O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

São Pedro da Aldeia

Uma manifestação de protesto contra o colapso da Lagoa de Araruama esta marcado para a próxima sexta-feira, as quatro da tarde, na praça do Canhão, no centro da cidade. O ato público esta sendo convocado por moradores e associações de pescadores que pedem que os articipantes compareçam vestidos de preto em sinal de luto pelo estado da lagoa. O protesto acontece após denúncias e imagens que circulam nas redes sociais e que mostram a transformação de trechos da Lagoa, principalmente no Mossoró é na Praia do Siqueira com uma espessa camada de algas, lama e esgoto que lembra um pântano. Na Baleia, pescadores organizam um abaixo-assinado para pressionar os governantes a tomarem medidas urgentes.

Cabo Frio

O presidente da Câmara de Cabo Frio, vereador Vagner Azevedo Simão, o Vaguinho, colocou um ponto final na polêmica provocada pelo projeto do vereador Milton Alencar que muda a Lei que instituiu a Semana da Diversidade Sexual e tira do Grupo Iguais a realização da Parada Gay. O vereador apresentou Emenda em que sepulta as pretensões do secretário de Cultura Carlos Ernesto Lopes, o Carlão e do Vereador Milton Alencar.

Búzios

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã dessa terça-feira, 11, a Operação Errata, que investiga casos de corrupção na rede pública municipal de ensino de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e cumpre mandados em cidades da região. Além dos 4 mandados de prisão já cumpridos, no Rio e em Nova Iguaçu, a equipe, que conta com 150 policiais federais, cumpre mandados de busca e apreensão em Maricá e Armação dos Búzios, e em cidades nos estados do Rio (RJ), Ceará (CE) e Pernambuco (PE). Realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio (GAECO/MPRJ), a investigação apura o desvio de recursos federais para contratos da Secretaria de Educação de Belford Roxo. Segundo a PF, os recursos seriam oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FUNDEB) e as contratações estariam sendo feitas mediante inexigibilidade de licitação para fornecimento de livros didáticos. Ao todo, são 42 mandados de busca e apreensão em ação que conta ainda com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, nas cidades do Rio (14), Nova Iguaçu (11), Belford Roxo (7), Maricá (2), Búzios (1) e Mesquita (1), além de Fortaleza/CE (4), Recife/PE (1) e Paulista/PE (1).

Arraial do Cabo

Unidades de saúde em Figueira e no centro da cidade estarão abertas neste sábado (15). A Prefeitura de Arraial do Cabo realiza no próximo sábado (15), mais uma etapa da vacinação contra a dengue. A imunização ocorrerá das 9h às 12h nos postos de Figueira e Hermes Barcelos, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Nesta sexta-feira (14), a partir das 9h, agentes de saúde estarão nas ruas promovendo um trabalho de conscientização sobre a vacina. O imunizante também está disponível durante a semana nas oito unidades de saúde da família do município. Além da vacina contra a dengue, ainda estarão disponíveis outras vacinas do calendário vacinal para aqueles que estiverem com a caderneta atrasada. A vacina contra a dengue será aplicada em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. Apesar do avanço no combate à doença, as medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti continuam sendo fundamentais, já que ele também transmite outras doenças, como a chikungunya.

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB), faz sua estreia em grande estilo em Brasília-DF. A partir de 11 de fevereiro, ela embarca em sua primeira viagem oficial com uma agenda recheada de compromissos estratégicos, com foco na captação de investimentos para alavancar o turismo e o desenvolvimento da cidade. Em sua agenda, encontros de peso: a prefeita começa a maratona com o presidente do MDB, Baleia Rossi, seguido de compromissos de alto nível nos Ministérios do Turismo, das Comunicações e dos Esportes. Ela também se reunirá com deputados e participará de um jantar com importantes nomes do Congresso.

Iguaba Grande

O segundo final de semana do Esquenta dos Blocos está chegando! Nesta sexta-feira (14) o Pagode do Júnior tomará conta da praça Edyla Pinheiro, a partir das 22h, pagodeando e agitando toda galera com grandes hits da atualidade. No sábado (15), a festa vai ficar por conta do Grupo Sambará, a partir das 22h, trazendo o melhor do samba.