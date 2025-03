O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, sancionou a lei que regulamenta a gestão democrática na rede municipal de ensino, que garante a autonomia dos diretores de escolas na gestão administrativa das unidades e estabelece consulta pública para eleição dos diretores. A consulta pública que vai escolher os diretores será realizada em todas as unidades de ensino no segundo semestre, após o recesso escolar e será convocado pela Secretaria de Educação por meio de edital. Poderão votar os estudantes a partir de doze anos completos; o representante legal pela matrícula do estudante; servidores contratados e efetivos da unidade, além do pai, mãe ou responsável independente dos filhos terem votado. A consulta em cada escola tem que alcançar quórum de 25% do total de eleitores aptos a votar. Caso não seja alcançado o índice, os nomes do Diretor-Geral e Diretor-Adjunto serão indicados pela Secretaria de Educação.

Búzios

O vereador de Búzios, Aurélio Brros, quer responsabilizar empresas e aplicativos de entrega pelas circulações de motos barulhentas que circulam pela cidade. Projeto que tramita na Cãmara prevê multa de, no mínimo 130 Unidades Padrão Fiscal para empresas de que contratarem entregadores com motos com escapamento adulterado. O vereador diz, na justificativa, que o projeto pretende estimular as empresas e plataformas a verificarem a regularidades dos motociclistas contratados, promovendo assim um ambiente mais seguro para todos. A lei prevê que antes da multa as empresas sejam notificadas para regularizar a situação. Aurélio Barros comenta que o aumento do uso de motocicletas para prestação de serviços tem gerado preocupações quanto à segurança no trânsito, especialmente quando os veículos não atendem às exigências legais de manutenção, documentação e equipamentos obrigatórios.

Iguaba Grande

Iguaba Grande está na classificação vermelha de alerta para casos de dengue de acordo com o site Monitora da Secretaria de Estado de Sáude. O Nível 3 – de alerta máximo – revela que o município registrou número de casos dez vezes acima do limite esperado. No Estado do Rio, além de Iguaba, apenas Magé, Cantagalo, Carmo, São Sebastião do Alto, Aperibé e Miracema, estão classificados na bandeira vermelha de risco para a doença. Os demais municípios da Região dos Lagos estão na bandeira verde que indica condição habitual, com ações de rotina. O alerta amarelo, o nível 1, marca o início das ações de contingência e o laranja – nível 2 – a intensificação dessas ações. A Secretaria de Estado de Saúde informa que este ano foram confirmados quatro mortes por dengue no estado, duas na capital e duas em Paraíba do Sul.

São Pedro da Aldeia

Os contribuintes de São Pedro da Aldeia têm até sexta-feira para garantir o desconto de 10% no pagamento em cota única do IP TU 2025. As guias do imposto podem ser emitidas por meio do assistente virtual da Prefeitura, o Pedrinho, pelo número (22) 9.9776-0633, no WhatsApp. Basta que o contribuinte envie a palavra “IPTU” via texto ou áudio. Uma novidade este ano, quem deseja quitar o tributo de forma parcelada tambem encontra mais facilidade. A Secretaria de Fazenda ampliou o número de parcelas para 10, com a primeira cota para o dia 10. Além do Pedrinho, as guias de pagamento também podem ser emitidas no site da Secretaria, de Fazenda n o site da prefeitura. Com a Prefeitura focada em oferecer cada vez mais modernização aos aldéenses, além do código de barras, a guia vem com QR Code para pagamento via pix.

Cabo Frio

O professor José Francisco de Moura, o “Chicão”, de 52 anos, negou que tenha agredido Fábio de Sousa, de 55 anos, na noite de sexta-feira e revelou que tạmbém registrou boletim de ocorrência por injúria depois de ser alvo de uma série de xingamentos de Fábio. O professor conta que a confusão começou quando Fábio, depois de ameçar fazer o inferno no resturante da ex-mulher, decidiu ir a casa dela em busca de reconciliação. Aline Cavalcante Guimarães, com medo, pediu a ajuda a mulher de Chicao que acionou a polícia. E Fábio foi detido na porta da casa da ex e levado para a delegacia. Aline também esteve na DP onde conseguiu medidas protetivas contra o ex-marido. Fabio não pode se aproximar dela, dos familiares e das testemunhas do caso a menos de 300 metros, apesar disso, ao deixar a delegacia, ele foi para casa de Chicão tirar satisfação. Imagens de câmeras de segurança mostram Fábio visivelmente alterado xingando Chicão.

Arraial do Cabo

O Coletivo Artístico Humanos, reconhecido por sua força criativa e compromisso com a cultura, estreia sua temporada 2025 no Theatro Municipal Dr. Átila Costa, em São Pedro da Aldeia, no dia 05 de abril, às 19h30. A apresentação traz dois espetáculos autorais que prometem emocionar o público e valorizar a identidade artística local. Paiol, inspirado no poema Mar e Amar, de Victorino Carriço, mergulha no universo dos pescadores, retratando sua luta diária, conexão com o mar e legado cultural. Já Sinestesia, baseado no livro Sinestesia da Alma, de Luciana Netto, propõe uma imersão sensorial, explorando as emoções através do movimento e da música. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla. Não perca a chance de prestigiar essa experiência única!

Saquarema

O projeto Horta nas Escolas segue sendo um sucesso em Saquarema, graças à parceria entre as Secretarias de Agricultura, Educação e Saúde. Nesta semana, a Secretaria de Agricultura realizou manutenção e replantio de mudas na horta do Centro Dia (Bacaxá). Além de contribuir para a alimentação, as hortas são utilizadas em atividades lúdicas e educativas, promovendo a consciência ambiental e a alimentação.