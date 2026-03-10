O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 10

Cabo Frio

Jeferson Vidal, ex-secretário de Serviços Públicos de Cabo Frio, está de volta para a Câmara de Cabo Frio. Segundo informações, o prefeito, Dr. Serginho, vai convidá-lo para uma outra pasta em breve. Será?

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio Carlos da Silva, o Fabio do Pastel, voltou as redes sociais depois de vinte e quatro horas de silêncio, uma enxurrada de críticas e protestos de moradores nas ruas por conta dos alagamentos provocados pela chuvas. O prefeito anunciou o cancelamento das aulas nesta terça-feira na rede municipal e negou que tenha se escondido da população e dos problemas do Campo Redondo e Bairro São João, bairros mais atetados pela chuvas. A Secretaria de Serviços Públicos do município segue com monitoramento constante e mantém as equipes mobilizadas para atender demandas que possam surgir em decorrência do volume de chuva. A equipe desde ontem tenta minimizar os impactos das chuvas realizando serviços emergenciais como limpeza de bueiros, desobstrução de vias e retirada de areia em diferentes pontos da cidade.

Iguaba Grande

Iguaba Grande será palco, de sexta a domingo, de uma etapa do Circuito Lagos e Mares de Frescobol, que vai reunir cerca de 80 competidores de diferentes estados do Brasil. O torneio será realizado na Arena de Frescobol, na praia do Popeye, consolidando o município como um dos principais polos do frescobol na Região dos Lagos. A programação tem início na sexta com treinos livres, onde os atletas se ambientem à quadra e às condições da arena. As disputas oficiais ocorrerão no sábado e domingo, sempre a partir das oito da manhã. Um dos destaques desta edição é o grande número de atletas do Nordeste, algo inédito para a competição. Ao todo, sete Jogadores da regiao contirmaram presença. Entre eles, Cássio e Rogério, recordistas nacionais da categoria Masculina A, e Simone Araújo e Rogério, recordistas nacionais da categoria Mista A. Além dos nordestinos, o torneio contará com atletas de São Paulo, Ilha Grande e Rio

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano (SEPOL), está com diversas oficinas gratuitas disponíveis nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. As atividades são voltadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos, com opções nas áreas de esporte, cultura, convivência social e geração de renda. As oficinas são oferecidas nas unidades do CRAS São Vicente, Outeiro, Bananeiras, Fazendinha, Morro Grande, Mutirão e na unidade do Sepol no Seu Bairro de Praia Seca, com atividades como jiu-jitsu, capoeira, violão, pintura orgânica, artesanato, pilates, alongamento, confeitaria, panificação, mídias sociais, manicure, trança, corte e costura, entre outras. O objetivo das oficinas é fortalecer os vínculos comunitários, incentivar a convivência social e oferecer oportunidades de aprendizado e qualificação profissional para a população. Entre as atividades disponíveis para crianças e adolescentes estão brinquedoteca, ginástica, artesanato, música, pintura, capoeira e jiu-jitsu. Já para adultos e idosos, as opções incluem alongamento, pilates, circuito funcional, pintura, artesanato e música, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Também são oferecidas oficinas de trabalho e geração de renda, voltadas para jovens e adultos a partir de 16 anos, com cursos como confeitaria, panificação, design de sobrancelhas, barbeiro, mídias sociais, massagem modeladora, crochê, costura criativa e artesanato.

Arraial do Cabo

As provas do concurso publico da Prefeitura de Arraial do Cabo serão aplicadas no próixmo domingo para as vagas nas áreas de Meio Ambiente, Obras, Desenvolvimento Social, Posturas, Fazenda – Tributos, Saúde, Turismo e Defesa Civil. Os portões serão abertos às oito da manhã e fechados às nove para o turno da manhã. No período da tarde, a abertura ocorrerá às duas. A recomendação é que os candidatos cheguem ao local de prova com, no mínimo, uma hora de antecedência, portando documento oficial com foto e caneta esferográfica preta. A secretária de Administração, Carolina Fraser, orienta os candidatos a conferirem previamente todas as informações necessárias para a realização da prova.

Búzios

As Inscrições para o concurso público da Educação de Búzios terminam na próxima qujinta-feira. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. O pagamento da taxa poderá ser realizado até 13. A taxa de inscrição custa R$ 120 e R$ 140 Reais. As provas serão aplicadas em dois dias 12 e 26 de abril. O resultado final está previsto para 24 de julho.