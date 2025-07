O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 08

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Projeto “Seja Legal: Preservar é Fundamental”, que acontece no próximo sábado, a partir das 8h, na Trilha dos Cordeiros, ao final da Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia tem como objetivo fomentar a limpeza dos pontos turísticos naturais da cidade, além da prática de exercícios físicos e o turismo ambiental. Segundo os organizadores, a concentração será no píer localizado no final da Praia do Sudoeste. Para o percurso de 5km, os participantes devem comparecer ao local com roupas leves, filtro solar e água para uso pessoal. Menores de 18 anos só podem participar acompanhados por um adulto responsável. Os interessados podem se inscrever de forma online, direto no site da Prefeitura de São Pedro.

Arraial do Cabo

Na próxima quinta-feira, o município de Arraial do Cabo será palco de mais uma edição do programa RJ para Todos MAIS Serviços, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura Municipal. A ação acontecerá das 9h às 13h, na Praça Victorino Carriço, conhecida como Praça do Sindicato, no Centro. A entrega de senhas e agendamento dos serviços será realizada entre 9h e 11h. A iniciativa vai oferecer diversos serviços gratuitos à população, com foco na cidadania, inclusão social e no acesso facilitado a documentos essenciais. Entre os serviços oferecidos estão: Solicitação para Habilitação de casamento, Agendamento para emissão da segunda via do RG, Solicitação para isenção de taxas para emissão de certidões, Apoio ao acesso da Carteira de Trabalho Digital e oportunidades no balcão de empregos, Atendimento na área de serviço social e serviços em órgãos estaduais e municipais, incluindo Detran- RJ, Fundação Leão XIII, PROCON e entre outros. A Companhia de Serviços de Cabo Frio, a Comsercaf, realizou uma força-tarefa de limpeza neste primeiro fim de semana de julho, durante a abertura do Festival de Inverno da cidade, e recolheu mais de 20 toneladas de lixo durante dois grandes eventos realizados simultaneamente: o Festival do Camarão, na Praia do Siqueira, e a Expo Gospel, na Praia do Forte. Somente no Festival do Camarão, que aconteceu entre os dias 3 e 6 de julho, foram 12 toneladas de lixo recolhidas ao longo dos quatro dias de festa. A estrutura da Comsercaf foi reforçada com a rota dos caminhões e garis em plantão contínuo. Já na Praia do Forte, onde ocorreu a Expo Gospel entre os dias 4 e 5 de julho, as equipes recolheram 8,4 toneladas de lixo. A estimativa da Prefeitura é de que mais de 70 mil pessoas tenham passado pelo evento religioso.

Araruama

A Prefeitura de Araruama realiza entre quinta e sábado, a Expo 2025 Mangalarga Marchador, festa que valoriza as raizes do campo e fomenta a agricultura e a pecuária da região. O evento, totalmente gratuito, será realizado no Parque de Exposição Agropecuária, no bairro Fazendinha, e entre as atrações vai contar com provas do cavalo Mangalarga Marchador e 1ª Copa 3 tambores de Araruama do cavalo Quarto de Milha. A programação conta com Festival do Aipim, Shows com Rodrigo Cardoso, Matheus Marinho, Emily e PH.

Búzios

Começa hoje, em Búzios, uma série de reuniões com os núcleos de acompanhamento da Regularização Fundiária Urbana do município. As reuniões se estendem até a próxima quinta-feira, dia 10. Os encontros acontecerão no Auditório da Secretaria de Turismo, localizado no Centro da cidade, e têm como objetivo dar continuidade ao processo de regularização fundiária em diversas localidades do município. Moradores das áreas abrangidas estão convidados a participar. São elas Bairro Manguinhos, Bairro Albatroz, Bairro Alto da Marina e Bairro Tucuns. A programação completa está disponível no site oficial da prefeitura de Búzios.