo a vigilância constante nas áreas de maior aglomeração. O balanço do corpo de salvamento, entre os dias 2 e 5 de abril, aponta 8 resgates marítimos realizados com sucesso; 10 atendimentos de primeiros socorros; 5 crianças perdidas, todas localizadas e entregues aos responsáveis pelas equipes de segurança.

Saquarema

A prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, sancionou a Lei que estende até 31 de dezembro de 2030 o prazo das isenções tributárias das empresas instaladas no polo industrial de Sampaio Corrêa e a concessão do benefício a novas indústrias que vierem a se instalar no distrito.

Búzios

A Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa usou uma rede social ontem para alertar para contaminação ambiental do Rio Una e das praias de Búzios A associação lembra que há cerca de uma semana, moradores vêm registrando água escura, mau cheiro e sinais de contaminação na foz do Rio, em Cabo Frio. Há registros de peixes mortos e tartarugas n faixa de areia. A situação é grave e exige respostas imediatas. A Assocaição informa que está notificando o INEA, o Ministério Público Federal e a Prolagos, cobrando apuraçac rigorosa, transparência e medidas urgentes e frisa que não é aceitável que um problema com possível origem em outro município avance sem controle e impacte diretamente as praias, o meio ambiente e a saúde da populacão de Búzios.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima terça-feira, o evento “Movimento Vida Saudável – Enfrentando a Diabetes”, no Teatro Municipal Atila Costa. A iniciativa é aberta a toda a população e tem como objetivo ampliar o acesso à informação, incentivando hábitos saudáveis, com foco na prévenção, controle e manejo da diabetes. Ao longo da manhã, o público terá acesso a palestras, orientações práticas e atividades assistenciais que abordam desde a prevenção até o controle da diabetes. A ação também busca fortalecer a integração entre diferentes setores, promovendo um olhar mais amplo sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde e a qualidade de vida da população.

Cabo Frio

Missas, procissão, shows, além da tradicional feijoada, maratona e até uma galinhada com bingo vão marcar os três dias de festa em homanagem a São Jorge, o Santo Guerreiro, considerado o padroeiro do Brasil. A programação da festa foi divulgada ontem pelo bispo diocesano da Igreja de São Jorge de Cabo Frio Don Joanır da Silva Neves, para quem a festa será um momento especial de fé, devoção e confraternização. A programação tem início no dia de São Jorge, 23, com Missas as 5, sete e dez da manha; meio-dia, duas e quatro da tarde. A Procissão com a imagem do santo acontece às seis da tarde. A programação segue na sexta com apresentações culturais. No sábado acontece a tradicional Feijoada com show de Nega Marı, seguida de Show com Xere, com participação do Parque São Jorge. Paulinha encerra a noite. No domingo, acontece a Maratona de São Jorge com largada sete da manhã. Ao meio-dia tem Galinhada com Bingo e show musical.