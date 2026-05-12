O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 12



Búzios

A reunião da Câmara de Búzios, pegou fogo nesta terça-feira (12).Os vereadores Anderson Chaves e Tony Russo, discutiram calorosamente. De um lado Chaves falalva que o Russo reclama porque não faz mais parte “ceia” e Russo chamava o prefeito de covarde e frouxo. Loucura, loucura, loucura

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia completa 409 anos de fundação no próximo sábado, mas até o momento, a prefeitura ao divulgou qualquer programação para celebrar a data que tradicionalmente é marcada por desfile cívico, e shows mas este ano vai passar em branco. A Câmara aldeense realiza, na próxima sexta-feira, véspera do aniversário, a sessão solene que será marcada pela entrega dos títulos de cidadania. Cada vereador concedeu quatro títulos que serão entregues durante a solenidade marcada para sete da noite. Moradores e comerciantes do município tem criticado a ausência de programação nas redes sociais. O aniversário, tradicionalmente, movimenta a economia local, atrai visitantes e promove eventos culturais, religiosos e shows abertos ao público. A data é apontada como uma das mais importantes do calendário múnicipal. A prefeitura, questionada, ainda não se pronunciou.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo celebra 41 anos de emancipação político-administrativa nesta quarta-feira. O tradicional desfile cívico deste ano terá como tema “Cultura Oceânica” e levará para a avenida a relação histórica do povo cabista com o mar, valorizando as raízes ligadas à pesca, à cultura popular e aos saberes tradicionais passados de geração em geração. As alas vão retratar desde as origens do município ate os dias atuais, com homenagens às rendeiras, cacimbeiras, salgadeiras, pescadores artesanais e outros personagens que azem parte da construção da identidade de Arraial do Cabo. A comissão de frente está sendo preparada pela equipe da Sala de Leitura da Secretaria Municipal de Educação e apresentará elementos marcantes da cultura cabista, como os povos originários conscientização ambiental em homenagem à vida cabista. O desfile cívico deve reunir mais de duas mil pessoas na Avenida Leonel de Moura Brizola a partir das cinco da tarde.



Araruama

O Estádio Rei Pelé, de Araruama vai ser o palco, pela primeira vez para um jogo do Araruama, válido pela Série C do Campeonato carioca. O time recebe o Americano, de Campos, neste sábado, às três da tarde. A última partida profissional na cidade foi em maio de 2.012 quando o Rubro perdeu de 1 a O para o América de Três Rios. O Araruama busca a primeira vitória na competição. O time ocupa a lanterna do campeonato após três jogos e três. O presidente do clube Mikele Conte comemorou a liberação do estádio e disse que o jogo será um marco histórico para o time que vai jogar em casa pela primeira vez depois de 10 anos. Mikele convocou a população para comparecer e apoiar no time em bsuca da recuperação na compétição.

Cabo Frio

Cabo Frio promeve, neste sábado, o passeio ciclístico do Maio Amarelo. A concentração está marcada para as sete da manhã, na Praça do Guta, com largada prevista para oito horas. O passeio segue pela Passagem, Avenida Nossa Senhora de Assunção e Nilo Pecanha. A atividade integra a programação do Maio Amarelo 2026, movimento internacional voltado à redução de acidentes de trânsito, e tem como proposta incentivar o uso de meios de transporte mais leves, além de promover o respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres. A orientação é que os participantes utilizem camisa amarela, cor que simboliza a campanha, alem de itens como boné e garrafa de água para hidratação durante o trajeto. A participação e gratuita. Segundo o secretario Municipal de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, Kiko Jorge, o passeio ciclístico reforça a importância de construir um trânsito mais humano e consciente no município.

Iguaba Grande



Iguaba Grande

A aventura vai começar! No próximo final de semana, o Mirante Dona Célia receberá mais uma edição do Iguaba Adventure Day, reunindo adrenalina, emoção e muita diversão para os amantes de aventura! Serão dois dias incríveis com bungee jump e a tirolesa, proporcionando ao público uma experiência radical em um dos cenários mais incríveis da cidade. As inscrições estarão abertas a partir das 19h e as vagas são limitadas! Após realizar a inscrição, fique atento ao seu e-mail e confirme o recebimento do cartão de confirmação para garantir sua participação. Os vouchers são válidos exclusivamente para o turno selecionado no momento da inscrição, manhã ou tarde, e não poderão ser utilizados em horários diferentes.