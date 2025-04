O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 08

Araruama

A Prefeitura de Araruama deu início nessa terça-feira, 08, a uma obra de drenagem para amenizar os problemas de alagamento no bairro Novo Horizonte. Os serviços começaram 24 horas depois do anúncio feito pela prefeita Daniela Soares, que visitou o local ontem e conversou com os moradores sobre o problema. Ela estava acompanhada dos secretários de Governo, Anderson Moura, de Ambiente, Carlos Russo, de Obras, Daniel Moraes, e de Serviços Públicos, Nelsinho do Som. A principal ação será a troca das antigas manilhas por modernas galerias de águas pluviais, com maior capacidade para escoar o grande volume de água das chuvas. Essas galerias são estruturas fundamentais em obras de saneamento, pois permitem o escoamento eficiente da água da chuva, evitando enchentes e inundações. Além disso, o impacto positivo da obra vai muito além da drenagem. Com o fim dos alagamentos, que vai evitar os danos às residências, a população também ganha mais segurança, mobilidade e qualidade de vida.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio e a Paróquia de Nossa Senhora da Assunção confirmaram o retorno da Encenação da Paixão de Cristo. A última vez que a programação do feriado religioso contou com a encenação foi em 2017. A apresentação acontecerá no dia 18, Sexta-Feira Santa, às 20h, no Largo Santo Antônio. Retratando a peregrinação, morte e ressurreição de Jesus, a Encenação da Paixão de Cristo em Cabo Frio vai reunir 79 pessoas nos papéis principais, 35 figurantes, uma equipe geral de organização e figurinos, com oito participantes, e 20 encarregados pela montagem e desmontagem dos cenários. Serão três palcos para retratar os atos, segundo a história cristã.

Arraial do Cabo

Rola no Cabo que o ex-vereador Ton está querendo se aproximar do vice-prefeito Diego Silveira, o Diego de Hilda. Os linguarudos de plantão, ainda falam que Ton pode voltar candidato a vereador. Será?

Búzios

A Prefeitura de Búzios promove, entre os dias 10 a 12 de abril, a Semana das Caiçaras. Serão três dias de programação que valorizam tradições, gastronomia e manifestações artísticas locais. O evento tem como objetivo divulgar a cultura da comunidade por meio de apresentações musicais, cortejos, puxada de rede e barracas com comidas típicas. Na quinta-feira, a abertura oficial será realizada na Escola de Artes e Ofício Zanine, com sopa de siri e sarau cultural, a partir das 19h. Sexta será realizado um Cortejo Cultural com bandinhas. A concentração será na Praça dos Ossos, a partir das 17h30. Logo após, haverá show de Forró na Praça Santos Dumont, a partir das 19h. Já no sábado, às 8h, será realizada uma puxada de rede e um café caiçara na Praia do Canto. A partir das 19h, a Praça Santos Dumont será palco de apresentações culturais, com show de Leni Morais & Amigos e apresentação de cordéis com Cláudio Aragão. No local, também haverá barracas com comidas típicas e artesanato.

São Pedro da Aldeia

Barba, cabelo e bigode. Assim definiu a eleitor aldeense com relação a eleição da mesa diretora Câmara de São Pedro. Na verdade, o vereador Jean Pierre foi muito habilidoso e soube agarrar a oportunidade. Serão 4 anos na cadeira de presente.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande vai receber duas ambulâncias UTI. Segundo informações, a ida à Brasília do vice-prefeito Marciley Lessa e os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva rendeu frutos. Todos ficaram muito felizes e os munícipes agradecem.

Saquarema

O Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael da Costa Castro, e a Diretora de Turismo, Danielle Mazzeo, estiveram em Brasília e em Goiânia participando do evento “Experiência Rio”, realizado pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. O evento teve como objetivo apresentar Saquarema aos operadores de turismo de mais de 200 agências de viagem da capital federal e da cidade goiana que vendem pacotes para o Rio de Janeiro. No evento, os integrantes da cadeia turística da cidade tiveram a oportunidade de capacitação e negócios com a oferta de atrativos das cidades fluminenses, estimulando viagens para os destinos do estado do Rio de Janeiro, como a cidade de Saquarema, por exemplo. Durante a apresentação realizada pelo Secretário Rafael Castro e a Diretora Daniela Mazzeo, foram divulgados as características e o calendário de eventos de Saquarema aos operadores, muitos dos quais desconheciam por completo os atrativos do município e ficaram surpresos com o que viram e ouviram. Aproveitando a ida à capital federal, os representantes de Saquarema também visitaram o Ministério do Turismo para apresentar projetos e investimentos na cidade. No órgão federal, foram recebidos pelo Diretor de Infraestrutura Turística do Ministério do Turismo, Cláudio Corrêa Vasques, e conversaram sobre parcerias para viabilizar projetos como o pórtico da cidade e o Mirante do Morro da Cruz, por exemplo. “Os projetos agradaram as equipes do Ministério e estão em conformidade com o que a pasta tem priorizado. Agora, os órgãos precisam resolver questões administrativas e orçamentárias para que o projeto possa ter prosseguimento”, completou Rafael Castro.