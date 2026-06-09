O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, abriu nesta terça-feira (09/06) as inscrições para o Edital de Chamamento Público destinado ao credenciamento de artistas e profissionais das artes e da cultura locais e regionais. A iniciativa tem como objetivo formar um banco de credenciados para compor a programação de eventos e ações promovidas ou apoiadas pelo município ao longo dos próximos 12 meses. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até junho de 2027, permitindo o credenciamento contínuo de artistas e profissionais da cultura. Os interessados poderão realizar a inscrição presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, situada na Rua Carlos Aguiar, nº 13, Praia dos Anjos, ou pela internet, por meio do site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo). O credenciamento contempla pessoas físicas e jurídicas que atuam em diversas áreas artísticas e culturais, incluindo música, artes cênicas, literatura, artes visuais, memória social e patrimônio cultural, além de atividades voltadas à arte-educação. De acordo com o edital, a proposta busca ampliar as oportunidades para artistas e profissionais da cultura, fortalecer a produção cultural local, incentivar a economia criativa e contribuir para a realização do calendário municipal de eventos e demais ações desenvolvidas pela Prefeitura.

Araruama

A Praça de Eventos da Pontinha vai ser palco de sexța a domingo do Araruama Moto Rock. O evento vai reunir motoclubes de diversos estados do Brasil, música, gastronomia e uma grande estrutura preparada para receber moradores e turistas. O evento promete transformar a cidade em um verdadeiro ponto de encontro para apaixonados por duas rodas, música e entretenimento ao ar livre. Com uma programação musical diversificada, o evento contará com apresentações de bandas e artistas que prometem animar o público durante os três dias. A abertura, na sexta-feira, tera shows de Rota Sound, Dona Katia, Os Caravelhos e lorius. No sábado, as atrações começam à tarde com apresentações de Yawê e Sanctuarium. A programação também prevê a transmissão do jogo da Seleção Brasileira A noite segue com shows de Edu Gomes e Rock Sound Machine.

São Pedro da Aldeia

O Ministério Público instaurou investigação criminal para apurar a conduta dos vereadores Pedro Henrique Oliveira de Abreu e Paulo Rodrigues de Santana. A investigação que está sob sigilo, apura a suposta prática do crime de péculato-desvio motivada por uma notícia-crime apresentada pelo diretório municipal do PSOL. A denúncia aponta que os parlamentares estariam utilizando veículos oficiais da Câmara Municipal para fins articulares. Entre os principais indícios apontados pela promotoria estão registros de multas por infrações de trânsito em diversos municípios fluminenses. De acordo com o Ministério Público do Estado as notificações ocorreram em horários e locais incompatíveis com o exercício das funções legislativas. Em resposta aos desdobramentos, a Presidência da Camara Municipal informou ao MP a abertura de um procedimento administrativo interno para apurar os fatos.

Búzios

Os moradores de Búzios promovem nesta quinta-feira, uma manifestação em frente a Câmara Municipal para exigir o cumprimento de lei que proíbe o uso de estampidos na cidade. A comerciante e ativista Cristina Coutinho Pereira dos Reis, a Kiki Reis, uma das organizadoras do movimento, diz que apesar da lei, o que se vê na cidade é desrespeito e falta de fiscalização. Segundo ela, idosos, crianças autistas e animais estão sofrendo as consequências da omissão e frisa que a Copa do Mundo não pode se transformar uma tortura para os mais vulneráveis. Os manifestantes pretendem ocupar a frente da Câmara durante a sessão desta quinta-feira para exigir, as vésperas da Copa que a lei seja cumprida e a fiscalização ocorra de verdade. A Lei proíbe o transporte, armazenamento, comercialização em qualquer estabelecimento comercial de fogos, bem como a soltura em locais públicos e privados sob pena de multa de um salário.

Saquarema

O Saqua Fun Fest vai reunir esporte, música, entretenimento e lazer para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa. A estrutura será montada no Campo de Aviação, no Centro, e contará com telão, praça de alimentação, área kids e uma programação especial de shows com artistas locais e nomes no cenário nacional. De acordo com Rafael Castro, Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, a proposta é transformar o evento em um grande ponto de encontro para os torcedores. O Saquá Fun rest sera muito mais do que um espaço pala assistir aos jogos mas um ambiente de diversão e celebração. Neste sábado, feriado municipál de Santo Antônio e dia da estréia do Brasil contra o Marrocos, o Pagode do Adame esquenta a torcida com show a partir das cinco da tarde. As Seleção entra em campo às sete da noite e logo denois Di Propósito e Ana Clara comandam a festa.

Cabo Frio

Um estudo alerta para a perda gradual da arborização urbana do bairro do Peró em Cabo Frio, cedendo espaço ao concreto e ao asfalto. De acordo com o estudo, a situação vem alterando a paisagem e reduzindo a qualidade ambiental de uma das regiões mais valorizadas de Cabo Frio. A pesquisa foi realizada pelo engenheiro de produção Rodolfo Cardoso, frequentador do Pero desde 2012 e proprietário de uma casa na Rua Anequim desde novembro do ano passado. Utilizando magens históricas, ele comparou diferentes períodos da ocupação urbana e identificou uma redução da vegetação em diversas ruas. Segundo o pesquisador, a transformação não se limita à retirada de árvores. Muitas áreas ajardinadas que antes contribuíam para a valorização urbana perderam manutenção ao longo dos anos. Ele se disse impressionado com o nível de degradação. De acordo com o levantamento, condomínios, moradores e até empreendimentos comerciais eliminaram árvores existentes com cem a de vida.

Iguaba Grande

O Fórum de Turismo chega a Iguaba Grande com um tema cada vez mais relevante: “O potencial do turista 60+ e a importância do Conselho Municipal de Turismo”. O público 60+ é um dos segmentos que mais cresce no setor, movimentando a economia, valorizando destinos e impulsionando o desenvolvimento turístico. E para que a cidade esteja cada vez mais preparada para receber esse público, fortalecendo Conselho Municipal de Turismo que é fundamental. Será um momento de troca de experiências, construção de ideias e participação ativa de todos, que acreditam no turismo como ferramenta de desenvolvimento. Em breve, todas as informações.