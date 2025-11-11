O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Araruama

A Praça da Bandeira, que fica no bairro do mesmo nome, está ganhando uma cara nova, bem mais moderna e aconchegante. A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando uma reforma completa, com o objetivo de deixar o local mais bonito e acolhedor, sem perder o encanto e a história que fazem parte da memória dos moradores. O terreno é bem espaçoso, são 785 metros quadrados. Nesse espaço, as árvores antigas estão sendo cuidadas e recuperadas. Além disso, novas mudas foram plantadas, e o tradicional muro de pedra, marca registrada da Praça da Bandeira, foi restaurado com o objetivo de preservar a identidade da obra. Um novo ponto de ônibus foi construído dentro do padrão moderno adotado pela Prefeitura, o que oferece mais conforto e acessibilidade. A praça também ganhou um pergolado e bancos, um cantinho perfeito para moradores e visitantes sentar para conversar ou simplesmente relaxar por alguns minutos. O secretário de Obras, Daniel Moraes, destacou o cuidado com cada detalhe da reforma. “A Praça da Bandeira é um lugar cheio de significado para os moradores. A ideia foi modernizar, mas sem apagar a história. Queremos que as pessoas se sintam bem aqui, que sintam orgulho de ver o bairro mais bonito e acolhedor”, afirmou. Vale ressaltar que a revitalização da Praça da Bandeira faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura que vem transformando diversos espaços públicos de Araruama, com objetivo de oferecer mais qualidade de vida, acessibilidade e respeito à memória da cidade.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo realiza, na próxima quarta-feira (12), uma ação de plantio de mais de 150 mudas nativas na Praia Grande. A iniciativa, que integra os esforços de recuperação ambiental do município, inclui espécies típicas da região, como pitanga, araçá-una, araçá-vermelho, araçá, fruto-do-sabiá, timbó, bacupari, caju e aroeira, entre outras. A concentração está marcada para as 9h, na guarita da Guarda Ambiental, localizada na chegada da Orla Flávia Alessandra para quem vem pela Rebeche. A atividade será aberta ao público e tem como objetivo incentivar o cuidado com o meio ambiente e restaurar uma área de preservação ambiental. O plantio também faz parte das ações de neutralização do carbono emitido pela frota municipal de ônibus. As árvores, ao longo de seu crescimento, auxiliam na absorção de carbono. A Prefeitura complementa esse trabalho por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com a Salineira, com a gestão eficiente das rotas e a manutenção preventiva dos veículos, reduzindo emissões e contribuindo para um sistema de transporte mais sustentável. Por se tratar de uma área de preservação ambiental, a orientação é para que a população evite transitar pelo local fora da ação de plantio, preservando as mudas e garantindo a recuperação da vegetação. O evento é realizado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias do Ambiente e Saneamento e de Mobilidade Urbana, em parceria com a Salineira.

Búzios

O livro “12 de Novembro de 1995 – A História da E-mancipação de Búzios”, que resgata a história da luta e da conquista pela autonomia da cidade foi lançado pela refeitura para comemoar os 30 anos de emancipação político-administrativa do município nesta quarta-feira. O livro apresenta um registro detalhado da trajetória que culminou no plebiscito de 12 de novembro de 1995, quando a população buziana confirmou nas urnas o desejo de falar com voz própria e construir o próprio destino. Com 96% de votos a favor do “Sim”, Buzios deu início a uma nova etapa de sua história, marcada por esperança e o compromisso coletivo de edificar um futuro comum. A obra reúne relatos, fotografias, documentos e entrevistas com moradores que viveram intensamente o processo de mobilização popular. O livro, em breve será disponibilizado em formato eBook, permitindo acesso gratuito a toda população.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio realiza, esta noite, no Tamoyo Esporte Clube a sessão solene para a entrega dos Títulos de Cidadão Cabo-friense e de diversas medalhas a personalidade da cidade em diferentes áreas. Ao todo, serão 34 homenageados com o Título de dadão, entre eles o governador Claudio Castro e Comandante Geral da Polícia Militar Marcelo de Menezes.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, espera ansioso uma decisão para está quarta-feira (12) que pode melhorar a arrecadação dos royalties. Segundo informações, está na pauta em Brasília para amanhã. Se tudo der certo vai salvar a “lavoura”. São Pedro merece tudo de bom.

Iguaba Grande

Chegou a hora de garantir o seu cartão de confirmação! Os inscritos no processo do Jovem Aprendiz Iguabense já podem retirar o cartão de confirmação de inscrição, na sede da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, localizada na Rua Nilo Lopes Pessoa, até a próxima sexta-feira (14), das 08h30 às 16h30.

Saquarema

Na mesa de bate-papo “A Saga Cafu: O Grande Sonho”, o eterno capitão da Seleção Brasileira compartilha sua trajetória de vida ao lado da apresentadora Mariah Morais. Dia 16 de novembro, às 16h.